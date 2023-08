[アイレット株式会社]

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩永充正、以下 アイレット)は、2023年8月29日~31日にサンフランシスコにて開催されている Google Cloud Next '23 で発表された「2023 Google Cloud Partner of the Year」において、チームのクラウドスキルの向上と推進に取り組んでいるパートナーとして「Talent Development Partner of the Year - Japan」を受賞しました。







■Google Cloud Partner of the Year Awards 2023 について

「Google Cloud Partner of the Year Awards 2023」は、Google Cloud において優れたソリューションを提供したパートナーを表彰するプログラムです。アイレットがこの度受賞した「Talent Development Partner of the Year - Japan」は、Google Cloud 認定資格による最先端のクラウド技術に関するトレーニングやスキルアップ、リスキリングを通じて、チームのクラウドスキルの向上と推進に取り組んでいるパートナーに贈られるものです。



なお本アワードは当概年に新設され、アイレットが日本で初めて受賞しました。



Google Cloud Japan 公式ブログ:https://cloud.google.com/awards/partners?hl=en



■Google Cloud のグローバル パートナー エコシステムおよびチャネル・コーポレート バイス プレジデント Kevin Ichhpurani氏のコメント

Google Cloud Partner Award は、昨年、顧客の成功に多大なインパクトをもたらしたパートナーを表彰するものです。我々は、iret 様が 2023 年の Google Cloud Partner Award を受賞したことを喜ばしく思っています。iret 様との強力なパートナーシップを継続し、我々の顧客を共に支援していきます。



■アイレット株式会社 代表取締役社長 岩永 充正のコメント

アイレットは、全社を挙げて Google Cloud における知見や技術力の向上に取り組んでおり、2023年4月時点で社員の Google Cloud 認定資格保有者数は400人、保有数は1,000を超えました。この度、これらの取り組みや成果を高くご評価いただき、大変光栄に存じます。

この受賞を励みに、今後も技術力やサービス品質のさらなる向上に加え、社員のスキルアップに真摯に取り組んでまいります。



■Google Cloud におけるアイレットの実績

アイレットは Google Cloud パートナー認定の取得以降、Google Cloud を活用したソリューションの開発と提供に関するアイレットの深い専門知識とスキルが評価され、2021年にマネージド サービス プロバイダ(MSP)認定を取得し、2023年3月には Google Cloud MSP ケイパビリティ アセスメント チェックリストのバージョン 4.0 における認定を日本のパートナーで初めて取得しました。



さらに、インフラストラクチャとアプリケーション開発、データ管理、セキュリティにおけるスペシャライゼーション認定も取得しています。



Google Cloud 導入事例:https://cloudpack.jp/casestudy/?case_platform=gcp



■リスキリングに対するアイレットの取り組み

アイレットは全社的に取り組んでいる認定資格の取得において、受験料の全額補助や資格保有報奨金などの制度を設け、社員が安心してスキルアップに臨むことができる環境を整備しています。また、事業部やセクション単位での技術勉強会開催や、全社的な事例共有会の定期的な開催など、デジタル技術の進展などに伴い新たに必要となるスキルや知識の習得を目的とし、変化していく環境で個々が価値を出し続けるための能力開発であるリスキリングを推進しています。





【アイレット株式会社 会社概要】

会社名:アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立:2003年10月

所在地:東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階(7階受付)

代表者:代表取締役社長 岩永充正

資本金:7,000万円

主要株主:KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容:Webシステム開発、スマホアプリ(iOS/Android)開発・運用、クラウドを活用したインフラ設計・構築・運用のフルマネージドサービス「cloudpack」の提供、UI/UX デザイン制作



※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。

※ Google Cloud は、Google LLC の商標です。



