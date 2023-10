[株式会社アーキテクト]

タレントパワーランキング supported by DmMiXは芸能人の情報を届けるエンタメメディア!!



タレントパワーランキング supported by DmMiXは、株式会社アーキテクトが実施する業界最大規模のタレント(芸能人等有名人)調査結果をもとに、各タレントの有するパワーをリアルタイムにお届けします。







今回ランキング第267弾として、サスペンスドラマに出演したことがある女優ランキングを発表。

https://tpranking.com/suspense-actress



『タレントパワーランキング』では、タレントパワーランキングに登録されている、サスペンスドラマに出演したことがある女優のパワースコアを調査。



犯罪事件や不可解な事件といった陰謀を暴いていく緊張感やドキドキ感、爽快感をもって視聴者を引き込むサスペンスドラマ。サスペンスドラマに出演する女優の役柄は、犯人、警察、刑事、探偵、医師、学生、犯人など多岐にわたり、その演技力と予想外の展開に多くの視聴者を魅了します。



今回、そんなサスペンスドラマに出演したことがある女優に焦点を当て、タレントパワーランキングで検証しました。









■調査概要

株式会社アーキテクトが実施するタレント調査は、タレントパワーランキングと呼ばれ、日本国内で活動するタレントから1280名をリストアップし、認知度と誘引率を掛け合わせ「パワースコア」を算出して形成しています。

本ランキングは、2023年5月度に実施したタレント調査データ(一部過去実施データ)を利用し、タイトルに応じてランキング形式でまとめたものです。



■調査時期

毎年2月、5月、8月、11月の年4回実施。



■調査対象

一都三県在住の10代~50代男女を5歳刻みで各50名、60代男女を各50名、サンプル総数1100名。



■調査方法

WEB調査並びにFAX調査で実施。



■ランキングの詳細





ランキングTOP4は上表の通り。

詳しく知りたい方はこちら↓

https://tpranking.com/suspense-actress



2022年のサスペンスドラマ「エルピス -希望、あるいは災い-」で主演の女子アナウンサー役を演じ、第49回放送文化基金賞を受賞した実力派女優が1位にランクイン。

続いて、2018年のサスペンスドラマ「アンナチュラル」で主演の法医解剖医を演じ、高視聴率をたたき出した女優が2位にランクイン。



他にも、演技力が評価されている実力派女優陣がランクインしています。



今後もサスペンスドラマに出演したことのある女優の活躍に注目してみましょう。







サスペンスドラマ出演の女優ランキング!主演から脇役までチェック

https://tpranking.com/suspense-actress



タレントパワーランキングを詳しく知りたい方はこちら↓

https://tpranking.com/about-tpr



■引用・転載時のクレジット表記のお願い

本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応を必ずお願いします。

・引用元が「株式会社アーキテクト」

「タレントパワーランキング supported by DmMiX」である旨を明記

・タレントパワーランキングサイト「URL」へのリンク設置



■キャスティングにお困りの方

「タレントパワーランキング」では、3カ月に1度、テレビ番組やCMのキャスティングに幅広くご活用いただけるタレント調査を実施しております。



「タレントパワーランキング」データご購入・お問い合わせはこちら↓

株式会社アーキテクト マーケティング事業部

タレントパワーランキング担当:松岡

TEL:03-4213-7718

MAIL:tpranking@architect.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-13:16)