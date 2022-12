[株式会社A3]

株式会社A3は、『SHOW BY ROCK!!』のPOP UPコーナー開催、ならびに新作グッズの発売を開始いたしました。







2022年に10周年を迎えた『SHOW BY ROCK!!』のPOP UPコーナーが、サンリオアニメストアにて12月17日~28日の期間限定で開催! 開催に合わせ、10周年描きおろしイラストを使用した新作グッズが発売されます。



『SHOW BY ROCK!!』(略称:SB69)は、サンリオ発の音楽&バンドがテーマのキャラクタープロジェクトです。音楽を制する者が王として君臨する都市MIDICITY(ミディシティ)を舞台に、“ミューモン”と呼ばれる音楽生命体である少年少女たちが、トップスターを夢見て音楽活動をする物語。



今回は『SB69』の約150を超えるキャラクター達の中から14人が、カッコ可愛いグッズになって登場です。10周年をお祝いするのにふさわしい7アイテム72種の新作グッズをどうぞお見逃しなく!



【開催情報】

■開催期間:12月17日(土)~12月28日(水)

■店舗:サンリオアニメストア池袋P’PARCO店

■通販:「サンリオアニメストアONLINE」からもご購入いただけます



https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt303



10周年描きおろしイラストを使用した新商品は7アイテム72種!『SHOW BY ROCK!!』のキャラクター達がグッズ化!







10周年描きおろしイラストを使用したグッズには、シアン、クロウ、シュウ☆ゾー、ダル太夫、まりまり、ロージア、アイレーン、チタン、リカオ、ほわん、ヤス、ララリン、ぎゃらこ、919(ナイク)の14人が登場します。ぜひチェックしてみてください!



また『SHOW BY ROCK!!』新商品を2,200円(税込)お買い上げごとに、ポストカード(全14種)をランダムで1枚プレゼントしています。

店頭および通販でご購入された方がプレゼント対象となりますが、数量限定なのでご購入はお早めに!



10周年描きおろしイラストのキャッチコピーも最高にエモい!

10周年描きおろしイラストには、キャラクターそれぞれにキャッチコピーがついています。イラストと合わせて、『SB69』の世界観を感じてみてください!



■シアン

どんなに離れた場所にいても、心をひとつにしてくれる。奏でるメロディは絆、音楽はあたしの全てにゃん!



■クロウ

イカレた世界ん中でも、深紅色の翼は折れやしねぇ。オマエを楽園に導くその日まで、堕天の咆哮は響き続けル。



■シュウ☆ゾー

感じるかい? その胸騒ぎ、星達の煌き――

夢銀河の醒めない夢を、ただひとりキミだけにFor youっ☆



■ダル太夫

巡り巡る霧幻の旅路、たどり着きし彼方の地。いずれ散りゆく運命としても、あちきは音を奏でんしょう。



■まりまり

長い長い夜を越えて、私の声が届くように。君のこときっと迎えにいくけん、一緒についてこんね?



■ロージア

はじけるSHOW TIME、瞬きひとつさせてあげない。もっとそばで、私だけを感じてくれなきゃ許さないんだからっ(ハート)



■アイレーン

遠い思い出は、すべて儚い真夜中の夢。誰ひとり私の孤独を癒せない……そう思っていたのだ。



■チタン

届かない思いを重ねた先、黄金の未来がそこにある。オレの鍵盤と希望への想いで、世界を紡ぐ!



■リカオ

どんな不条理や理不尽があったとしても、俺は立ち向かい続ける。己の正義が証明される、審判のその日まで……です。



■ほわん

踏み出したまっしろな一歩が、大切な奇跡を紡いだ。みんなと歩く未来は、きっとどこまでも輝いてるよ。



■ヤス

背を向けんな、立ち止まって燻るな。惰性なんざ全力で蹴飛ばして、ド根性見せて拳を掲げろ――



■ララリン

キミ達の応援で、モノクロだったボク達の世界が変わる。さあ、共に行こう。この世界の頂上へ!



■ぎゃらこ

タイクツな毎日の中、どこかなって探してる。まるっと変えてくれるわくわくのトリガー、あちしと一緒に探しにいこ!



■919(ナイク)

傍観者はいらねえ。テメエもオレも過去に囚われた共犯者だ。罪も光も何もかも、最果てのその先まで真っ黒に染めてやる。





缶バッジ(14種)





定番グッズの缶バッジは全14種がラインナップ。約65mmという大きめサイズなので、キャラクターそれぞれの表情がより見やすくなっています。カバンにつけるのはもちろんのこと、お部屋に飾ってコレクションするのもおすすめです♪



アクリルキーホルダー(14種)





人気のアクリルキーホルダーもラインナップに登場です。

アクリルキーホルダーはおよそ65×65mmの大きさ。キャラクターたちがアップで描かれているので、推しキャラのカッコ可愛さを存分に堪能できる一品です。



https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt303



キャラフレームカード(14種)





縦90×横70mmのキャラフレームカードは、財布やカバンに入れて持ち運びしやすいアイテム。キャラクターが描かれた部分以外は背景が透けるため、風景やお食事などと一緒に写真を撮るのもおすすめです。

お手持ちのキャラフレームに入れてお部屋に飾ることもできますので、室内外問わず“推しのいる生活”を楽しんでみてはいかがでしょうか?



キャラアクリルフィギュア(14種)



縦横最大150mmのキャラアクリルフィギュアは、ご自宅のテーブルやラック、職場のデスクなどに飾ると存在感抜群! キャラフレームカード同様、キャラクターが描かれた部分以外は背景が透けるようになっています。



また台座には王冠がデザインされ、トップスターを夢見て音楽活動をするキャラクターたちのイメージにぴったり!『SB69』の世界観をたっぷり味わえる贅沢なアイテムです。



https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt303



A3クリアポスター(14種)



プラスチック素材のA3クリアポスターは、光を通すとキャラクターが描かれた部分以外は透明感がでます。さらに、プラスチック素材ならではのツヤが高級感を演出。



キャラクターたちのカッコ可愛さと艶やかさが目を引く、鑑賞度の高いアイテムです。ガラスやアクリルのスタンドに入れて飾ると、その魅力がより一層引き立ちます。



クリアファイル・キャンバスアート(各全1種)



クリアファイルとキャンバスアートも、それぞれ全1種がラインナップに登場です。



フルカラープリントで作品の世界観が再現されたクリアファイルは、書類整理に使うも良し、コレクションするも良し!『SB69』のキャラクターたちを身近に感じられる実用的なアイテムです。



キャンバス生地にイラストを印刷したキャンバスアート(180×140mm)は、キャラクターたちの躍動感が伝わってくるような仕上がりを実現した逸品。壁にかけたり、ラックの上に飾ったりしてお楽しみください。



どちらのアイテムも14人の集合イラストが圧巻の美しさ! デビュー10周年のお祝いにふさわしい見応えのあるアイテムとなっています。



https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt303



WEB開封式

通販サイト「サンリオアニメストア」でご購入の場合、ブラインド商品(缶バッジ・アクリルキーホルダー・キャラフレームカード)を単品でご購入いただくことが可能です。さらにWEB開封式をご利用いただくと、その場でブラインド商品の中身が確認できます♪



WEB開封式対象の商品に限り、同日中・同一配送先でしたら複数回のご注文でも追加送料なしで同梱できるためお得です。





2012年にサンリオからデビューして以来、ゲームや楽曲配信、TVアニメなど幅広くメディア展開している『SHOW BY ROCK!!』。頭身の低いミニキャラクターが等身の高い美少女・イケメンキャラクターに“擬人化”することで注目を集め、10周年を迎えた今もなお、性別や年齢を問わず多くの人から愛されています。



12月17日~28日に開催されるPOP UPコーナーに足を運べない方は、ぜひ通販で新作グッズをGETしてください。お気に入りの新作グッズとともに、『SHOW BY ROCK!!』デビュー10周年をお祝いしましょう!



https://sanrio-animestore-a3.jp/title/7?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt303



(C) 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L630013 SP-M



【会社概要】

社名 株式会社A3(エースリー)

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業



【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



