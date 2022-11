[LED TOKYO株式会社]

高精細LEDビジョンでブランドイメージそのままに訴求活動を



LED TOKYO株式会社(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷 代表取締役:鈴木直樹)が運営するLED TOKYOは、「PANERAI松坂屋名古屋店」にLEDビジョンを導入しました。

LED TOKYOは、超品質・超価格の製品を販売・レンタルするデジタルサイネージの総合ブランドです。





松坂屋名古屋店北館5階GENTA the Watchにオープンした「PANERAI松坂屋名古屋店」にLEDビジョンを導入しました。

記事本文はこちらから:https://led.led-tokyo.co.jp/works/panerai_nagoya/



【使用した製品とサイズ】

使用した製品:屋内用LEDビジョン/BIM

ピッチサイズ:1.95mm

製品サイズ:W1,750×H1,750mm

画面解像度:896×896px

細かいピッチサイズの高精細LEDビジョンはブランドイメージを崩さずに訴求活動ができます。





【PANERAI 名古屋松坂屋店】

名古屋で2店目となるブティック「PANERAI名古屋松坂屋店」は、松坂屋名古屋店北館5階GENTA the Watchにオープンしました。



店内はPANERAIクリエイティブディレクターのアルバロ・マッジーニによってデザインされた最新のグローバルコンセプトを採用しています。PANERAIブティックのシンボルである、ルミノール マリーナの文字盤をもつ巨大なウォールクロックが鎮座する店内には、イタリアのライフスタイルやイタリア海軍との歴史を感じさせるオブジェクト散りばめられていて、PANERAIに初めて触れるお客様はもちろん、PANERAIウォッチコレクターや時計愛好家のお客様も楽しめるよう、特別にプロデュースされた希少なモデルをはじめ、豊富なコレクションが用意されています。



所在地:〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄三丁目16番1号

松坂屋名古屋店北館5階GENTA the Watch

営業時間:10:00~19:00

「PANERAI」の公式HPはこちら:https://www.panerai.com/jp/ja/home.html



【LEDビジョンは「LED TOKYO」】

LED TOKYOでは自社ブランド製品の高品質なデジタルサイネージを、リーズナブルな価格にて提供しております。

ご購入はもちろん、レンタルのご相談も歓迎しております。

専門のスタッフによる安心のサポートのもと、お客様に最適な提案をさせていただきます。

是非お気軽にLED TOKYOまでご連絡ください。



