2023年9月13日に発売した1st シングルCD「わたしの一番かわいいところ」がBillboard JAPAN Top Singles Salesで3位、オリコン週間シングルランキングで初登場4位を獲得したFRUITS ZIPPERが、10月28日(土)に開催するグループ初のアリーナ公演・東京体育館公演のチケットが完売したことを受け、公演の模様をU-NEXTにて独占ライブ配信することを発表した。







9月から6都市をまわってきた全国ツアー『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2023 -AUTUMN- The Parlor of FRUITS ZIPPER』のファイナル公演となる東京体育館公演は、グループの単独公演として最大規模の会場となるが、開催まで約1ヶ月を残してチケットが完売。同公演の模様を、2023年10月28日(土)17:30よりU-NEXTにてライブ配信することとなった。ライブ配信終了後は見逃し配信も予定している。



また、本日2023年10月4日(水)にニューシングル「CO-個性」を配信リリース。「CO-個性」は、「わたしの一番かわいいところ」の作詞・作曲を手掛けたヤマモトショウによる楽曲となっており、今回のツアーで初披露された。配信リリースに合わせて、全国ツアー中に撮影したライブ動画も公開されている。



「CO-個性」LIVE映像

https://youtu.be/I05ANGWfUlM



<ライブ配信概要>

配信日時:2023年10月28日(土)17:30~ライブ終了まで

詳細:https://t.unext.jp/r/fruitszipper

※見逃し配信あり



<ライブ公演概要>



FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2023 -AUTUMN- The Parlor of FRUITS ZIPPER TOUR FINAL

日程:2023年10月28日(土)

会場:東京体育館

時間:開場 16:00 / 開演 17:30

※イベント当日、特典会の実施はございません。



【チケット】 ※SOLD OUT

VIPスタンディング ¥16,500(税込) ※FC会員限定/1申込につき2枚まで

一般アリーナ指定席 ¥8,000(税込) ※1申込につき4枚まで

スタンド指定席 ¥5,500(税込) ※1申込につき4枚まで



【問い合わせ】

HOT STUFF PROMOTION

050-5211-6077

https://www.red-hot.ne.jp/



<楽曲配信概要>



FRUITS ZIPPER Digital New Single「CO-個性」

配信日:2023年10月4日(水)

配信URL:https://KAWAIILAB.lnk.to/COKosei

主要音楽配信サイト、定額制音楽配信サービスにて配信



M1.CO-個性

M2.CO-個性 (instrumental)



関連情報





<シングルCD概要>

FRUITS ZIPPER 1st シングル CD「わたしの一番かわいいところ」

発売日:2023年9月13日(水)



【形態】

初回限定盤[CD+PHOTO BOOK] ¥3,000(税込)

通常盤[CD] ¥1,200(税込)

メンバー盤[CD/全7形態] ¥1,200(税込)



【仕様/収録曲】

■初回限定盤 *一番かわいいパッケージ仕様

M1. わたしの一番かわいいところ

M2. ぴゅあいんざわーるど

M3. ずっと、ずっと、ずっと!

M4. 超めでたいソング~こんなに幸せでいいのかな?~



■メンバー盤 *各メンバーソロジャケット仕様

M1. わたしの一番かわいいところ

M2. ぴゅあいんざわーるど

M3. 各メンバー盤限定曲 ※

M4. 超めでたいソング~こんなに幸せでいいのかな?~

※鎮西寿々歌盤:skyfeelan/仲川瑠夏盤:完璧主義で☆/月足天音:Re→TRY & FLY/松本かれん盤:ハピチョコ/早瀬ノエル盤:RADIO GALAXY/櫻井優衣盤:世界はキミからはじまる/真中まな盤:ふれふるサマー!



■通常盤

M1. わたしの一番かわいいところ

M2. ぴゅあいんざわーるど

M3. 超めでたいソング~こんなに幸せでいいのかな?~

M4. わたしの一番かわいいところ (Instrumental)

M5. ぴゅあいんざわーるど (Instrumental)

M6. 超めでたいソング~こんなに幸せでいいのかな?~ (Instrumental)



FRUITS ZIPPER Profile





アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生した新アイドルグループ。

グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。グループ名は、「実を結ぶ」という意味を持つFRUITに、「元気を与える」という意味のZIPを組み合わせ、FRUITS ZIPPERと命名された。

「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。



