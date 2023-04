[ISARIBI株式会社]











キズナアイスペシャルMV「Linx」(リンクス)一部公開!



4月3日深夜1時30分よりいよいよ放送開始となる絆のアリル。

今回は作中に登場するキズナアイスペシャル動画を一部公開!本作でその全容をご覧ください!





Linx(リンクス)





活動休止前ラストライブとなった2022年2月26日に実施された“hello, world 2022”で新曲としてたった一度だけ歌唱され、今に至るまでその楽曲の詳細が明かされていなかった伝説の楽曲「Linx」。「絆のアリル」に登場する楽曲としてMVの一部を本日先行公開!



作中では5年連続「バーチャルグリッドアワード」の頂点、「ラピンドール」に輝いた後、突然姿を消したキズナアイ。

圧倒的なキズナアイのパフォーマンスと歌唱にもご注目下さい!



動画公開URL:https://twitter.com/kizunanoallele/status/1642617971385454594?s=20



公式ツイッター:https://twitter.com/kizunanoallele







本日18時30分に公式ツイッターより…?







絆のアリル作品概要





タイトル:絆のアリル

■放送

4月3日月曜日深夜1時30分よりテレビ東京 テレビ大阪 テレビ愛知にて放送開始

4月8日日土曜日夜11時30分よりアニマックスにて放送開始



第二弾PV公開中:https://www.youtube.com/watch?v=BlS3sdzsjOU



■スタッフ

監督:駒屋 健一郎

シリーズ構成:赤尾 でこ

キャラクターデザイン:朝香 栞/森田 二惟奈

総作画監督:朝香 栞/森田 二惟奈/高橋 瑞紀

プロップデザイン:談 凱琪

色彩設計:関本 美津子

美術監督:三宅 昌和

美術設定:金平 和茂/佐南 友理/小木 斉之

CGディレクター:佐々木 涼

撮影監督:小池 真由子

編集:増永 純一

音響監督:明田川 仁

音響効果:安藤 由衣

音楽:坂部 剛

アニメーション制作:WIT STUDIO × シグナル・エムディ





■キャスト



「PathTLive」

ミラク:日原 あゆみ

クオン:川口 莉奈

クリス:小玉 ひかり

ノエル:貫井 柚佳

リズ:塙 有咲



「BRT5」

ニスカ:松岡 侑李

ジェシー:蘭笛

エリー:吉木 悠佳

サラ:夏目 妃菜

ハル:矢野 妃菜喜



「VICONIC」

ジュア:南雲 希美

セア:月乃



「3DM8」

ヒメナ:荒井 瑠里

ゾーイ:古畑 奈和

ソフィア:北原 侑奈



キズナアイ:キズナアイ



オーリス:田澤 茉純

エイダ:植田 佳奈



TVアニメ公式HP:kizunanoallele.com

公式Twitter:kizunanoallele





■アーティスト



オープニングテーマ

mirAI wave! (歌唱 PathTLive)



エンディングテーマ

寄花-Yosuga- (歌唱 #kzn)





■Alleles情報



3月12日21時 定期公演開催



Allelesコンセプトムービー【Dive into “I”】公開中!

https://www.youtube.com/watch?v=frlSQtMLAP4





配信情報





バンダイチャンネル

ABEMA

dアニメストア

DMM TV

FOD

Hulu

J:COMオンデマンドメガパック

Prime Video

TELASA

Milplus

U-NEXT

アニメ放題

ふらっと動画

Google Play

HAPPY!動画

アニマックスオンデマンド

Netflix

ニコニコチャンネル

※予告なく変更となる場合がございます。









世界中にLiveを届けることでみんなとつながりたい

リアルの世界からバーチャルの世界へみんなと一緒にDiveする

バーチャルとリアルを絆でつなぐXRアーティストプロジェクト



TVアニメ「絆のアリル」に登場する15名が、YouTubeを中心に毎週のミニライブ、生配信、ダンスレッスンなど様々なことに挑戦していきます。



Dive into “I”



ーバーチャルとリアルを絆でつなぐXRアーティストプロジェクトー



彼女たちの新たな活躍に皆様ご期待ください!



YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@allelesproject

公式Twitter:https://twitter.com/AllelesProject





(C)KA/絆のアリルPJ (C)絆のアリル製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/03-13:46)