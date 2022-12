[株式会社つみき]

国内ドラマはフジテレビ系列が4作品、海外ドラマはNetflixが6作品ランクイン



株式会社つみき(代表取締役社長:鈴木貴幸、本社:東京都目黒区)が運営する国内最大級の映画やドラマ、アニメのレビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づいた「2022年 ドラマランキング」を発表いたしました。





2022年(2021年12月1日から2022年11月30日までの間)に、国内で放送・配信されたドラマを対象に、Filmarksの★スコアデータをもとにした「2022年 ドラマランキング」を算出しました。









2022年 国内ドラマランキング





■1位:『First Love 初恋』★4.39/11,729 Mark![Netflix]

■2位:『silent』★4.28/4,070 Mark![フジテレビ系列]

■3位:『おいハンサム!!』★4.20/4,374 Mark![フジテレビ系列]



■4位:『拾われた男』★4.17/2,084 Mark![Disney+]

■5位:『初恋の悪魔』★4.165/6,222 Mark![日本テレビ系列]

■6位:『鎌倉殿の13人』★4.11/1,771 Mark![NHK総合]

■7位:『エルピス—希望、あるいは災い—』★4.08/1,719 Mark![フジテレビ系列]

■8位:『モアザンワーズ/More Than Words』★4.07/1,147 Mark![Amazonビデオ]

■9位:『ナンバMG5』★4.04/3,100 Mark![フジテレビ系列]

■10位:『石子と羽男―そんなコトで訴えます?―』★4.02/5,758 Mark![TBS系列]



2022年の第1位に輝いたのは、満島ひかり、佐藤健がW主演を務める『First Love 初恋』。

宇多田ヒカルの珠玉の名曲「First Love」と、2018年リリースの「初恋」の2曲にインスパイアされた究極のラブストーリー。配信後は、日本のシリーズTOP10で19日間連続1位を獲得するなど大きな注目を集めています。



続く2位は、川口春奈主演の『silent』。

TVerでの民放歴代最高記録を塗り替える443万再生を記録するなど、話題の作品。鑑賞したユーザーからは「毎話映画を観たみたいな満足感。」「心理描写の丁寧さがすばらしい…」「1話から涙腺崩壊。」など、切なくもあたたかいストーリーに感動の声が寄せられています。



3位には、東海テレビ×日本映画放送が共同製作した『おいハンサム!!』がランクイン。

吉田鋼太郎主演、家族×食×恋をテーマにした令和の新たなホームドラマ。12月16日にはBlu-ray&DVDも発売されるなど放送終了後も根強い人気を博しています。



4位以降には、俳優の松尾諭のエッセイをドラマ化した『拾われた男』のほか、第1話の謎だらけのエンディング映像が話題を呼んだ『エルピス—希望、あるいは災い—』、間宮祥太朗が最強ヤンキーを熱演した痛快コメディー『ナンバMG5』がランクイン。フジテレビ系列のドラマが最多の4作品ランクインする結果となりました。







2022年 海外ドラマランキング





■1位:『THIS IS US/ディス・イズ・アス シーズン6』★4.72/1,218 Mark![Disney+、Amazonビデオ]

■2位:『ベター・コール・ソウル シーズン6』★4.67/1,907 Mark![Netflix]

■3位:『ストレンジャー・シングス 未知の世界 シーズン4』★4.50/23,273 Mark![Netflix]



■4位:『二十五、二十一』★4.47/11,537 Mark![Netflix]

■5位:『ユーフォリア/EUPHORIA シーズン2』★4.43/1,406 Mark![U-NEXT]

■6位:『HEARTSTOPPER ハートストッパー』★4.41/5,323 Mark![Netflix]

■7位:『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』★4.384/14,952 Mark![Netflix]

■8位:『ピースメイカー』★4.383/1,958 Mark![U-NEXT]

■9位:『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』★4.33/1,158 Mark![U-NEXT]

■10位:『その年、私たちは』★4.29/13,200 Mark![Netflix]



海外ドラマの第1位は、ついにシリーズ完結となった『THIS IS US/ディス・イズ・アス シーズン6』。

現在、過去、未来を交差させて描く感動のヒューマンドラマ。鑑賞したユーザーからは「最高のドラマでした。このドラマに出会えて良かった!」「言葉にはできない沢山の愛と勇気をありがとう。」「ピアソン家とお別れしたくない…!」など、シリーズ完結を惜しむ声や作品への感謝のコメントが寄せられています。



第2位は『ベター・コール・ソウル シーズン6』。

ドラマ『ブレイキング・バッド』に登場する弁護士ソウル・グッドマンを主役としたスピンオフ。本作でシリーズ完結ということもありユーザーから高い評価を得て2位にランクインしました。



続く第3位には、ついにクライマックスへ突入したNetflixの大人気シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 シーズン4』。

1980年代の小さな町に、突如現れた“裏側の世界”をきっかけに想像を超える不可解な事件が勃発し、少年たちが解決に立ち向かうミステリー・アドベンチャー。Filmarksでも全シリーズ★4.3超えと高いスコアを獲得しており(※22年12月20日現在)シーズン5の配信を待ち望む声が多く寄せられています。



その他、まぶしい青春時代の恋愛を描いた韓国ドラマ『二十五、二十一』や、自閉スペクトラム症の新米弁護士を描く大ヒット法廷ドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』など、Netflix配信作品が6作ランクインする結果となりました。





※上記は、2022年12月15日時点のMark!数が、1,000件以上投稿されているドラマを対象としたランキングです。※記事内の★スコアは2022年12月15日時点のものです。※★スコアは、鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。



