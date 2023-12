[株式会社あさひ]

お客様に快適な自転車ライフを提供する株式会社あさひ(以下、あさひ/所在地:大阪市都島区、代表取締役社長:下田佳史)は、好きなパーツを選んでカスタムし、あなただけの1台を作り上げることができる自転車「INNOVATION FACTORY(イノベーションファクトリー)」シリーズから、乗り降りしやすいシンプルフレーム採用の小径モデル「INNOVATION FACTORY MINI(イノベーションファクトリーミニ)」を、2023年11月下旬より日本国内のサイクルベースあさひ及びあさひブランド取り扱い販売店、あさひネット通販サイトにて順次販売開始します。







INNOVATION FACTORYは、様々なデザインや形状のカゴ、豊富なカラーのリング錠などから好きなパーツを選んでカスタムし、自分だけの1台を作り上げることができる自転車ブランドです。

この度INNOVATION FACTORYシリーズに、乗り降りしやすく、多目的に使用できる小径モデルの「INNOVATION FACTORY MINI(以下、MINI)」が新登場しました。

MINIは、コンパクトな車体に前傾姿勢になりすぎないアップライトなハンドルと少し太めの20インチタイヤを装備した、シンプルながらも使いやすいモデルです。変速機の無いシングル仕様と外装6段変速仕様があり、いずれもフレームカラーは全5色の展開となります。



今後もあさひは、魅力的な商品開発や新サービスの展開を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。



「INNOVATION FACTORY MINI」商品概要









名 称: INNOVATION FACTORY MINI(イノベーションファクトリーミニ)

販 売 日: 2023年11月下旬

販 売 価 格: シングル仕様=24,200円(税込)(本体価格:22,000円)

外装6段変速仕様=28,600円(税込)(本体価格:26,000円)

カ ラ ー: アイボリー、ネイビー、カーキ、イエロー、サーモンピンク

フ レ ー ム: スチール製

サイズ(適応身長): 20型(148cm~)

変 速: シングル/外装6段変速

タ イ ヤ: 20×1.75

重 量: 16.0kg(外装6段変速仕様)

取 り 扱 い: 日本国内のサイクルベースあさひ 及び あさひブランド取り扱い販売店、あさひネット通販サイト

※一部の店舗ではお取り寄せとなる場合がございます。

※適応身長は目安となります。



その他詳細はINNOVATION FACTORY MINI特設サイトをご確認ください。

https://www.cb-asahi.co.jp/lp/products/ownbrand/innovation/mini.html



INNOVATION FACTORY MINI」商品特徴







タイヤ

デザインのアクセントになるホワイトサイドタイヤ。





フィン付きバンドブレーキ(後ブレーキ)

ブレーキをかけた際の摩擦で高温になり制動力が低下してしまうのを防ぐ、耐熱性に適合したブレーキ。





サドル

長時間乗車してもお尻が痛くなりにくい、標準的な柔らかさのシンプルなサドルを採用。





フレーム

自転車を長く安全に使用していただけるよう、あさひの軽快車はJIS規格よりも厳しい「あさひ基準」の試験をクリアしています。





アップライトなハンドル

前傾姿勢になりすぎず快適に乗車できる、アップライトなハンドルを採用。





フロントキャリア

INNOVATION FACTORYシリーズのために設計されたオリジナルフロントキャリアには、専用バスケットの装着が可能。





砲弾型ダイナモライト

メッキを施したおしゃれな砲弾型ライトを標準装備。





BAAマーク取得

国が認める安全・安心で環境に優しい自転車の目印、BAAマークを取得しています。



WEBサイト内でもカスタムが体験できるINNOVATION FACTORY









INNOVATION FACTORYシリーズは、ご購入前に画面上でカスタマイズのシミュレートができます。

WEBサイト内のオンラインシミュレーターで、フレーム、専用バスケットやリング錠、リアキャリアの組み合わせをシミュレートし、画面上で作った自転車をそのままオーダーすることも可能です。



INNOVATION FACTORYシリーズ 特設サイト:https://www.cb-asahi.co.jp/lp/products/ownbrand/innovation/



その他のINNOVATION FACTORYシリーズ情報





INNOVATION FACTORY MINI以外のモデルでも、カラーの追加やマイナーチェンジを行いました。



INNOVATION FACTORY CITY

好みに合わせてカスタマイズできる自転車「イノベーションファクトリー」の大人用26インチモデル



名 称: INNOVATION FACTORY CITY(イノベーションファクトリーシティー)

販 売 日: 2023年11月下旬

販 売 価 格: シングル仕様=26,400円(税込)(本体価格:24,000円)

外装6段変速仕様=31,900円(税込)(本体価格:29,000円)

カ ラ ー: アイボリー、ネイビー、マスタードイエロー、ディープピンク

フ レ ー ム: スチール製

サイズ(適応身長): 26型(151cm~)

変 速: シングル/外装6段変速

タ イ ヤ: 26×1-3/8

重 量: 16.7kg(外装6段変速仕様)



NEW!!

イノベーションファクトリーのために専用設計されたオリジナルフロントキャリアが標準装備となり、

専用バスケットの装着がより手軽に行えるようになりました。



INNOVATION FACTORY CITY S

好みに合わせてカスタマイズできる自転車「イノベーションファクトリー」の大人用27インチモデル



名 称: INNOVATION FACTORY CITY S(イノベーションファクトリーシティーエス)

販 売 日: 2023年11月下旬

販 売 価 格: シングル仕様=26,400円(税込)(本体価格:24,000円)

外装6段変速仕様=31,900円(税込)(本体価格:29,000円)

カ ラ ー: ブラック、カーキ、グレー

フ レ ー ム: スチール製

サイズ(適応身長): 27型(155cm~)

変 速: シングル/外装6段変速

タ イ ヤ: 27×1-3/8

重 量: 17.3kg(外装6段変速仕様)



NEW!!

イノベーションファクトリーのために専用設計されたオリジナルフロントキャリアが標準装備となり、

専用バスケットの装着がより手軽に行えるようになりました。





INNOVATION FACTORY KIDS

好みに合わせてカスタマイズできる自転車「イノベーションファクトリー」の幼児用モデル



名 称: INNOVATION FACTORY KIDS(イノベーションファクトリーキッズ)

販 売 日: 2023年11月下旬

販 売 価 格: 14型/16型/18型=23,100円(税込)(本体価格:21,000円)

カ ラ ー: アイボリー、ネイビー、レッド、ライトブルー、オレンジ

フ レ ー ム: スチール製

サイズ(適応身長): 14型(97cm~)、16型(102cm~)、18型(110cm~)

変 速: シングル

重 量: 10.7kg(14型)、11.1kg(16型)、11.7kg(18型)



NEW!!

イノベーションファクトリーのために専用設計されたオリジナルフロントキャリアが標準装備となり、

専用バスケットの装着がより手軽に行えるようになりました。



会社概要





社 名: 株式会社あさひ(代表取締役社長:下田佳史)

本社所在地: 〒534-0011 大阪市都島区高倉町三丁目11番4号

連 絡 先: TEL 06-6923-2611(代) FAX 06-6922-1798

資 本 金: 20億6,135万円(2023年8月20日現在)

事 業 内 容: 自転車専門店及びオンラインショップ「サイクルベースあさひ」の運営

自転車及び関連商品の販売、各種整備及び修理などの付帯サービスの提供 卸事業



【お問い合わせ先】

株式会社あさひ お客様相談室(平日10:00~17:00)

E-mail:c-center@cb-asahi.jp TEL:0120-177-319 FAX:06-7176-1309



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/12-16:17)