平成以降に放映された歴代『仮面ライダー』作品をフィーチャーしたファッションブランド「HENSHIN by KAMEN RIDER」では、2023年1月18日(水)から一部アイテムを対象にWINTER SALE を実施いたします。

話題となった一部のスニーカーに加え 、Tシャツやパーカーなど普段使いでコーディネートしやすいアイテムがセール対象です。最大50%OFFとなります。



※商品購入ページ :https://p-bandai.jp/henshin/sale/

※ブランド公式サイト:https://henshin-k.bandai.co.jp/









■セールアイテム(一部抜粋)

〈仮面ライダーフォーゼ スニーカー | HENSHIN by KAMEN RIDER〉

27,500円→30%OFF 19,250円





仮面ライダーフォーゼモチーフのスニーカーです。フォーゼの特徴でもあるロケットのフォルムをアッパーに搭載したホワイト基調のハイカットスニーカーです。

エナメル加工生地にキルティングを施すことでフォーゼのボディを表現しました。両サイドのオレンジ色のラインもさることながら、ポイントで挿すグリーンや、ライトブルーがスニーカー全体にリズムを与え、バランスを整えています。最大の特徴でもあるヒールのロケットモジュール表現は、進行方向に向けて発射する様を想起させるポップなレイアウトで、かつストラップと相まって非常に機能的なディテールとなっています。インソールでは月面に着地する様を、またクリアブルーのソールから浮遊感を演出。斬新なデザイン性を保ちながら、あらゆるシチュエーションでコーディネートのしやすいスニーカーに落とし込みました。



〈ウルフオルフェノク スニーカー | HENSHIN by KAMEN RIDER 〉

27,500円→30%OFF 19,250円





『仮面ライダーファイズ スニーカー』の形状をそのままに、灰色のスウェード生地を全面に施した本スニーカーは、仮面ライダーファイズに変身する乾巧のもう一つの顔でもあるウルフオルフェノクを表現しています。

ミッドカットに存在感のあるソールを組み合わせる事で生まれた圧倒的なガジェット感を保ちつつ、ウルフオルフェノクの質感を思わせるスウェード、灰色の単色使いで、コーディネートもしやすいスニーカーに仕上げています。

着用時には見えないライニングの黄色いメッシュ部分で、特徴的な仮面ライダーファイズの目の形を表現することで、スニーカーにアクセントを与えるとともに、主人公の仮面ライダーファイズ自身が、今まで戦い続けていた怪人オルフェノクと同属であったという衝撃的なアイデンティティを表現しています。



〈Tシャツ/パーカー| HENSHIN by KAMEN RIDER〉





HENSHIN by KAMEN RIDERオリジナルボディを使用したTシャツとパーカーです。

肉厚なボディとシルエットが特徴的で、普段のコーディネートにも合わせやすいアイテムです。

独自の解釈で落とし込んだ「仮面ライダー」の表現が抽象的なデザインになっています。

一部の「PHOTO」「ELEMENTS」「MARKING」のグラフィックシリーズがセール対象です。(30%OFF)



【共通項目】

・販売ルート:「HENSHIN by KAMEN RIDER」公式サイト ( https://henshin-k.bandai.co.jp/ )、

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内ストア

( https://p-bandai.jp/henshin/ )



(C)石森プロ・東映



■「HENSHIN by KAMEN RIDER」とは

“変身!”というキャッチフレーズで知られる、仮面ライダー作品。

その場のなりゆきや外的要因により戦う宿命を背負わされる主人公たち。

彼らが不安や葛藤、挫折を味わいながら、次第に自分の中で覚悟を固めていく内面の変化こそ、仮面ライダー作品が持つ“タイムレスな価値”と我々は捉えています。

外面的な変化を指す「変身」と対称的に、我々は、内面的な変化をアルファベットの「HENSHIN」と定義し、“服に袖を通す日々の中で少しずつ自分の内面をアップデートできる服”をテーマに、“ファッション”という切り口で「仮面ライダー」を再解釈・デザインしながら、スニーカーをはじめとしたアパレルMDを展開いたします。

https://henshin-k.bandai.co.jp/



■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/



