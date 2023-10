[株式会社ライトライト]

事業承継マッチングプラットフォーム「relay」(リレイ)を運営する株式会社ライトライト(宮崎県宮崎市 / 代表取締役:齋藤隆太)は、このたび静岡県富士宮市(静岡県富士宮市/ 富士宮市長:須藤秀忠)に特化した後継者を募集する特設ページを開設したことをお知らせいたします。







提携の概要と背景

世界遺産富士山のある町「富士宮」。富士宮市は、富士山の南西麓に位置し、広大な森林や豊富な湧水などの豊かな自然の中で歴史と文化が育まれ富士山本宮浅間大社の門前町として、また、富士山の代表的な登山口として栄えてきました。全国的に有名な富士宮やきそばや生産量日本一のニジマスの養殖のほか、多数の観光資源を有しています。近年のアウトドアブームの中、富士山の麓に広がる朝霧高原には多数のキャンプ場が存在し、全国からたくさんの人が集まり賑わいを見せています。



富士宮市では人口減少に伴う労働者や消費者の減少による地域経済の衰退を最小限に抑え、将来にわたって活力あるまちづくりを目指しています。



これに対して富士宮市とrelayは、移住・定住を伴う第三者事業承継の推進に向けて、富士宮市と共に取り組んでまいります。連携の第一弾として、富士宮市に特化した後継者募集案件を掲載した「relay the local 富士宮市」を開設しました。今後、富士宮市に相談が寄せられる後継者不在事業者の情報をrelayに提供いただき、「relay the local 富士宮市」への掲載を行います。





「relay the local 富士宮市」について https://relay.town/local/shizuoka/fujinomiya





このたび開設した特設ページでは、スピーディーなマッチングと高い成約率を目指し、従来社名や企業情報が伏せられてきた事業承継のマッチングをオープンネームで行います。また、経営者が事業に込めてきた想いをストーリー化し、これに応じる熱意ある後継ぎ候補を広く公募します。この取り組みでは、relayとビジネスコネクトふじのみや(富士宮市・富士宮商工会議所・芝川商工会・富士宮信用金庫)が連携し、事業のバトンタッチを希望する地域の事業者と全国からの後継候補者、起業者をつなぎます。また、ビジネスコネクトふじのみやは、起業や経営に関する相談について、相談者の皆さんに寄り添った継続的な伴走支援を行っていきます。





事業承継マッチングプラットフォーム relay(リレイ)について https://relay.town/

事業を譲り渡したい経営者と事業を譲り受けたい後継者候補をWeb上でマッチングさせるサービスです。従来、社名や企業情報が伏せられてきた事業承継のマッチングをオープンネームで行い、どんな想いで企業や店舗を運営してきたか、オーナーの横顔を含めた想いを記事化し、後継者候補を広く公募します。



これまでのマッチングでは、「買い物に訪れていた小さなパン屋のファン」や「カフェを経営したい夢を持つ夫婦」が後継者となる第三者事業承継を実現。買い手が売り手の事業と想いを深く理解できる、商談率・成約率No.1※の事業承継マッチングプラットフォームです。経済産業省による「J-Startup KYUSHU」選定企業。令和4年度から2年連続で、経済産業省の地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業にも採択されています。



※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2022年版】」(mic-r.co.jp)





会社概要

社 名:株式会社ライトライト

所在地:宮崎県宮崎市橘通東3丁目3-15 若草金城堂ビル2F

代表取締役:齋藤 隆太

資本金:108,012,200円

設立日:2020年1月6日



