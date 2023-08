[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などの人気コンテンツをテーマにした企画展を開催、運営している株式会社クレイジーバンプは、8月23日(水)よりハンズ梅田にてソフビメーカー【人造昆虫カブトボーグ V×V POP UP STORE in ハンズ梅田】を開催致します。







タカラトミーのオリジナルキャラクター玩具『カブトボーグ』を原案としたアニメ、『人造昆虫カブトボーグ V×V』。主人公・天野河リュウセイが『カブトボーグ』を通じて、仲間やライバル達と熱きバトルを繰り返し、大切な事を学び大人として成長する物語……というストーリーからは大きく逸脱し、「毎回最終回」と評される狂気の展開と脳裏に焼き付く名言の数々で、一度観た人間を“常識知らずのボーグバカ”へと洗脳、未だ熱く語り続ける伝説的アニメとして、一大旋風を巻き起こしている!そして今年、そんなボーグバトルを愛する者を、愛する者たちの熱意が結集し、ついに開催が決定したハンズ梅田で、開催決定だ!



会場では、『人造昆虫カブトボーグ V×V』に関するオリジナルグッズを大量リリース!Tシャツや人気のアクリルスタンド、さらには各キャラクターたちにちなんだオリジナルグッズなど、大人たちが大人買いしたくなる特殊なグッズを大量ラインナップ!



そしてさらに……思い出した!適当に考えておいて!



母ちゃんから生まれてすぐに産婦人科の先生とカブトボーグのアニメを観たボーガー、身も心もお米になっちまったボーガー、常識知らずのボーグバカたちに捧ぐ!



開催期間中はハンズ梅田が、ロイドさんの店になるぞ!!



(以上、すべてトムキャットレッドビートルの腹話術)



【人造昆虫カブトボーグ V×V POP UP STORE in ハンズ梅田】



(C)タカラトミー/カブトボーグ製作委員会



