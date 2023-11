[GLIONグループ]

神戸紅茶株式会社(本社:兵庫県神戸市東灘区住吉浜町)は、11月に創業99周年目を迎えました。

皆様に神戸紅茶をもっと楽しんでいただきたいという思いから、99周年特別企画を実施いたします。







神戸紅茶公式オンラインショップで使えるクーポン発行!





神戸紅茶が99周年目を迎えられたことに感謝しまして、日頃ご愛顧いただいている皆様をはじめ、神戸紅茶を知らない方にも、もっと神戸紅茶を楽しんでいただきたいという思いから、神戸紅茶公式オンラインショップで誰でも使える『お買上げ3,000円以上で10%OFFクーポン』を発行いたします。有効期限は2023年11月30日までです。

ぜひこの機会に神戸紅茶をお楽しみください。





『紅茶×セレクトバターセット』を数量期間限定で販売!







神戸紅茶は100周年を目前に、新たな取り組みとして3月よりジャム・コンポート事業『樽正事業部』をスタートしました。



樽正は「伝統を今に生かす」「風土の味」を理念とし、「伝統の食の保存の知恵を楽しむ生活」を提案する事業を展開しています。



歴史の浅い食品添加物を一切使用せず、手間暇かけた樽正伝統の技で美味しいジャムやコンポートを製造しています。





このこだわりの製法で作ったセレクトバターと神戸紅茶のセット『99周年記念 神戸紅茶&樽正バターセット』を数量限定(予約販売)でオンラインショップにて販売いたします。

神戸紅茶の人気商品『More Cup of Tea 詰め合わせギフト』と樽正の『樽正バターセレクトセット』がセットになっています。

通常6,340円相当の商品を99周年特別価格として、送料・税込5,000円にて販売いたします。ぜひ樽正こだわりのバターセットと神戸紅茶こだわりの紅茶でTea Timeを楽しんでみませんか?





購入ページ:https://shop.kobetea.co.jp/shopdetail/000000000406/



SNSプレゼントキャンペーンを実施!







神戸紅茶公式InstagramおよびX(旧Twitter)にてプレゼントキャンペーンを実施します。

フォローといいね(またはリツイート)の簡単応募で神戸紅茶の高級リーフティーギフト「GOLDEN DROP」や人気商品「KOBE TASTING BOX」、「More Cup of Tea 詰め合わせギフト」が総計20名様に当たります。11月の紅茶月は神戸紅茶で過ごしてみませんか?



Knowledge of Tea をリニューアル!5つの産地茶葉で紅茶を学んでみて!







メール便で人気の『Knowledge of Tea』がリニューアルとなりました。

紅茶の基礎知識ブックとアッサムCTCとダージリンオレンジペコーのセットがさらにパワーアップし、世界三大銘茶「キーマン」、「ウヴァ」と紅茶の生産量トップの「ケニア」をプラスした紅茶の基礎知識が学べるセットになりました。紅茶の飲みくらべや産地紅茶について詳しく学ぶことができます。ぜひ楽しく紅茶のことを学んでくださいね。



無事に99周年を迎えることができたのも、日頃からご愛顧いただいている皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。

一人でも多くの皆様に神戸紅茶を通じて、紅茶の世界を楽しんでいただけるような商品・企画に努めてまいります。これからも、神戸紅茶をよろしくお願いいたします。



購入ページ:https://shop.kobetea.co.jp/shopdetail/000000000409/



神戸紅茶について







1925年に地元神戸で創業した紅茶メーカー。日本で初めてティーバッグの製造を開始した紅茶業界のパイオニアです。独自の技術で抽出力に優れたコットン素材のフィルターを使用し、こだわりのティーバッグを製造しています。世界160か所以上の優良茶国から届く紅茶サンプルを、日本では数少ない"紅茶鑑定士"が厳しく審査・買い付けをし、選りすぐった高品質の茶葉だけを日本の水に合わせてブレンドしています。こだわりのブレンド紅茶をお楽しみください。







神戸紅茶ホームページ:https://kobetea.co.jp/

神戸紅茶オンラインショップ:https://shop.kobetea.co.jp/

神戸紅茶 樽正事業部:https://tarumasahonten.com/

樽正オンラインショップ:https://tarumasahonten.jp/



