『THE REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2023 RAB TOUR “LIVE NEW ERA 9″』の為に書き下ろされたオリジナル楽曲「NEW ERA / REAL AKIBA BOYZ feat.二人目のジャイアン」 がBOOTHにてデータ販売が開始された。











NEW ERA / REAL AKIBA BOYZ feat.二人目のジャイアン - REAL AKIBA BOYZ – BOOTH

https://realakibaboyz.booth.pm/items/4657366



詞 MASA らっぷびと ALILEM

曲 MASA 編曲 ケンカイヨシ 舩本泰斗 二人目のジャイアン

chorus AiRyA 田口華有 & RAB ESPICE 龍

director MASA

producer けいたん





彼らの新たな一歩となる、忘れられないワンマンライブTOURとして「保護者」(※REAL AKIBA BOYZファンの総称)達の記憶に刻まれた、「大阪・GORILLA HALL OSAKA 3/4(土)」 、「東京・TOKYO DOME CITY HALL 4/1(土)」にて披露された、オリジナル楽曲「NEW ERA / REAL AKIBA BOYZ feat.二人目のジャイアン」は、REAL AKIBA BOYZの新時代を感じる渾身の楽曲。









REAL AKIBA BOYZはアニソンでブレイクダンスを踊るエンターテインメント集団として、それぞれがブレイクダンスの日本代表や世界王者・実業家・漫画家等の多彩な経歴を持つアニソン×ダンスのパイオニア。

YouTubeのチャンネル登録者数は56万人以上、他TikTokやニコニコ動画などの動画投稿メディアに投稿された「踊ってみた」動画は数百万再生を連発。様々なプラットフォームやメデイアを通じ、オタク愛とダンスパフォーマンスを発信し続けている。







「REAL AKIBA BOYZ」最新情報









GiGOコラボ オンライン実施決定!

クレーンゲームに登場した景品が

在庫を復活させて、 なんとオンラインでもプレイができるようになります!!



※実施時期など詳細は後日のお知らせをお待ちください

※在庫なくなり次第終了



全国どこでもアプリから挑戦可能

https://gigo-cranegame.com/ja









REAL AKIBA BOYZ information Twitterアカウント設立



RAB Information Twitter

https://twitter.com/RABinformation









やしろあずき×REAL AKIBA BOYZ LINEスタンプ制作決定ッ!

・・・えっ???

詳細は後日発表!









「RABがプロデュースする新ユニット結成に伴い、20歳以下の若者を募集!」



REAL AKIBA BOYZがプロデュースする、20才以下の若者による新世代パフォーマンスエンターテイメントユニット結成を目的とするオーディション。

RABが15年の歴史の中で築いてきた”オタクパフォーマンス集団”としての

エンターテイメントを受け継ぎつつ、今のRABが主軸としている”ストリートダンス”だけに

囚われない新たな形でのオタク×エンターテインメントにチャレンジしていく。

歌、ラップ、ダンス、演技、マジック、伝統芸能・・・等



オーディション最終審査は5月4日(木)

肉フェス 2023 Theカーニバル TOKYO特設ステージにて!

詳細は後日発表!



U20 Audition Project 特設サイト

https://www.rab-u20-audition.com/



U-20 Audition Project 公式Twitter

https://twitter.com/U20_Audition



U-20 Audition Project 公式Instagram

https://www.instagram.com/u20_audition/



肉フェス 2023 Theカーニバル TOKYO Web Site

https://www.nikufes.jp/2023/









REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2023

RAB ESPICE TOUR「Trip×3」



日程/会場

7月16日(日) 大阪:江坂MUSE

7月23日(日) 名古屋:HOLIDAY NEXT NAGOYA

7月30日(日) 東京:Veats Shibuya



ニコニコch会員最速抽選先行!

4月1日(土)20:00~4月12日(水)23:59迄

https://l-tike.com/st1/aelfwh0my20x1nadnkb0/Tt/Ttg020login/top









REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2023

LIVE "ROOTS"2



日程/会場

7月8日(土) 東京キネマ倶楽部



ニコニコch会員最速抽選先行!

4月1日(土)20:00~4月12日(水)23:59迄

https://l-tike.com/st1/mh81d46efolln2a0k478/Tt/Ttg010agreement/index





REAL AKIBA BOYZ プロフィール







ネット上の関連動画総再生数3億再生超!

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」!

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

2022年にはシンガポールにて開催された全世界規模のYouTubeオフィシャルイベント「YouTube FanFest 2022」に出演。また世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live 2022」への出演や、松崎しげる主催音楽フェス「黒フェス」への出演など、歌わないダンスアーティスト/YouTuberとして活躍の幅を広げる。



・REAL AKIBA BOYZ Official Web

http://abstreem.co.jp/RAB/



・REAL AKIBA BOYZ Official Twitter

https://twitter.com/RAB_CREW



・REAL AKIBA BOYZ Official Facebook

https://www.facebook.com/RAB.AKIBA



・REAL AKIBA BOYZ Official YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A



・REAL AKIBA BOYZ Official ビリビリ動画

https://space.bilibili.com/434705993?from=search&seid=10354377284792782806



・REAL AKIBA BOYZ Official TikTok

https://www.tiktok.com/@realakibaboys





METEORA st. インフォメーション







『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



公式WEB:http://meteora-st.jp/

TWITTER:https://twitter.com/meteora_st



<WHATS?METEORA st>

『今までの「私」をぶち壊す。』をテーマに、世界で活躍できるありとあらゆるジャンルのオタクが所属し、ダンスを中心に、ミュージック&アート領域においてインフルエンス能力を持ったクリエイター達の事務所及びエージェント、育成機構を目的として事業を展開します。

『METEORA st.』はISARIBI株式会社の設立した、インフルエンス能力を持ったクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html



