オフラインPOPUPとオンラインセレクトストア「60%」にて同時発売開始!



アジアのストリートブランドが集まるファッション通販サイト 60%(シックスティーパーセント)https://www.sixty-percent.com が、My Sugar Babe(マイシュガーベイブ)とODD STUDIO(オッドスタジオ)のコラボレーション商品を2022年11月5日(土)12時より全世界で同時販売する。





販売ページ:https://www.sixty-percent.com/collections/my-sugar-babe-odd-studio-cl



ユニセックス着用でき、10代~20代の若者を中心に幅広い層に愛されている両ブランド。更に、どちらのブランドでも大人気のロゴフーディーを今回はコラボレーション特別仕様で2種類ローンチ。また、今回コラボレーションの為にデザインされたフラワーグラフィックを大胆にあしらったニットと共に存在感のあるアイテムが出揃うコレクションとなった。そんな注目のアイテムは60% オフラインPOPUP at 名古屋とオンラインストア60%で同時発売される。















【発売日】

2022年11月5日(土)12:00 ~



【購入場所】

60%(シックスティーパーセント)

POPUP STORE at NAGOYA(11月5日・6日のみ)



POPUP STORE at NAGOYA(11月5日・6日のみ)

住所:愛知県名古屋市東区東桜1丁目3−8 ヴェッセル丸杉ビル B1



【アイテム情報】

・コラボレーションフーディー l My Sugar Babe × ODD STUDIO flower logo hoodie

カラー:グレー、ネイビー、ミント

価格:10,490円(税込)

サイズ:M,L,XL



・コラボレーションフーディー l My Sugar Babe × ODD STUDIO OMSB flower hoodie

カラー:グレー、ネイビー、ミント

価格:10,990円(税込)

サイズ:M,L,XL



・コラボレーションニット l My Sugar Babe × ODD STUDIO flower knit pullover

カラー:グレー、ネイビー、ミント

価格:9,990円(税込)

サイズ:M,L





■My Sugar Babe(マイシュガーベイブ)

2020年12月にスタートした日本発のストリートブランド。アイコニックなデザインやキャッチーなカラー使いなどをうまく落とし込み、20代の若者を中心に幅広い層に愛されている。ブランドの代表的なアイテムであるロゴフーディーは、販売時には即完売、入手困難なアイテムは高値で販売されるなど熱狂を集めている。



▶公式Instagram:https://www.instagram.com/mysugarbabe_official/

▶公式サイト:https://mysugarbabe.store





■ODD STUDIO(オッドスタジオ)

韓国で誕生したカジュアル・ストリートウェアブランド。「ODSD」というロゴのアイテムがSNSを中心に人気を集め、日本のみならずアジア全域のミレニアル~Z世代から話題を呼ぶ。また、KPOPアイドルのEXOやBTSらがアイテムを着用したことで一躍話題に。



▶公式Instagram:https://www.instagram.com/oddstudio_official/

▶公式サイト:https://oddstudio509.com





■60%(シックスティーパーセント)

60%(シックスティーパーセント)は韓国や台湾をはじめとするアジア10カ国から厳選されたアジア拠点のストリートブランドのみを取り揃えたオンラインセレクトストア。「アジアンストリート」を提唱するオンラインストアとして展開し、現在約700の日本未上陸ブランドを取り扱う。世界各国のコレクションに参加しているブランドや、各アジア諸国で人気を博すブランドが集まっている。



▶公式 Instagram:https://www.instagram.com/sixtypercent_official

▶公式サイト:https://www.sixty-percent.com



