[東映アニメーション株式会社]

『ガールズバンドクライ』のテレビアニメ放送が決定。

2024年4月の放送開始に向け、アニメキービジュアル、ティザーPV、メインスタッフを公開しました。

3月16日(土)には「トゲナシトゲアリ」初のワンマンライブ「薄明の序奏」開催も決まり、放送を盛り上げていきます。







完全新作のオリジナルアニメ『ガールズバンドクライ』。

シリーズディレクターは「ラブライブ!サンシャイン」などを手掛ける酒井和男、

シリーズ構成は「ラブライブ!」や「宇宙よりも遠い場所」を手掛けた花田十輝、

音楽プロデューサーはYUKIやAimerなどの楽曲プロデュースを手がける玉井健二 (agehasprings)、

劇伴音楽はいきものがかりやあいみょんなどの楽曲プロデュースを手掛ける田中ユウスケ (agehasprings)、

キャラクターデザイン原案は「星街すいせい」のキャラクターデザインを担当した手島nari、

CGディレクターは「ドラゴンボール超 スーパーヒーロー」のCGディレクター鄭 載薫が務めます。

本作に登場するガールズバンド「トゲナシトゲアリ」のメンバー&メインキャスト声優は、オーディション「Girl’s Rock Audition」で選出した5名で構成されています。

今年4月の制作発表を皮切りに、これまで9本のMVを配信、4枚のシングルをリリース。

メンバーによる生配信や生ライブも定期的に行ってきた『ガールズバンドクライ』の最新情報をお届けします。





『ガールズバンドクライ』2024年4月テレビアニメ放送開始!

2024年4月より、TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11にて放送されます。

この情報は12月20日(水)に川崎・セルビアンナイトで行われたライブイベント「Get to KAWASAKI 2023」内で発表。

イベントのトリを飾った「トゲナシトゲアリ」が、物語の舞台となる川崎でアニメ化を伝える、記念すべきライブとなりました。



発表に合わせて、テレビアニメのキービジュアルも公開しました。

愛用ギターを掲げるボーカル・井芹仁菜を中心に、ギター・河原木桃香、ドラム・安和すばる、キーボード・海老塚 智、ベース・ルパが思い思いのパフォーマンスを披露。

今までにない自信に満ちた5人の表情が、まだ見ぬストーリーへの期待を煽ります。



ティザーPVには仁菜、桃香、すばるの3人が登場。

たった一人で上京してきた仁菜が、悩みを抱えながら仲間たちとバンドに打ち込む姿が映し出され、後半ではステージでの演奏シーンも。

巨大な屋外ステージを背景に、「ここで歌えたら、間違ってなかったって思えるよね」と胸の内を語る仁菜のセリフから、彼女の決意が滲みます。





テレビアニメ『ガールズバンドクライ』ティザーPV











【キャスト】

井芹仁菜:理名

河原木桃香:夕莉

安和すばる:美怜

海老塚 智:凪都

ルパ:朱李



【スタッフ】

原作・企画・製作:東映アニメーション

シリーズ構成:花田十輝

音楽プロデューサー:玉井健二 (agehasprings)

劇伴音楽:田中ユウスケ (agehasprings)

キャラクターデザイン:手島nari

CGディレクター:鄭 載薫

シリーズディレクター:酒井和男





トゲナシトゲアリ 1st ONE-MAN LIVE "薄明の序奏”開催決定!

3月16日(土)に横浜・1000CLUBにて開催します。

ライブタイトルは「薄明の序奏」。テレビアニメの放送を直前に控える中、ファンに直接音楽と想いを届けます。

ここから本格始動するバンド活動の”序奏”となるステージを、ぜひ会場でご覧ください。



トゲナシトゲアリ 1st ONE-MAN LIVE「薄明の序奏」

■開催日時:2024年3月16日(土)

■開場/開演:17:00/18:00

■会場:横浜・1000 CLUB

■チケット:¥8,800(税込) ※ドリンク代別途必要

▼最速オフィシャル先行

〈受付期間〉12月20日(水)~2024年1月8日(月)23:59

〈受付URL〉https://w.pia.jp/t/togenashitogeari-kng/



■公演に関するお問い合わせ:DISK GARAGE: https://info.diskgarage.com/







12月20日 4thシングル「極私的極彩色アンサー」発売

以下、発表済みのスケジュールをまとめて紹介いたします。まず本日12月20日(水)に4thシングル「極私的極彩色アンサー」が発売されました。

第7弾MVの表題曲に加えて、第8弾MV「傷つき傷つけ痛くて辛い」を収録。特典としてCDドラマ3本と初回プレス分にトレーディングカードを封入しています。



[CD+Blu-ray] ¥3,960 (Tax in) UMCK-5739

[CD+DVD] ¥2,960 (Tax in) UMCK-5740

特典:CDドラマ3本

初回プレス分封入特典:トレーディングカード

(メンバーソロ絵柄5種+全員絵柄1種 合計6種のうちランダムで1枚)

▼第7弾MV「極私的極彩色アンサー」

https://youtu.be/8eFicWRSgT8

▼第8弾MV「傷つき傷つけ痛くて辛い」

https://youtu.be/p2augTPjtYM

▼CDのご購入

https://togenashitogeari.lnk.to/answer_to_extreme_cd_po

▼配信・ダウンロード

「極私的極彩色アンサー」

https://togenashitogeari.lnk.to/answer_to_extreme

「傷つき傷つけ痛くて辛い」

https://togenashitogeari.lnk.to/hurtful_and_painful





12月22日 YouTube生配信「トゲナシトゲアリ修行中」第6回

物語の舞台・川崎でのライブを終えたトゲナシトゲアリのメンバーが集結。

テレビアニメ化発表後の初配信となるだけに、オンエアを控えた心境もお伝えします。ぜひご注目ください!

YouTube生配信「トゲナシトゲアリ修行中」第6回

■配信日時:12月22日(金) 19:00スタート (20:00終了予定)

■出演メンバー:トゲナシトゲアリ

理名 (井芹仁菜 役)

夕莉 (河原木桃香 役)

美怜 (安和すばる 役)

凪都 (海老塚 智 役)

朱李 (ルパ 役)

▼詳細はこちら

https://limista.jp/projects/4484





2月28日 5thシングル「運命に賭けたい論理」発売

2月28日(水)には5thシングル「運命に賭けたい論理」をリリース。MV第9弾として公開した表題曲と、1月29日(月)公開予定の第10弾MVの楽曲を収録する予定です。



▼第9弾MV「運命に賭けたい論理」

https://youtu.be/waC_L2udTco



5thシングル「運命に賭けたい論理」発売日:2024年2月28日(水)

▼形態・価格・品番

[CD+Blu-ray] ¥3,960 (Tax in) UMCK-5739

[CD+DVD] ¥2,960 (Tax in) UMCK-5740

特典:CDドラマ3本

初回プレス分封入特典:トレーディングカード

(メンバーソロ絵柄5種+全員絵柄1種 合計6種のうちランダムで1枚)

▼第9弾MV「運命に賭けたい論理」

https://youtu.be/waC_L2udTco

▼CD収録内容

■収録曲

01. 運命に賭けたい論理

02. タイトル未定

03. 運命に賭けたい論理 (Instrumental)

04. タイトル未定 (Instrumental)

■ドラマパート

05.「極めよ牛丼」

06.「初めの一歩! ......は甘くない!?」

07.「若様の逃亡」

▼BD/DVD収録内容

01.「運命に賭けたい論理」ミュージックビデオ

02. 「タイトル未定」ミュージックビデオ

▼CDのご予約

https://togenashitogeari.lnk.to/Lonely_fate_tobe_destined_cd_po

▼配信・ダウンロード

「運命に賭けたい論理」

https://togenashitogeari.lnk.to/Lonely_fate_tobe_destined





オリジナルアニメ『ガールズバンドクライ』概要

【放送情報】

2024年4月、TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11にてテレビアニメ放送開始!



【イントロダクション】

高校2年、学校を中退して単身東京で働きながら大学を目指すことになった主人公。

仲間に裏切られてどうしていいか分からない少女。

両親に捨てられて、大都会で一人バイトで食いつないでいる女の子。

この世界はいつも私たちを裏切るけど。

何一つ思い通りにいかないけど。

でも、私たちは何かを好きでいたいから。

自分の居場所がどこかにあると信じているから。

だから、歌う。



【スタッフ】

原作・企画・製作:東映アニメーション

シリーズ構成:花田十輝

キャラクターデザイン:手島nari

CGディレクター:鄭 載薫

音楽プロデューサー:玉井健二(agehasprings)

劇伴音楽:田中ユウスケ(agehasprings)

シリーズディレクター:酒井和男



【キャスト】

井芹仁菜:理名

河原木桃香:夕莉

安和すばる:美怜

海老塚智:凪都

ルパ:朱李



【CD情報】



1stシングル「名もなき何もかも」好評発売中!

▼形態・価格・品番

[CD+Blu-ray] ¥3,960 (Tax in) UMCK-5728

[CD+DVD] ¥2,960 (Tax in) UMCK-5729

特典:CDドラマ3本



▼CD収録内容

■収録曲

01. 名もなき何もかも

02. 偽りの理

03. 名もなき何もかも(Instrumental)

04. 偽りの理(Instrumental)

■ドラマパート

05.「アゲていきましょう!これが私たち!」

06.「それはみんなの夢だから」

07.「夏!最恐の怖い話!」

■BD/DVD収録内容

01.「名もなき何もかも」ロングバージョンミュージックビデオ

02.「偽りの理」ミュージックビデオ



▼CDのご購入

https://togenashitogeari.lnk.to/nameless_name_cd_po

▼配信・ダウンロード

「名もなき何もかも」

https://togenashitogeari.lnk.to/nameless_name

「偽りの理」

https://togenashitogeari.lnk.to/no_rhyme_nor_reason





2ndシングル「気鬱、白濁す」好評発売中!

▼形態・価格・品番

[CD+Blu-ray] ¥3,960 (Tax in) UMCK-5730

[CD+DVD] ¥2,960 (Tax in) UMCK-5731

特典:CDドラマ3本



▼CD収録内容

■収録曲

01. 気鬱、白濁す

02. 理想的パラドクスとは

03. 気鬱、白濁す (Instrumental)

04. 理想的パラドクスとは (Instrumental)

■ドラマパート

05.「ライブグッズは第2のステージ!」

06.「簡易スタジオを作ろう!」

07.「智とモンブラン」

▼BD/DVD収録内容

01.「気鬱、白濁す」ミュージックビデオ

02.「理想的パラドクスとは」ミュージックビデオ



▼CDのご購入

https://togenashitogeari.lnk.to/white_drizzle_in_gloom_cd_po

▼配信・ダウンロード

「気鬱、白濁す」

https://togenashitogeari.lnk.to/white_drizzle_in_gloom

「理想的パラドクスとは」

https://togenashitogeari.lnk.to/ideal_paradox







3rdシングル「爆ぜて咲く」好評発売中!

▼形態・価格・品番

[CD+Blu-ray] ¥3,960 (Tax in) UMCK-5733

[CD+DVD] ¥2,960 (Tax in) UMCK-5734

特典:CDドラマ3本



▼CD収録内容

■収録曲

01. 爆ぜて咲く

02. 黎明を穿つ

03. 爆ぜて咲く (Instrumental)

04. 黎明を穿つ (Instrumental)

■ドラマパート

05.「どっかんどっかんウケたい!」

06.「出会ってしまった永遠のライバル」

07.「きよしこの夜、プレゼント対決」

▼BD/DVD収録内容

01. 「爆ぜて咲く」ミュージックビデオ

02. 「黎明を穿つ」ミュージックビデオ



▼CDのご購入

https://togenashitogeari.lnk.to/bleeding_hearts_cd_po

▼配信・ダウンロード

「爆ぜて咲く」

https://togenashitogeari.lnk.to/bleeding_hearts

「黎明を穿つ」

https://togenashitogeari.lnk.to/piercing_the_dawn_of_time







4thシングル「極私的極彩色アンサー」好評発売中!

▼形態・価格・品番

[CD+Blu-ray] ¥3,960 (Tax in) UMCK-5739

[CD+DVD] ¥2,960 (Tax in) UMCK-5740

特典:CDドラマ3本

初回プレス分封入特典:トレーディングカード

(メンバーソロ絵柄5種+全員絵柄1種 合計6種のうちランダムで1枚)



▼CD収録内容

■収録曲

01. 極私的極彩色アンサー

02. 傷つき傷つけ痛くて辛い

03. 極私的極彩色アンサー (Instrumental)

04. 傷つき傷つけ痛くて辛い (Instrumental)

■ドラマパート

05.「鍛えたいんだ、わたしの肺を」

06.「消えた桃香」

07.「決戦!夜の川崎闇鍋バトル!」



▼BD/DVD収録内容

01.「極私的極彩色アンサー」ミュージックビデオ

02.「傷つき傷つけ痛くて辛い」ミュージックビデオ



▼CDのご購入

https://togenashitogeari.lnk.to/answer_to_extreme_cd_po



▼配信・ダウンロード

「極私的極彩色アンサー」

https://togenashitogeari.lnk.to/answer_to_extreme

「傷つき傷つけ痛くて辛い」

https://togenashitogeari.lnk.to/hurtful_and_painful



<ガールズバンドクライ公式HP> https://girls-band-cry.com/

<トゲナシトゲアリ公式HP> https://ageha.agehasprings.com/archives/artist/togenashitogeari

https://www.universal-music.co.jp/togenashitogeari/

<ガールズバンドクライ公式YouTube> https://www.youtube.com/@girlsbandcry

<ガールズバンドクライ公式Twitter> https://twitter.com/girlsbandcry

<ガールズバンドクライ公式TikTok> https://www.tiktok.com/@girlsbandcry

<ガールズバンドクライ公式Instagram> https://www.instagram.com/toge0toge1/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/21-11:17)