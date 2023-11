[株式会社TASAKI]

TASAKIは2023年11月8日(水)から12月25日(月)の間、ホリデーシーズンを彩るプロモーション「TASAKI Holiday Collection(TASAKI ホリデー コレクション)」を、TASAKI銀座本店をはじめとする全国の対象店舗で実施します。プロモーション期間中には、ブランドのアイコンジュエリーとして高い人気を誇る「danger(デインジャー)」シリーズからホリデーに向けた新作を発売開始するほか、全5ヵ所でPOP UP Storeも展開します。







プロモーションにあわせて登場する新作は、原始的な鋭いホーン(角)のモチーフをモダンなデザインに昇華させた「danger horn(デインジャー ホーン)」の、軽やかなサイズのペンダントとイヤリング。

危険を秘めた自然美をシャープでスタイリッシュに表現したTASAKIならではのジュエリーを、 ホリデーシーズンにふさわしいフェスティブな世界観の中でお楽しみください。



【TASAKI Holiday Collection】





開催期間:2023年11月8日(水)~12月25日(月)

スペシャルサイト:https://www.tasaki.co.jp/lp/holiday-collection/2023/

POP UP Store開催期間、場所:11月8日(水)~28日(火)日本橋三越本店 本館1階 中央ホール/11月22日(水)~28日(火)松坂屋名古屋店 本館1階 北入口イベントスペース/11月29日(水)~12月5日(火)大丸神戸店 1階 東エスカレーター横 イベントスペース/12月6日(水)~12日(火)阪急うめだ本店 3階 コトコトステージ31/12月13日(水)~19日(火)伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ



2023年11月8日(水)発売予定の新作ホリデーコレクション:





デインジャー ホーン ペンダント [18K SAKURAGOLD(TM)、あこや真珠]¥308,000







デインジャー ホーン ペンダント[18K イエローゴールド、ダイヤモンド]¥374,000





デインジャー ホーン イヤリング (片耳用)[18K SAKURAGOLD(TM)、あこや真珠]¥181,500





デインジャー ホーン イヤリング (片耳用)[18K イエローゴールド、ダイヤモンド]¥297,000



*すべて税込価格、(C)TASAKI

*TASAKI銀座本店およびPOP UP Storeではカラーストーンを使用したアイテムも展開予定



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-19:40)