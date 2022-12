[株式会社A3]

株式会社A3は、TVアニメ『終わりのセラフ』とサンリオキャラクターズのコラボグッズの販売を開始いたしました。







大人気TVアニメ『終わりのセラフ』と、サンリオキャラクターズのコラボが実現しました! 本日よりサンリオアニメストアにて、「終わりのセラフ×サンリオキャラクターズ」のPOP UP SHOPが開催されます。



2015年に放送されたTVアニメ『終わりのセラフ』は、未知のウイルスにより子供だけが生き残った世界で人間を支配する恐るべき吸血鬼と、その支配に抗う日本帝鬼軍の戦いを描いた作品。

吸血鬼から非道な扱いを受けていた百夜優一郎が、外の世界へと脱出を図り、日本帝鬼軍の吸血鬼殲滅部隊「月鬼ノ組」に入隊して、吸血鬼たちに立ち向かうストーリーです。



作中では激しく火花を散らす日本帝鬼軍の隊員と吸血鬼ですが、その登場人物たちがかわいいサンリオキャラクターズとそれぞれペアに。

「あの登場人物が、このサンリオキャラと!?」という意外な組み合わせもありますので、ぜひコラボ内容をチェックしてみてください!



発売情報

店頭販売場所:サンリオアニメストア

(東京都豊島区東池袋1丁目50−35 P’PARCO 3F)

店頭発売期間:12月16日(金)~28日(水)

通販:サンリオアニメストアONLINE



等身イラスト&ミニキャライラストを使用した新作グッズが登場!





TVアニメ『終わりのセラフ』とサンリオキャラクターズのコラボでは、日本帝鬼軍の隊員、吸血鬼合わせて11人の登場人物とサンリオキャラクターズがペアになります。



気になる組み合わせは、まず主人公の優一郎がポチャッコ、吸血鬼となった優一郎の親友・百夜ミカエラはシナモロールとペア。



優一郎が所属している分隊「柊シノア隊」のメンバーは早乙女与一がタキシードサム、君月士方がバッドばつ丸、三宮三葉がクロミという組み合わせです。

その中で、優一郎をいつもからかっている分隊長の柊シノアは、すなおで明るいマイメロディという意外なキャラクターとペアになりました!



また、優一郎にぶっきらぼうな態度で接する一瀬グレンはハローキティを腕に抱き、グレンと仲の良い柊深夜はポムポムプリンとたわむれているなど、それぞれ楽しそうな雰囲気が伝わってきます!



さらに日本帝鬼軍を前に絶大な力を見せつける吸血鬼たちも、フェリド・バートリーはニャニィニュニェニョン、クローリー・ユースフォードはKIRIMIちゃん.、クルル・ツェペシはルロロマニックといったキュートなキャラクターとペアになることで、作中とはまた違う印象に。



11ペアが等身イラストと、ミニキャライラストの2種類のイラストになりました。



その2種類のイラストを使用した新作グッズが登場しますので、続いてはグッズの内容をご紹介します!



【等身イラスト使用グッズ一覧】

・缶バッジ(ブラインド 全11種・コンプリートBOX)

・アクリルキーホルダー(ブラインド 全11種・コンプリートBOX)

・キャラアクリルフィギュア(全11種)

・アクリルアートボード(全1種)

・キャラクリアケース(全1種)

・プレミアム アクリルジオラマプレート(全1種)



【ミニキャライラスト使用グッズ一覧】

・缶バッジ(ブラインド 全11種・コンプリートBOX)

・アクリルぷちスタンド(ブラインド 全11種・コンプリートBOX)

・フルカラーコットンバッグ(全1種)

・キャラランチボックス(全1種)

・プレミアムポストカードホルダー(全1種)

・スライド式小物ケース(全5種)



等身イラスト使用グッズ

缶バッジ&アクリルキーホルダー





まずご紹介するのは、定番グッズでもある缶バッジとアクリルキーホルダーです。



缶バッジとアクリルキーホルダーは、どちらも大きさがおよそ65mm。イラストが見やすく、またカバンなどにつけても持ち歩きやすいサイズになっています。



さらに今回は、缶バッジもアクリルキーホルダーも上半身をアップにしてプリント。

TVアニメ『終わりのセラフ』の登場人物とサンリオキャラクターズの表情が、よりハッキリとわかるようになっているので、カバンなどのアレンジにはもちろん、コレクションとしてご自宅に飾るというのもオススメです。



缶バッジとアクリルキーホルダーは、ブラインドの単品とコンプリートBOXをご用意しています。

「どのペアが当たるのか楽しみたい」という方は単品、「全員欲しい!」という方はコンプリートBOXとお好きな方をお選びください!



キャラアクリルフィギュア





飾って楽しいグッズとして、キャラアクリルフィギュアも登場です!



キャラアクリルフィギュアは縦幅最大15cmのアクリル製スタンド。存在感のある大きさなので、お部屋に飾ることでイラストのキュートな雰囲気を感じることができます。



お好きなペアはもちろん、「柊シノア隊」のメンバーをそろえるなど、キャラクター同士を組み合わせて飾ってみてください!



アクリルアートボード&キャラクリアケース&プレミアム アクリルジオラマプレート





アクリルアートボード、キャラクリアケース、プレミアム アクリルジオラマプレートも新作グッズのラインナップに加わりました!



アクリルアートボードはおよそ縦15cm、横21cm。TVアニメ『終わりのセラフ』とサンリオキャラクターズのコラボで登場する11ペアが大集合した、豪華なデザインになっています。

付属の台座を使って、テーブルの上などお好きなところに飾ってください!



キャラクリアケースは、A5サイズ以内の用紙を収納できる硬質クリアケース。レシートなどをまとめるのに役立つ便利なグッズです。

そのほか特典でもらうことの多いポストカードや、イベントのチケットなど大切なものを保管しておくのにもオススメ!



プレミアム アクリルジオラマプレートは、ひとつひとつパーツをはめ込んでいくことで、立体的に飾ることのできるグッズです。

優一郎とミカエラの笑顔を、まるでそこに飛び出してきたかのような臨場感とともにぜひ間近で眺めてみてください!



ミニキャライラスト使用グッズ

缶バッジ&アクリルぷちスタンド





続いては、ミニキャライラスト使用の新作グッズをご紹介。

ミニキャライラストを使用した新作グッズには、缶バッジとアクリルぷちスタンドが登場します!



缶バッジは、等身イラストと同じく大きさおよそ65mm。キャラクターたちの全身を缶バッジいっぱいに描いています。等身イラストの缶バッジとともに、そろえていただきたいグッズです。



アクリルぷちスタンドは、縦幅最大7cm。どこにでも飾れるスッキリとしたサイズなので、ご自宅のテーブルやラックはもちろん、職場のデスク周りなどにも飾ることができます。

お好きなところに飾って、いつでもTVアニメ『終わりのセラフ』の登場人物とサンリオキャラクターズに癒されてください!



ミニキャライラストを使用した缶バッジとアクリルぷちスタンドのご購入の際は、ブラインドの単品とコンプリートBOXをお選びいただけます。



フルカラーコットンバッグ&キャラランチボックス&プレミアムポストカードホルダー&スライド式小物ケース





ミニキャライラストを使用した新作グッズには、使って便利なグッズがたくさん登場。

フルカラーコットンバッグ、キャラランチボックス、プレミアムポストカードホルダー、スライド式小物ケースがラインナップに加わりました!



フルカラーコットンバッグは折りたたみしやすいので、普段使っているカバンに入れてお買い物の際にエコバッグとして使うなど、役立つこと間違いナシのグッズになっています。

大人気TVアニメ『終わりのセラフ』の登場人物とサンリオキャラクターズのイラストで、お買い物も楽しくなることでしょう!



キャラランチボックスは、大きさおよそ縦13cm、横16cm、厚さ5cm。幅が広いので好きなおかずをたくさん詰め込むことができ、さらに電子レンジ対応可と使い勝手がいいお弁当箱になっています。

キュートなキャラクターたちと、ぜひ楽しいランチタイムを過ごしてください!



プレミアムポストカードホルダーは、およそ10cm×15cmのポストカードを30枚まで収納できるグッズ。ホルダー部分とカバー部分は取り外し可能となっています。

条件を満たすとゲットできる「終わりのセラフ×サンリオキャラクターズ」の特典ポストカードも、もちろん収納できます!



スライド式小物ケースは、大きさおよそ縦4cm、横9cm、厚さ1cm。持ち運びしやすいサイズでスライドさせて開閉できる仕様なので、サプリメントを入れておくのに便利です。

また、ピアスなどアクセサリーの収納にもピッタリ!



特典はポストカード!





TVアニメ『終わりのセラフ』とサンリオキャラクターズのコラボグッズをご購入いただいた方に、特典としてポストカードをプレゼント!(通販でのご購入も対象です)



ポストカードは「終わりのセラフ×サンリオキャラクターズ」の新作グッズのみを2,200円(税込)お買い上げごとに、16種類のうち1枚をランダムでお渡しします。

ここでしか手に入らない特典ポストカードもお見逃しなく!



日本帝鬼軍の隊員も吸血鬼も、かわいすぎるイラストになったTVアニメ『終わりのセラフ』とサンリオキャラクターズのコラボ。

ぜひ新作グッズを購入して、貴重なキャラクターたちの姿をお手元で楽しんでみてください!



(C)鏡貴也・山本ヤマト・降矢大輔/集英社・終わりのセラフ製作委員会

(C) 2022 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPR. NO. L636554



