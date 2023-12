[東映アニメーション株式会社]





東映アニメーション株式会社(本社:東京都中野区、代表取締役社長:高木勝裕)は、スマートフォン向け新作ゲーム『金色のガッシュベル!! 永遠(とわ)の絆の仲間たち』の制作を記念し、2024年 元旦1月1日(月・祝)15 時 30 分~18 時 00 分に、TVアニメ「金色のガッシュベル!!」の第1話~第5話を一挙放送に加え、2024年1月26日(金)~2月23日(金)の毎週金曜19時30分~20時00分(全5週)での第1話~5話の放送も決定しました。



【番組概要】 ※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 『金色のガッシュベル!! 』スマホゲーム化記念 !!

【放送日時1.】 2024年 元旦1月1日(月・祝) 15:30~18:00 <TOKYO MX1>

【放送日時2.】 2024年1月26日(金)~2月23日(金) 毎週金曜 19:30~20:00 <TOKYO MX1>

【 ストーリー】

天才ゆえに孤独な中学生・高嶺清麿。彼のもとに突然、不思議な子供が飛び込んできた。名前はガッシュ、魔界から送られてきたという。ガッシュは世界中に送り込まれた百人の魔物の子の一人。パートナーと共に戦い合って、最後に残った一人が魔界の王様になれるというのだ。王位を目指すガッシュは、清麿が手にした魔本の言葉を受け、襲いかかるライバルたちと激しいバトルを繰り広げてゆく。喜び、哀しみ、そしてかけがえのない絆…闘いの中で、やさしい王様になることを決意するガッシュ。心を閉ざしていた清麿も、ガッシュのピュアな気持ちに触れ、様々な経験を積みながら精神的成長を遂げてゆく。

【放送話】

第1話 魔界から来た電撃少年

第2話 氷結呪文ギコルvsザケル

第3話 第2の術ラシルド!

第4話 100人の魔物の戦い

第5話 黒い刺客ブラゴとシェリー





■アニメ『金色のガッシュベル!!』 コピーライト

(C) 雷句 誠/小学館・フジテレビ・東映アニメーション





<スマートフォンゲーム『金色のガッシュベル!! 永遠(とわ)の絆の仲間たち』の特長>

・モチノキ町に謎の敵が!?好きな魔物でチームを編成して術や技を繰り出しながら敵を倒して物語を進めていこう。

・ガッシュと清麿の前に現れた、記憶喪失の女の子「ソメイユ」。新たな物語が紡がれる。

・『金色のガッシュベル!! 永遠の絆の仲間たち(トワキズ)』のCVは、このために収録された最新版。

・レベルアップや覚醒といったRPG定番の育成方法に加え、魔物とパートナーとの絆システム、アーキタイプボード、サポートカードなど、育成要素も充実。

・アニメの名シーンや魔物のエピソードを収録。あの懐かしの物語を追体験しよう。

・自分が持っている全ての魔物で勝負する「総力戦」、敵を倒して塔を昇っていく「夢界の塔」、育てた魔物で全国のプレイヤーと対戦する「魔物闘技場」など、充実のコンテンツ。





<『金色のガッシュベル!! 永遠の絆の仲間たち』プロジェクトについて>

2003年4月の放映開始から今年で20周年を迎えることを記念したもので、株式会社NEOWIZ [本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/裵 泰根(ベ・テグン)]が開発を行い、株式会社ゲームオン[本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:李 一守(イ・イルス)]との3社での共同プロジェクトです。







◆『金色のガッシュベル!! 永遠の絆の仲間たち』公式サイト

https://zatchbell-towakizu.jp/



◆『金色のガッシュベル!! 永遠の絆の仲間たち』事前登録受付中

GooglePlay

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.toeianim.gashbell

AppStore

https://apps.apple.com/jp/app/id6447816850





■『金色のガッシュベル!! 永遠(とわ)の絆の仲間たち』の公式X(Twitter)

@Gash_towakizu

https://twitter.com/Gash_towakizu



■『金色のガッシュベル!! 永遠(とわ)の絆の仲間たち』コピーライト

(C) 雷句 誠/東映アニメーション

(C) GameOn Co.,Ltd.ALL Rights Reserved.Developed by NEOWIZ





◆『金色のガッシュベル!! 永遠の絆の仲間たち』スクリーンショット









