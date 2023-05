[株式会社デイトナ・インターナショナル]

ニューヨークカルチャーの礎を築いた先駆者2人のレガシーをかたどる「Tommy X Keith Haring」

「Art Is For Everybody(アートはすべての人のために)」が体現するカプセルコレクション







株式会社デイトナ・インターナショナルが運営する「サステナブル・ファッション・アート」をテーマとしたコンセプトストア Firsthandにて、トミー ジーンズとキース・へリングのカプセルコレクションを販売いたします。



292 ラファイエット ストリートの伝説的存在ポップショップでヘリングが表現した「Art Is For Everybody(アートはすべての人のために)」に代表されるように、1980年代のニューヨークでアートとファッションの民主化に情熱を傾けたトミー・ヒルフィガーとキース・へリング。





ふたりの想いがコンテンポラリーに表現された「Tommy X Keith Haring」コレクションは、ゆったりとしたプレップシルエットがヘリングのアートワークのためのキャンバスとなり、ガーメントダイ、サンブリーチ、ウォッシュアップ加工が施されています。





キーアイテムには、レザーの袖にダンシングドッグのバッジ、胸にシェニエール織のハートの顔をあしらったバーシティジャケット、ヘリングのクラシックなダンスフィギュアのパッチワークが配されたユニセックスのアメリカンフィットデニムジャケットなどが揃います。ヴィンテージ・アメリカーナにインスパイアされたニットやジャンパー、フーディーには、若者の無邪気さ、生来の善良さ、彼らしか持ちえない可能性を象徴する ”ラディアント・ベビー” や、ポップショップで大きく取り上げられた “スリーアイドフェイス” などのアイコンが登場します。













キース自身のエネルギーを現代のプレップスタイルに吹き込んだトミー ジーンズとの特別なコレクションをぜひご覧ください。



Tommy X Keith Haring コレクション POP UP 詳細





■発売日:5月20日(土)

■場所:Firsthand RAYARD MIYASHITA PARK

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK North 2F

■営業時間 11:00~21:00

■電話:03‐6805‐1828

■OFFICIAL WEB SITE :https://www.daytona-park.com/feature/detail.php?article_id=688090



Firsthand





株式会社デイトナ・インターナショナルが展開するFirsthandは、ファッション、サステナブル、アートをテーマに、デザイン性やクオリティー、モノ作りなど、クリエイティブを重視したサステナブルなコンセプトストアです。 ここでしか出会えないブランドやアイテム、ここでしかできない実体験、新しくスタイリッシュなカルチャーとファッションを発信しています。

OFFICIAL WEB SITE :https://firsthand.jp/

Instagram アカウント :https://www.instagram.com/firsthand__official/







企業プレスリリース詳細へ (2023/05/20-11:46)