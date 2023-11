[バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社]

~まらしぃ×NORISTRY×齊藤京子(日向坂46)による一夜限りのコラボパフォーマンスも決定!~



パラマウント・グローバル社傘下のバイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:キャサリン・パーク)が運営する世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・チャンネル「MTV」は、2002年から開催している音楽アワード「MTV VMAJ 2023」のゲストセレブリティとして、10-FEET、BAD HOP、YOASOBI、特別賞「Rising Star Award Presented by YOKOHAMA」の受賞アーティストとしてWOLF HOWL HARMONYが決定したことをお知らせいたします。さらに、「MTV VMAJ 2023」のLIVE ACTとして「まらしぃ×NORISTRY×齊藤京子(日向坂46) feat. 鏡音リン」名義でのライブパフォーマンスが披露されることも発表し、豪華アワードの出演者が出揃いました。







「MTV VMAJ」は、全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として、2002年以来開催している音楽アワードで、今年で22回目の開催を迎えます。音楽シーンの多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”として、毎年賞の行方が注目されています。対象期間内(2022年10月1日~2023年9月30日)に発表された作品から、各部門の最優秀作品と特別賞を発表され、今年の「Video of the Year」をどの作品が獲得するのか、動向が注目されています。



出演アーティストの最終発表として、映画「THE FIRST SLAM DUNK」のエンディング主題歌として大ヒットを記録した「第ゼロ感」で「Best Rock Video」を受賞した、10-FEET。「Champion Road」で「Best Hip Hop Video」を受賞し、2024年に東京ドームでの解散ライブを控えている、BAD HOP。YouTubeでの公式MV再生回数が3,5億回を突破し、今年を象徴する楽曲との呼び声も高い「アイドル」で「Song of the Year」「Best Animation Video」の2冠を受賞した、YOASOBI。以上の3組が11月22日(火)開催の「MTV VMAJ 2023」にゲストセレブリティとして出演し、アワード内でトロフィーが授与されます。また、同日にぴあアリーナMMで開催される「MTV VMAJ 2023 Pre-Show」のレッドカーペットにも出演します。



そして、横浜市、公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューローとのコラボ企画として、今後大躍進が期待される新人アーティストに贈られる特別賞「Rising Star Award Presented by YOKOHAMA」の投票が10月29日で締め切られ、投票の結果、WOLF HOWL HARMONYの受賞が決定しました。WOLF HOWL HARMONYは、「MTV VMAJ 2023」のゲストセレブリティ、及び「MTV VMAJ 2023 Pre-Show」のライブアクトとして出演します。



さらに、「MTV VMAJ 2023」のスペシャルコラボとして、まらしぃ×NORISTRY×齊藤京子(日向坂46) feat. 鏡音リン名義で、Daisy Bell Award受賞曲「新人類」をパフォーマンスすることが決定しました。オリジナル楽曲を歌唱している鏡音リン、歌ってみたコレクション2023春にて「新人類」を歌唱し3冠に輝いたNORISTRY、「MTV VMAJ 2021 -THE LIVE-」ではDaisy Bell Award受賞曲「ラブカ?」を歌唱し、2023年5月には初のソロコンサート「MTV Unplugged」を大成功に収めた齊藤京子(日向坂46)の3者による歌唱コラボを、まらしぃの特別な伴奏と共にお届けします。(※鏡音リンの映像によるステージ出演はございません)



また、Paramount+(パラマウントプラス)のサービス開始を記念して、「MTV VMAJ 2023 Pre-Show」のレッドカーペットが、Paramount+のブランドカラーをイメージした、“ブルーカーペット”にアレンジされます。鮮やかなブルーのカーペットが、豪華アーティストを華やかに出迎えます。

詳細はこちら:https://www.vmaj.jp/info-page/hncovc/nov22-pre



「MTV VMAJ 2023/MTV VMAJ 2023 -THE LIVE-」概要





タイトル・日時

MTV VMAJ 2023

2023年11月22日(水) 開場:16:30 / 開演:18:00



出演者

・LIVE ACT

aiko、アイナ・ジ・エンド、ano、BE:FIRST、Bright、チャウヌ、日向坂46、マカロニえんぴつ、まらしぃ×NORISTRY×齊藤京子(日向坂46) feat. 鏡音リン、Mrs. GREEN APPLE、NiziU、乃木坂46、櫻坂46、THE BOYZ、山下智久 ※ABC順



・GUEST CELEBRITY

10-FEET、BAD HOP、Gulf、WOLF HOWL HARMONY、YOASOBI ※ABC順



・MC

山里亮太(南海キャンディーズ)、藤井サチ



タイトル・日時

MTV VMAJ 2023 -THE LIVE-

2023年11月23日(木・祝) 開場:12:30 / 開演:14:00



出演者

・LIVE ACT

Bright、チャウヌ、山下智久 ※ABC順



・GUEST CELEBRITY

Gulf



・OPENING ACT

NCT NEW TEAM(仮)、NOA



会場(両日共通)

Kアリーナ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2−14 Music Terrace)



チケット情報(両日共通)

全席指定:15,000円(税込)

アップグレードチケットVIP席:15,000円(税込) ※※SOLD OUT



販売スケジュール(MTV VMAJ 2023)

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/vmaj2023/

一般発売:11月18日(土)10:00~



販売スケジュール(MTV VMAJ 2023 -THE LIVE-)

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/vmaj2023/

プレイガイド先行受付:11月5日(日)23:59まで

一般発売:11月18日(土)10:00~



公式HP

https://www.vmaj.jp/



主催

MTV VMAJ 2023実行委員会



協賛

au、JBL、SAMSUNG、The VOCALOID Collection Powered by dwango、TORRAS

※「VOCALOID(ボーカロイド)」ならびに「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。



パートナーシティ

横浜市



メディアパートナー

Paramount+(パラマウントプラス)



問合せ

0570-017-230(ぴあライブインフォメーション 平日12:00~15:00)



「MTV VMAJ 2023 Pre-Show」概要





タイトル・日時

MTV VMAJ 2023 Pre-Show

2023年11月22日(水)

開場:13:30 / 開演:14:30 ※予定



出演者

・レッドカーペット出演者

10-FEET、ano、アイナ・ジ・エンド、BAD HOP、BE:FIRST、Bright、Gulf、日向坂46、Mrs. GREEN APPLE、マカロニえんぴつ、NiziU、乃木坂46、櫻坂46、THE BOYZ、山下智久 YOASOBI ※ABC順



・LIVE ACT

DXTEEN、LIL LEAGUE、WOLF HOWL HARMONY ※ABC順



・OPENING ACT

NCT NEW TEAM(仮)



会場

ぴあアリーナMM(神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2)



チケット情報

自由席:6,000円(税込)

特別観覧エリア:12,000円(税込) ※SOLD OUT



販売スケジュール

プレイガイド先着受付:11月16日(木)23:59まで

一般発売:11月18日(土)10:00~



公式HP

https://www.vmaj.jp/



主催

MTV VMAJ 2023実行委員会



協賛

au、JBL、SAMSUNG、The VOCALOID Collection Powered by dwango、TORRAS

※「VOCALOID(ボーカロイド)」ならびに「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。



パートナーシティ

横浜市



メディアパートナー

Paramount+(パラマウントプラス)



問合せ

0570-017-230(ぴあライブインフォメーション 平日12:00~15:00)



関連番組

MTV VMAJ 2023 -WINNERS-

「MTV VMAJ 2023」の開催を記念して、各部門の受賞作品を特集してオンエア。今年の音楽シーンを彩ったアーティストたちのミュージックビデオ一を挙放送。

初回放送: 11月5日(日)19:00-21:00

番組ページ:https://www2.mtvjapan.com/music/programs/202311-074



MTV VMAJとは

「MTV VMAJ」は、全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として、2002年以来開催している音楽アワードです。多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”として、毎年賞の行方が注目されています。2022年は、SEKAI NO OWARI「Habit」が「最優秀ビデオ賞」を獲得しました。



Paramount+とは

Paramount+(パラマウントプラス)は世界的に急成長をとけているプレミアムストリーミングサービスの一つで、世界45か国で事業展開しており、加入者数は6100万人を超えています。 そして2023年12月1日(金)、J:COM STREAM、WOWOWオンデマンドを通じて日本国内でのサービスを開始いたします。 Paramount+のサービス開始により、日本のユーザーはCBS、SHOWTIME(R)、パラマウント・ピクチャーズ、MTVE、ニコロデオン、コメディ・セントラル、Miramaxなど、世界的に有名なブランドや制作スタジオの作品、オリジナル作品の数々をJ:COM、WOWOWそれぞれのオンデマンドサービスを通じて視聴することが可能になります。







■MTVについて http://www.mtvjapan.com/

世界180カ国以上で展開する、世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・ブランド。世界の視聴者数は7億5千万世帯を超え、日本では約650万世帯(2021年7月末現在)。ビッグアーティストの独占映像やライブ映像、国内外のアワードやイベントなど、世界中で展開するネットワークを生かした音楽やアーティスト関連の多彩なコンテンツを、日本オリジナル編成で24時間放送中。全国のケーブルテレビ、スカパー!、ブロードバンド放送などを通じて一般のご家庭、シティホテルや飲食店等でご覧いただけます。



