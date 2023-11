[株式会社ドワンゴ 広報部]

株式会社ドワンゴは、同社が運営する「ニコニコチャンネルプラス」(https://portal.nicochannel.jp/ )内で開設しているチャンネル「LUNA SEA真矢・工藤晴香 晴れた月の夜は」の2023年11月13日(月)20:00~第12回 配信にて、

シドのマオさん・明希さんをゲストにお迎えすることをお知らせします。







本チャンネルは、日本を代表するヴィジュアル系ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー真⽮と、ソロアーティストとしての活動以外にも、キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!」内に登場する「Roselia」のギター担当、氷川紗夜役などで活躍中の声優・工藤晴香をダブルMC に迎えたプレミアムなトーク番組です。

毎回、あらゆるジャンルで活躍中の”カッコいいオトナたち”や、様々な垣根を越えたステキなゲストたちを招いて、たくさんのHAPPYな時間をお届けします。



11月13日(月)20:00~の配信では、ロックバンド「シド」より、ヴォーカリスト・マオさんと、ベーシスト・明希さんをゲストに迎えてお送りします。



チャンネルは毎月1回の放送予定で、放送全編視聴できるベーシックな「SILVER」会員プランが月額550円(税込)、アーカイブ動画見放題や限定コンテンツも視聴できるプレミアムな「GOLD」チャンネル会員は、月額880円(税込)となります。



【概要】

チャンネル名:「LUNA SEA真矢・工藤晴香 晴れた月の夜は」(ニコニコチャンネルプラス)

出演者:【MC】 真矢(LUNA SEA)・工藤晴香

【ゲスト】明希(スタジオゲスト)/ マオ(VTRゲスト)

#12配信日時:2023年11月13日(月) 20:00~(終了予定22:00)

※番組冒頭は、無料でどなた様でもご視聴頂けます

※本放送は収録配信になります



月額料金:1.「SILVER」会員プラン 月額550円(税込)

2.「GOLD」会員プラン 月額 880円(税込)



プラン内容:1.月1回の本編放送全編の視聴

2.月1回の本編放送全編の視聴、アーカイブ動画全編が見放題、

GOLD会員限定コンテンツの視聴ほか

サイトURL:https://nicochannel.jp/haretsuki/



#12 チャンネル視聴URL:

https://nicochannel.jp/haretsuki/live/smfJaqoUfUNUqmAKGUGBmvSV

チャンネルX(旧Twitter):https://twitter.com/hareta_tsukiyo





【真⽮ プロフィール】

1989 年、LUNA SEA のドラマーとして活動開始。LUNA SEA の活動を軸に、ソロアーティストとしてのCD リリースや、幼年時代より親しんだ和太⿎や⿎などの伝統楽器の追求に励むなど、プレイヤーとしての可能性を広げ続ける。数多くのアーティストのライブやツアー、 レコーディングにもサポートドラマーとして精力的に参加。音楽活動以外でも、軽快な話術を活かし、各メディアで活躍。さらに「人を笑顔にしたい。全ての行いはドラムに帰ってくる。」という考えの元、飲食店のプロデュースも行うなど、多彩な才能を発揮し、様々なジャンルで活躍中。



真矢(LUNA SEA)



真⽮ X(旧Twitter):@331shinya

真⽮ Instagram:instagram.com/331shinya/

LUNA SEA X(旧Twitter):@LUNASEAOFFICIAL

LUNA SEA Instagram:instagram.com/lunaseaofficial/





<LUNA SEAライブ情報>

LUNA SEA DUAL ARENA TOUR 2023

12月16日(土) 愛知・日本ガイシホール

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE



12月17日(日) 愛知・日本ガイシホール

UN ENDING STYLE



12月30日(土) 大阪・大阪城ホール

MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE



12月31日(日) 大阪・大阪城ホール

UN ENDING STYLE -COUNTDOWN SPECIAL-



Information:

https://supportform.jp/lunasea

営業時間 平日10:00~17:00





<LUNA SEAリリース情報>

LUNA SEA SELF COVER ALBUM

『MOTHER』

『STYLE』

2023年11月29日(水) 2枚同時リリース



『MOTHER』&『STYLE』2タイトル ティザー動画公開

https://youtu.be/EebNTuW6C7Y



Information:

『MOTHER』&『STYLE』特設ページ

https://avex.jp/lunasea/mother_style/





【工藤晴香 プロフィール】

声優・アーティスト。2003年から2007年まで、雑誌「SEVENTEEN」の専属モデルを務める。2005年にアニメ「ハチミツとクローバー」の花本はぐみ役で声優デビュー。以降、「それいけ!アンパンマン」「うさぎのモフィ」「DEATH NOTE」「文豪ストレイドックス」など、多くのアニメ・ゲームに出演。キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!」内に登場する「Roselia」のギター担当、氷川紗夜役などで活躍中。



工藤晴香



工藤晴香 X(旧Twitter):@kudoharuka910

工藤晴香 Instagram:instagram.com/kudo_a.k.a_910/



<工藤晴香 ライブ情報>

KD-HRColorful Orchestra Tour 追加公演

11月17日(金) 兵庫・神戸VARIT.

11月18日(土) 広島・Live space Reed

12月1日(金) 福岡・INSA

12月2日(土) 大阪・BananaHall



Information:

https://kdharoom.com/karaokeencho_info





【シド プロフィール】

2003年結成。マオ(vo)、Shinji(g)、明希(b)、ゆうや(ds)からなる4人組ロックバンド。2008年、TVアニメ『黒執事』オープニングテーマ「モノクロのキス」でメジャーデビュー。2010年の東京ドーム公演では4万人を動員、2014年には香港・台湾を含む全国ツアーを開催。2018年はバンド結成15周年&メジャーデビュー10周年のアニバーサリーイヤーとして、計50本以上にも及ぶ 全国ライブハウス公演やアジアツアーを行う。2023年1月から結成20周年イヤーがスタート。アルバム「海辺」を引っ提げたツアーをはじめ様々なアニバーサリー企画を行い、12月27日、日本武道館で<SID 20th Anniversary GRAND FINAL 「いちばん好きな場所」>開催。





シド



マオ(Vo.) 明希(Ba.)



シド オフィシャルX(旧Twitter):https://twitter.com/sid_staff

シド オフィシャルInstagram:https://www.instagram.com/sid_official_jp/

マオ オフィシャルX(旧Twitter):https://twitter.com/mao_sid

明希 オフィシャルX(旧Twitter):https://twitter.com/AKiSID_official

明希 オフィシャルInstagram:https://www.instagram.com/sid.aki/



<シド LIVE情報>

SID 20th Anniversary GRAND FINAL 「いちばん好きな場所」

2023年12月27日(水) 日本武道館

OPEN 16:00 / START 17:00

[チケット料金]

全席指定 ¥7,500(税込) ※未就学児童入場不可

Information:

シド オフィシャルサイト

http://sid-web.info/



================

【ニコニコチャンネルプラスの概要】

2022年1月7日(金)より、ニコニコチャンネルの新機能として、テスト運用を、一部のチャンネルで開始。

ニコニコチャンネルと同様に生放送・動画・ブログなどのチャンネル会員限定コンテンツをお楽しみいただけます。

=================



