株式会社シティコミュニケーションズ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:三田大明)が運営するインターネットカフェ「DiCE(ダイス)」は、2023年12月15日(金)より株式会社Behaviour Interactiveが提供するアクションホラーゲーム『Dead by Daylight(デッド バイ デイライト)』とのコラボ企画を開催いたします。

【イベント詳細ページ】https://www.diskcity.co.jp/topics/detail.php?nid=1620









開催概要





開催期間

2023年12月15日(金)9:00~2024年1月29日(月)21:00



開催場所

インターネットカフェDiCE

札幌狸小路本店、札幌駅南口店、仙台店、大宮店、赤羽店、池袋店(東口)、新小岩店、自由が丘店

(※コラボソフトクリーム/コラボグッズはDiCE全店で提供と販売がございます。)



営業時間

24時間営業

年末年始も営業しております。



ご入店方法について

DiCEを初めてご利用の方は会員登録が必要となりますので、ご本人様確認証のご持参をお願いいたします。

保護者ご同伴の場合でも、お子様も健康保険証等でご登録が必要となります。

詳しくは下記DiCE公式HPをご一読の上、ご来店くださいますようお願いいたします。

https://www.diskcity.co.jp/customer.php



イベント詳細ページ





【イベント詳細ページ】https://www.diskcity.co.jp/topics/detail.php?nid=1620

【再販グッズ通販ページ】https://diskcity.official.ec/



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



コラボフード《商品詳細》





■テラーミス(マグカップ付き)2,200円(税込)

マグカップは1,350円で単品購入も可能です。

ティラミスケーキ:内容量/約75g

マグカップ:サイズ/口径83mm×高さ63mm 容量/約230ml 素材/陶器





■テラーミス(単品)850円(税込)

ティラミスケーキ:内容量/約75g

アイスカップ:サイズ/口径86mm×高さ55mm 容量/約200ml





■トラバサミのチキンパオ 850円(税込)

■春のアンサンブル ロールケーキ 850円(税込)





■スージーとジョーイのゴロっとビーフシチュー 1,200円(税込)

■スイーツの王様より ドーナツ&アイスクリーム 850円(税込)





■つままれキラーズのホットドリンク(ココア/カフェラテ) 660円(税込)

ドリンクの絵柄は全5種ランダムとなります。





■やばいフラン 850円(税込)

こちらは2022年の復刻商品となります。





フード/ドリンク特典





■コラボフード1品に付きオリジナルポストカードが1枚付きます。

ポストカードの絵柄は全9種類(下画像)ランダムとなります。





■コラボドリンク1品に付きオリジナルコースターが1枚付きます。

コースターの絵柄は全10種類(下画像)ランダムとなります。



※ポストカード・コースターの絵柄はお選びいただけません。性質上、同じ絵柄が出る場合がございます。

※特典はなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。



コラボグッズ《商品詳細》





■吊るされキラーズのアクリルチャーム 全5種 各550円(※ブラインド販売となります。)

■アクリルチャームスタンド 全1種 1,100円

※こちらは店頭のみでの販売となります。※昨年商品とはギミック/サイズが多少異なります。





■クリアファイル 全5種 各440円

※こちらは店頭のみでの販売となります。





■2022 年の復刻商品

こちらは店頭販売と下記通販サイトからもお買い求めいただけます。

< https://diskcity.official.ec/ >





コラボソフトクリーム





■「やばいフラン」(プリン味) 提供期間 :1. 12/15(金)~12/21(木)、2. 1/12(金)~1/18(木)

■「テラーミス」(ティラミス味) 提供期間 :1. 12/22(金)~12/28(木)、2. 1/19(金)~1/25(木)

《 ソフトクリームはご入店中セルフサービスで食べ放題となります。》



※DiCEが複数店舗ある地域につきましては、週をずらして提供をいたします。

詳しくは各店舗HPのご参照、または各店舗までお問い合わせくださいませ。



キャンペーン/PR





■フォロー&RPキャンペーン

抽選で「ポストカード&コースター全種セット」を3名様へプレゼント!

詳しくは下記、X(旧Twitter)上にて発信いたします。

https://twitter.com/netcafe_dice





Dead by Daylight(TM) (デッド・バイ・デイライト)について







Behaviour Interactiveがお届けする『Dead by Daylight』は、4対 1の非対称型でオンライン対戦を行うマルチプレイヤーホラーゲームです。「サバイバルなかくれんぼ」をコンセプトに、ダークファンタジーを演出した本作品は、総プレイヤー数6,000万人を突破。全世界を震撼させるゲームへと成長しました。1日あたり約200万人のユーザーがPCやコンソール、モバイルで、ゲームの舞台である「殺戮場」にてキラーと呼ばれる殺人鬼1人と、殺人鬼からの逃亡を試みるサバイバー(生存者)4人に分かれてプレイしています。2016年の発売以来、TVや映画、ゲームにおける伝説的な作品と次々にコラボレーションし、“ホラーの傑作”が集結し再認識される場として世界観ができあがり、対戦ごとに異なる体験を楽しめるのが特徴です。2021年12月27日にテレビ朝日系列にて放送された『国民5万人がガチ投票!テレビゲーム総選挙』でも見事トップ100にランクイン。

詳細はhttps://deadbydaylight.com/をご覧ください。



Behaviour(TM) Interactiveについて





Behaviour Interactiveはカナダ最大のゲームスタジオであり、今や世界中で1,300人以上のスタッフがゲーム制作に従事しています。総プレイヤー数6,000万人を突破したオリジナルゲームタイトル『Dead by Daylight』を代表作に、ビルド&レイドゲーム『Meet Your Maker』を含む複数のタイトルでポートフォリオを拡大しています。また、世界でも有数の受託コンテンツ開発のプロバイダーとしてその地位を確立しました。Behaviour Interactiveのパートナーには、Microsoft、Sony、EA、ワーナー、Netflix、テイクツーなど、世界有数の企業が名を連ねています。また、30年以上にわたり独自の企業文化を発展させてきたBehaviour Interactiveは、Deloitte Canadaの「Enterprise Fast 15」と「Best Managed Company」を受賞し、GamesIndustry.bizのBest Places to Work - Canada(カナダ国内で最も働きやすい企業)にも選ばれました。モントリオールの本社に加え、トロント(Behaviour Toronto)、シアトル(Midwinter Entertainment)、英国(Behaviour UK - North and Behaviour UK - South)、オランダ(Behaviour Rotterdam)にも展開しています。

詳細については、https://www.bhvr.com/をご覧ください。



(C) 2015-2023 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.



インターネットカフェ「DiCE」







「DiCE」 は、2000 年より関東を中心に展開しているインターネットカフェです。高級感や清潔感などから、多くの女性のお客様にもご好評を得ています。豊富な雑誌・コミック、フリードリンクに加え、ソフトクリームに関しては「ソフトクリームに本気すぎるネットカフェ」として毎月違う味の提供や、他社とのコラボも行っています。

また、グループ利用に最適な完全個室のVIPルームに加え、ダーツ・カラオケ・そしてeスポーツ等のアミューズメントコンテンツもお楽しみいただけます。「暇をつぶす」ネットカフェから「時間を作って通いたい」ネットカフェに。最高水準の体験を提供し、世の中をもっと楽しくするネットカフェです。



▼DiCE公式HP

https://www.diskcity.co.jp/



■会社概要

会社名: 株式会社シティコミュニケーションズ

所在地: 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト3F

代表者: 代表取締役社長 三田 大明

設立: 1995年12月20日

URL: https://www.city-s.co.jp/

事業内容:遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です。



