Instagramでのプレゼントキャンペーンや、「ムーミンバレーパーク」(埼玉・飯能市)でのコラボイベントなど、企画が盛りだくさん。SDGsに楽しく触れて学ぼう!



株式会社LIXIL(以下LIXIL)は、皆さまと共にSDGsを学び、アクションにつなげる活動「LIXIL × SDGs NEXT STAGE」の一環として、2023年7月4日(火)より、ムーミンとコラボレーションしたキャンペーン「自然と生きるムーミンに学ぶ。サステナブルなくらし」を実施します。







「自然と生きるムーミンに学ぶ。サステナブルなくらし」:https://landing.lixil.com/ja/moomin



ムーミンは、北欧フィンランド生まれの作家 トーベ・ヤンソンによって生み出された作品です。「ムーミン谷」を舞台とする物語には、森や水に囲まれた土地の心地よさや、時に猛威を振るう自然環境がリアルに描かれ、そのなかでムーミンをはじめとする登場キャラクターたちが、自然に抗うことなく、それを敬愛し、多様性を受け入れ、共存する姿が記されています。

そんな自然と生きるムーミンから “サステナブルなくらし”のヒントを得て、私たちが生きる地球の問題を考えていくべく、この度のコラボレーションに至りました。



LIXILは、今後も「LIXIL × SDGs NEXT STAGE」を通じて、SDGsに関する理解や関心、アクションを社会に広め、SDGsの達成に向けて貢献してまいります。



【コラボレーション概要】





●ムーミンのくらしに学ぶ!SDGsコラボInstagram投稿

LIXIL×SDGs NEXT STAGEのInstagramアカウント(@lixil_sdgs)にて、ムーミンの物語から学ぶサステナブルなくらしのヒントを投稿します。ぜひフォローしてお楽しみください。



LIXIL×SDGs NEXT STAGE公式Instagramアカウント:https://www.instagram.com/lixil_sdgs/





●Instagram限定!SDGsなプレゼントキャンペーン

LIXIL×SDGs NEXT STAGEのInstagramアカウント(@lixil_sdgs)のフォロワーを対象に、「いいね」キャンペーンを開催します。キャンペーンに参加した方の中から抽選で150名様にオリジナルグッズをプレゼントします。



・実施期間:8月1日(火)~8月31日(木)

・参加方法:

1.LIXIL × SDGs NEXT STAGE公式アカウント(@lixil_sdgs)をフォロー(すでにフォロー済みの方も対象)

2.8月1日(火)のプレゼントキャンペーン投稿を「いいね」する

・プレゼント:オリジナルエコバッグ(色:グレー)150名様





●“自然をのぞく”お散歩ラリー in ムーミンバレーパーク

ムーミンの物語を追体験できるテーマパーク「ムーミンバレーパーク」(埼玉県飯能市)にて、パーク内をお散歩しながらムーミンやSDGsに関するクイズの正解を見つけるお散歩ラリーを開催します。クイズに回答した方の中から抽選で200名様にオリジナルグッズをプレゼントします。



・実施期間:7月22日(土)~8月9日(水)

・参加方法:パーク内で配布・設置されている参加用紙をゲットして、クイズの答えをお散歩しながら探索。参加用紙に記載のQRコードから応募フォームにアクセスし、クイズの回答を入力して応募完了。

※参加用紙は、エントランス付近設置のラック、または入場時に配布します

※各日限定500枚配布、無くなり次第終了となります

・参加費:無料 ※ムーミンバレーパークの入園料は別途かかります

・プレゼント:抽選で200名様 オリジナルエコバッグ(色:ブルー)







●水の大切さを学ぶワークショップ「ヘムレンズアカデミー『水から学ぶ』supported by LIXIL」in ムーミンバレーパーク

水に囲まれた「ムーミンバレーパーク」の知育プロジェクト「ヘムレンズアカデミー」に協力し、水の大切さを楽しく学べるワークショップを開催します。受講者には「ヘムレンズアカデミー」修了の証として、非売品の特製缶バッジと、オリジナルグッズをプレゼントします。



・実施日程:8月5日(土)、8月6日(日)

・開催時間:11:00/13:00/15:00 各回10組(25名程度)

・参加方法:先着順。ムーミンバレーパーク内で整理券を配布

・参加費:無料 ※ムーミンバレーパークの入園料は別途かかります

・参加特典:「ヘムレンズアカデミー」修了記念缶バッジ/オリジナルエコバッグ(色:ブルー)





※プレゼントの内容は、変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

※各施策の詳細は、InstagramのLIXIL×SDGs NEXT STAGEアカウント(@lixil_sdgs)にて発表いたします。





■ムーミンとは

「ムーミン」は、フィンランド人のトーベ・ヤンソン(1914-2001)によって生み出された物語です。トーベが描いた小説、コミックス、絵本をはじめ、それらをもとにしたグッズ、スポット、アニメーションなどは世界中で愛されています。最近は、ムーミンやスナフキン、リトルミイなどの登場キャラクターや物語だけでなく、その高いアート性を活かした北欧デザイングッズや、哲学的で奥深い文学性など、大人にも高い人気を博しています。埼玉県飯能市に、本国フィンランド以外でムーミンをテーマにした初の施設「ムーミンバレーパーク」が存在し、自然の豊かさを楽しみたい人、癒されたい人を中心に人気を博しています。



■LIXILのインパクト戦略とSDGsへの貢献



LIXILでは、「世界中の誰もが願う、豊かで快適な住まいの実現」というPurpose(存在意義)の実現を目指して、急速に変化する世界において日々の暮らしと社会にインパクト(良い影響)を生み出す製品やサービスの開発に取り組んでいます。特に、「グローバルな衛生課題の解決」「水の保全と環境保護」「多様性の尊重」の3つを優先取り組み分野として、事業活動を通じてさまざまな社会問題の解決を図ることで、SDGsの達成に貢献しています。





■LIXIL × SDGs NEXT STAGEとは

2030年のSDGs達成に向けた貢献を加速させるため、日本国内のお客さま、ビジネスパートナー、そして次世代を担う子どもたちとともに展開する活動です。LIXIL SDGsアンバサダーの内田篤人さんとともに、SDGsに関する理解や関心、アクションを社会に広めていきます。

About LIXIL

LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約55,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。

株式会社LIXIL(証券コード: 5938)は、2023年3月期に1兆4, 960億円の連結売上高を計上しています。

