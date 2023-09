[株式会社アイスタイル]



株式会社アイスタイル(本社:東京都港区、代表取締役社長 遠藤 宗)は、日本最大のコスメ・美容の総合サイト「@cosme」に投稿されたクチコミから、今後のトレンドの兆しを発掘するニュースレター「@cosmeのトレンドの芽」を配信をいたします。



■@cosmeのトレンドの芽とは



国内外3万以上のブランド、34万点以上ものコスメの商品データベースと、クチコミ検索機能や新商品情報などを備えた日本最大のコスメ・美容の総合サイト「@cosme」。

日本の20代~30代の女性の過半数が毎月なんらかの形で利用するサービスです。1999年のサービススタート以来、会員数・クチコミ件数・ページビュー数ともに伸び続け、2023年3月に累計クチコミ数は1,900万件を突破しました!



「@cosmeのトレンドの芽」では、@cosmeに投稿されたクチコミの中に初登場したワードや、出現率が大きく伸長したワードをピックアップして毎月お届けします。まだまだ大きな数値ではないものの、今後大きなトレンドになるかもしれない兆しを実際のクチコミを交えて紹介していきます。

また、旬なカテゴリのクチコミランキング、または@cosme TOKYO及び@cosme STOREの売り上げランキング、@cosme SHOPPINGの売り上げランキングも紹介します。



Q. 膨大なデータ群の中から、トレンドになりそうなワードを誰がピックアップしているの?

アイスタイルには、@cosmeの膨大なデータ群を分析し、マーケティングに活用する「リサーチチーム」があります。1900万件を超える膨大なクチコミはもちろん、アクセスデータや意識調査やインタビューを通して、最新の生活者動向に触れ続けている2人が、毎月のトレンドの芽を分析・ピックアップしています。



================

<トピックス>

1.@cosme投稿クチコミからみる、最新トレンド

・肌に直接あたるアイテム「厚み」を評価するクチコミ増!季節要因もありつつ、衛生的に使える使い捨てタオルへの関心もUP

・「ライスパワー(R) No.11+」が話題!ONE BY KOSEの新作バームの影響か?

・今年は夏休みを楽しめたからこそ、酷使した肌をリカバーしたい動きも

・秋の新色・限定色続々!秋のトレンドカラーは深みピンクやローズ系?

・ヘアケアに「ヘアフレグランス」効果を求める動き、ヘアケアも香りの持続性が求められるかも?

・女性がメンズ用コスメ使用?メンズのスキンケア率アップの影響か



2.@cosme OSAKAオープン初月!とにかく売れたもの総合ランキング

(集計期間:2023/09/1~2023/09/25)

9月1日にオープンした関西初のフラッグシップショップ「@cosme OSAKA」!オープンして1か月弱、とにかく売れたのはスキンケアアイテムの定番人気商品?!

================

1.@cosme投稿クチコミからみる、最新トレンド

この1か月で、@cosmeには購入品クチコミ※として約8万件のクチコミが投稿されました。

これらのクチコミに使われている言葉は約8万語。この8万ワードすべての2015年以降の月次出現率を調べ、2023年8月初登場したワードや、出現率が大きく伸長したワードをピックアップしました。

※購入品クチコミとは:サンプル使用などではなく、自身で商品を購入して使用した際のクチコミ



ピックアップキーワードはまだN数が少ない「兆し」を捉えたものとなります。全体的なトレンドではありませんのでご注意ください。



スキンケアやメイクブラシ・パフなどのツール類、あらゆる「肌に直接あたるもの」に対して、「厚み」に触れる声が増加しています。スキンケアではテクスチャーに厚みがあることでの摩擦軽減、シートマスクでは厚みがあることでの使い心地の良さや厚みのあるシートに美容液がたっぷり含まれていることを評価されており、ブラシやパフ等も同様に程よい厚みによる使い心地を評価したクチコミが見られていました。それに関係してか 、「使い捨てタオル」の出現率も増えています。菌やニオイが気になる高温多湿の季節要因も大きいと思いますが、使い捨てフェイスタオルの「CICIBELLA ロイヤルタオル」へのクチコミも増えていました。



<クチコミ抜粋>

イグニス リファイニング プレミアム クレンジングクリーム

オイルと違ってテクスチャーに厚みがあるため、肌への摩擦負担も少なく、肌にも心にも優しいクレンジングだと思います。



毛穴撫子 お米のマスク

シートに厚みがあって美容液はたっぷりなので途中乾かないし顔にピタっと貼り付いてくれます。



ITO クレンジングタオル

今までタオルは別洗していたのですがやっぱりどうしても菌やにおいが気になったのでロールタイプの使い捨てタオルに替えました。使い捨てだから衛生的だし水分もしっかり吸ってくれます。



CICIBELLA CICIBELLA ロイヤルタオル

使い捨てタオル最近よく見かける事が多くなり気になっていました(≧▽≦)吸収性があり厚みがありしっかりとしています()





「肌の水分保持能改善」と「シワ改善」の両効能が認められた有効成分「ライスパワー No.11+(プラス)」が話題になっています。ONE BY KOSEより、この成分が配合された薬用高保水密封バーム「セラム シールド」が8月21日に発売された影響もありそうです。@cosmeのクチコミの総合ランキングの上位に早速ランクインするなど、今注目のアイテムです。



<クチコミ抜粋>

ONE BY KOSE セラム シールド

ライスパワーNo.11+が発表されたときから楽しみにしていました!うるおい改善とシワ改善の効果が期待できるということでとても嬉しいです。



ONE BY KOSE セラム シールド

ライスパワーNo.11+の効果が気になり、まずはお試しサイズを購入してみました。



ONE BY KOSE セラム シールド

少しでもライスパワーNo.11+の恩恵を受けたい一心と、美容家さんたちの言葉を信じて。





外出機会の増加、マスク着用が任意になったことなどから、今年は「夏休み」を楽しんだという声が例年以上にあがっています。また、楽しんだからこそ、夏休みに酷使した肌をリカバーしようとする動きも見られています。



<クチコミ抜粋>

ダーマレーザー ダーマレーザースーパーVC100マスク

夏休みになり子供達とプール三昧で肌がゴワゴワになって慌ててパックしましたが、驚くほどにいい感じの肌に!ドラッグストアでも買えるので、夏の荒れ果てた肌に使い込もうと思います!



アクアレーベル ブライトニングケア クリーム

夏休みに1週間海で遊んでいたら、今まできれいだった手の甲にシミがっ!!ということで、トラネキサム酸配合で比較的お手頃なこのクリームを手の甲に毎日塗り塗りしています。



秋の新色・限定色の名称がクチコミにもたくさん出現していますが、そのほとんどが深み系のピンクやローズカラーでした。今秋のトレンドカラーとなるかもしれません。



<クチコミ抜粋>

rom&nd ハンオールブロウカラ / 05 DUSKY ROSE

日本限定色の05ダスキーローズがとっても可愛い!くすみピンクグレージュで浮かずに眉毛がナチュラル血色感で染まる。



エクセル エクセル グリームオンフィットシャドウ / GF09 ランプシェード

限定色のランプシェードを購入。あまりピンクピンクしてない色味も大好きです。



エトヴォス ミネラルクラッシィシャドー / フレンチフィグ

フレンチフィグ購入。めちゃくちゃ可愛い!くすみピンクで甘くならないので誰でも使いやすいと思います。



キャンメイク プティパレットアイズ / 03 ミニョンヌリボン

03 ミニョンヌリボンを購入しました。ピンク系は使いづらいかな?と思ったのですが、肌馴染みが良いので大人でも使いやすいです。



セザンヌ リップカラーシールド / 04 メロウピンク

色はメロウピンクにしました。ナチュラルなピンクで顔色がパッと明るくなります!



イヴ・サンローラン クチュール ミニ クラッチ / No.400 バビロン ローズ

N°400 バビロン ローズ パープル寄りの透明感あるピンク系パレットで上段の微細ラメがたいへん美しいです





「ヘアフレグランス」というワードが増加しています。ヘアフレグランスアイテムへのクチコミやヘアケアアイテムに「無香料だからヘアフレグランスの邪魔をしない」というクチコミの他に、ヘアケアに「ヘアフレグランス」効果を求めるクチコミも見られています。香水のような香りが評価されている韓国ヘアケアブランドも見られることから、今まで以上にヘアケアも香りの持続性が求められるようになるかもしれません。



<クチコミ抜粋>

ナプラ N. スタイリングセラム

すごくいい匂い。美容室帰りの匂いになれてアガります。セット力やまとまる感じもいいんですが、匂いが好き過ぎて私は半分ヘアフレグランスとして使ってます



フィーノ プレミアムタッチ 浸透美容液ヘアオイル

香りも、フィーノの香りがかなり持続。ヘアフレグランスとまでは言いませんが、いい香りが続きます。





女性がパートナーが使用しているメンズ用コスメを使用したり、女性がメンズ用コスメの皮脂やテカリ防止効果を評価する動きが見られています。男性のスキンケア使用率が上がってきた影響やメンズコスメ市場の拡大も影響しているのかもしれません。



<クチコミ抜粋>

SHISEIDO SHISEIDO メン ハイドレーティング ローション C

メンズ用が出ましたので家族が使ってみたいとの事で購入しました。(少し使わせてもらいました)



ザスコスメティック アクセス・シー

彼氏の家に泊まりに行った時によく使ってるこの化粧水!メンズ用らしいんですが、私は誰もが口を揃えて言うほどのズボラ残念女なので泊まりに行く時は自分のセットを持って行きません!(荷物になるので)



ザスコスメティック オイルブロッカーEX

メンズ用に作られてるので普通のコスメより皮脂やテカリを抑えてくれるしオイリータイプの方は特におすすめです!!



シャネル ボーイ ドゥ シャネル リップ ボーム

メンズ用ですが使っています・笑・テカらないのがいいですね



2.@cosme OSAKAオープン初月!とにかく売れたもの総合ランキング

(集計期間:2023/09/1~2023/09/25)

9月1日(金)、関西初のフラッグシップ「@cosme OSAKA」がオープンしました。@cosme OSAKAは、大阪・梅田駅直結のルクア イーレ3階に位置し、@cosme TOKYOに次ぐ売り場面積270坪、取り扱いブランド500、商品数12,000以上を誇る関西最大級のコスメセレクトショップです。オープンして一か月弱、どんな商品が売れているのか、@cosme OSAKAの総合ランキングを見てみましょう。10商品中9商品がスキンケアアイテムで、1位に@cosme TOKYOでも大人気のシートマスク・ダーマレーザー 「ダーマレーザースーパーVC100マスク」がランクインしたほか、気軽に手に取りやすいシートマスクが4商品を占める結果となりました。その他はKANEBOの洗顔やマジョリカ マジョルカのまつ毛美容液など、それぞれのカテゴリにおいて定番人気の商品がランクインしています。これから東西でランキングの違いはでてくるのか、今後は総合カテゴリ以外も紹介していきたいと思います。





本内容はこちらもからご覧いただけます。

「@cosmeのトレンドの芽」~No.29 2023年9月版~

https://www.istyle.co.jp/news/uploads/0928.pdf



