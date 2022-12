[株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN]

株式会社FUGU INNOVATIONS JAPANは、2022年12月10(土)・11(日)にイーアス沖縄豊崎で開催されるアウトドアイベント「OKINAWA outside Festival」にて、パーソナルモビリティブランドMEISTER.Fの公道走行対応の「電動キックボード」と、重心移動で運転をコントロールする新感覚モビリティの「電動バランスボード」のクリスマスセールと試乗会を開催致します。



特別価格となるクリスマスセールでは、複数買いが断然お得!MEISTER.Fモビリティシリーズを10%オフの特別価格で販売し、2点目以降ご購入の商品は15%オフでご購入いただけます。MEISTER.Fシリーズが最高にお得に購入できるイベントです。

※15%オフとなる商品は、価格の安い方の商品が対象となります。













OKINAWA outside Festivalとは



OKINAWA outside Festivalとは、「イーアス沖縄豊崎 特設会場(バス停留所及び大階段周辺)」で開催される、屋外で楽しめるコンテンツやアクティビティを融合したイベントを通して、人と人のコミュニケーションが生まれ、交流の場となることを目的としたアウトドアイベントです。

開催時間は、12月10日(土)10:00~17:00まで11日(日)は10:00~16:00までとなります。





MEISTER.Fモビリティシリーズが10%オフのセール価格で購入できます。複数の商品をご購入のお客様は、さらにお得に2点目以降の商品を15%オフでご購入いただけます。

【おすすめ商品】











【公道走行・レジャー走行可能モデル】エレクトリックキックボード MF-EKRA01S-BK

運転操作はハンドルについたアクセルとブレーキのみなので、シンプルで簡単です。

初めて電動キックボードに乗る方や、

公道走行可能でより安全に、そして快適な移動をお求めの方へおすすめのモデル。







【Off-Rodeタイプ】電動バランスボード 8.5in MF-BB005‐GR

MEISTER.Fのバランスボードの中で、最も乗りやすくちょっとした段差もラクに乗り越えることができ、安定した走行感が体感できます。

バランスボードに初めて乗る方や、お子様におすすめです。





MEISTER.F試乗・販売会のご案内



試乗の受付は、「MEISTER.Fブース」にて行います。試乗同意書へのご署名と、ヘルメットの着用をお願い致します。 また、感染症対策として検温・消毒、ヘルメットを着用時はメッシュキャップ着用と手・指の消毒にご協力をお願い致します。なお、試乗の待機列の定員を超えた場合は、整理券を配布致します。予めご了承ください。

※ 雨天中止



■電動キックボードの試乗について

公道走行対応モデルは約155cm以上の方、レジャー用モデルは150cm以上の方が対象になり、幅広いラインナップをご用意してお待ちしております。未成年の方がご試乗の際は、保護者1名の同伴をお願い致します。

※本試乗・販売会では16歳未満の方も、公道走行可能モデルとレジャー用モデルの電動キックボードにご試乗頂けますが、公道走行対応モデルで実際に公道を走行する場合は、原付免許、ナンバーの取得と自賠責 保険への加入が必要となります。



■電動バランスボード・スケートボードの試乗について

身長約120cm以上、12歳以上の方が対象となり、未成年の方がご試乗の際は、保護者1名の同伴をお願い致します。





本試乗・販売会では、バランスボード用カートチェアもお試し頂けます。

足の重心移動で運転をコントロールする立ち乗りとは違い、ハンドルで運転操作し座って乗ることができるので、お子様 も簡単に楽しくバランスボードを乗りこなして頂けます。









イーアス沖縄豊崎







〒901-0225沖縄県豊見城市豊崎3番35

TEL:098-840-6900(受付時間10:00~21:00)



お車でお越しの場合

【那覇方面からの場合】国道331号を南下して県道249号の交差点を右折。

※混雑時は、高架を過ぎてUターンしていただき、道の駅豊崎を左折してください。

【高速道路をご利用の場合】 豊見城・名嘉地ICから県道256 号を南下して県道249号 の交差点を右折。

【糸満方面からの場合】 国道331 号を北上して県道249号 の交差点を左折。



路線バス情報

・那覇空港⇔イーアス沖縄豊崎

・モノレール赤嶺駅⇔イーアス沖縄豊崎

・国際通り⇔イーアス沖縄豊崎

・市街地方面⇔イーアス沖縄豊崎

・沖縄アウトレットモールあしびなー⇔イーアス沖縄豊崎(無料シャトルバス)



