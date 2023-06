[DAC]

~アクイジションからリテンションまでをワンストップで支援~



デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO兼COO:田中雄三、以下 DAC)のコマースDX横断対応組織「CROSS COMMERCE Studio」は、自社EC領域のアクイジション(新規顧客獲得)からリテンション(既存顧客の維持・活用)までをワンストップで支援するコンサルティングサービス「e-Conductor」を提供開始します。

なお、本サービスは、博報堂DYグループのEC領域に特化した組織横断型プロジェクト「HAKUHODO EC+」の取り組みの一環です。







国内のEC市場規模が20兆円を超え(※1)、企業やプラットフォーマーによるEC領域への参入・取り組みは更に加速しています。こうしたなか、自社ECマーケティングにおいて、アクイジションとリテンションの取り組みが分断され、戦略立案から施策実行まで一気通貫で対応できないケースが多いことが課題となっています。

これに対応すべく、DACの「CROSS COMMERCE Studio」は、このたび、従来のダイナミック広告やデータフィード(ソーシャルコマース)におけるコンサルティング等の知見を活用し(※2)、顧客データベースの統合管理から、戦略の立案~実行~分析/改善までをワンストップでサポートするコンサルティングサービス「e-Conductor」を提供します。



■サービス概要

「e-Conductor」では各領域に精通した担当者の指揮のもと、フェーズごとに最適なサービスを提供します。

e-Conductor for Acquisition(新規顧客獲得)

-EC商品データ活用支援(初期設計/運用改善/連携先プラットフォーム提案)

-Googleショッピング/Instagramショッピング活用支援

-ダイナミック広告支援(統合プランニング/タグ・フィード設計/広告運用改善)





e-Conductor for Retention(既存顧客の維持・活用)

-MAを活用したCRM施策サポート

-LINEを活用したCRM領域サポート

-自社EC CRMツールDialogOne (R)×Criteoを活用した商品レコメンド(※3)





e-Conductor for Analytics(自社ECサイトのデータ分析/改善)

-自社EC構築支援(フィード整備/SEO対策など)

-ECデータコンサルティング(ナーチャリング)

-バリューチェーンの改善サポート

-在庫・需要予測支援/フロー改善







今後も「CROSS COMMERCE Studio」は、eコマース領域全体で幅広く横断的な機能を拡充し、各パートナー企業との連携を視野に入れた多角的且つ横断的な対応を目指して取り組んでまいります。





(※1)出典:2022年8月12日経済産業省「令和3年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」

https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220812005/20220812005-h.pdf

(※2)2023年3月29日リリース『DACのデータフィードコンサルティングサービスと SO Technologiesのフィード広告支援サービス「フォーカセル」が連携』

https://www.dac.co.jp/press/2023/20230329_sotechnologies

2022年11月25日リリース『DACとトーチライト、Twitterダイナミック広告の データフィード構築から広告運用までワンストップで支援』

https://www.dac.co.jp/press/2022/20221125_twitterec

2022年7月27日リリース『DACとトーチライト、企業のECサイトとPinterestを連携するデータフィードコンサルティングサービスを提供開始』

https://www.dac.co.jp/press/2022/20220727_pinterest

(※3)2023年5月31日リリース『DAC、「レコメンデーション メッセージ for LINE公式アカウント Powered by CRITEO」 ベータ版の提供を開始』https://www.dac.co.jp/press/2023/20230531_done_criteo



■CROSS COMMERCE Studioについて

DACの「CROSS COMMERCE Studio」は、ECモール、自社EC、ソーシャルコマースに関する既存のサービス、ツール、ソリューションを1つに統合し、eコマース領域を横断的かつシームレスに支援する体制。施策管理・進行および、各個別領域を横断したシームレスな形でのコンサルティング、ツール・制作機能を提供し、企業のeコマース領域におけるマーケティング活動の最適化支援を行います。





https://www.dac.co.jp/press/2022/20220510_ccs



■HAKUHODO EC+について

「HAKUHODO EC+」は、博報堂やDACなど博報堂DYグループ内各社および協力会社のナレッジやスキルを集約し、EC を起点とした企業のさまざまな価値創造 DX の推進をワンストップでサポートするために、EC 領域に特化した博報堂DYグループ横断型プロジェクトです。新しいコマース、新しいECの可能性をいち早くキャッチし、市場分析・課題発見・戦略構想からシステム開発・EC サイト構築、実装・集客・CRM、さらにはフルフィルメントやコンタクトセンター等の運用に至るまで、あらゆるバリューチェーンにおいて企業のマーケティング DX・事業成長をフルファネルで支援してまいります。

「HAKUHODO EC+」は博報堂をはじめとするグループ9社が推進する、オンライン/オフライン領域で生活者に新しい買物体験を提供する戦略組織「ショッパーマーケティング・イニシアティブ(R)」の傘下の取り組みとして活動してまいります。



https://www.hakuhodo.co.jp/ecplus https://smi-wow.jp/



<会社概要>

■ デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 https://www.dac.co.jp

DACは、インターネット広告の黎明期にあたる1996年の設立以来、情報や生活のデジタル化とともに事業を拡大し、デジタルマーケティング市場の形成と成長を牽引してまいりました。

現在は、デジタル広告の豊富な知見や経験、高度な技術開発力、媒体社・プラットフォーマー・テクノロジーパートナー等との強固な関係性を活かし、企業のデータ活用、各種プロモーション、マーケティング基盤の開発・構築をはじめとする、総合的なデジタルマーケティングサービスをグローバルに提供しています。

今後もDACは、"Empowering the digital future デジタルの未来に、もっと力を。" というミッションのもと、広告やマーケティングの新しい形の創造をリードし、新たな価値を社会へ提供し続けていきます。



代表者 : 代表取締役 社長執行役員CEO兼CCO(Chief Compliance Officer) 田中 雄三

本社所在地: 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

設立 : 1996年12月

事業内容 : メディアサービス事業、ソリューションサービス事業、オペレーションサービス事業



