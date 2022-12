[株式会社 トゥモローランド]

人気のスパンコールバッグがスモールサイズで登場!同柄のベストと数量限定で販売。







12月9日(金) SUPER A MARKET青山、SUPER a MARKET新宿

LAND OF TOMORROW心斎橋の3店舗にて<ASHISH>の別注バッグとべストが販売を開始いたします。



スパンコールを用いたクリエイティブなコレクションが人気のブランド〈ASHISH〉

昨年大好評だったショッピングバッグを今シーズンはスモールサイズで別注。

よりアクセサリー感覚で楽しめるアイテムに仕上げました。



さらに同柄のベストもスペシャルオーダー。

どちらも数量限定でのご用意となります。



また、SUPER A MARKET青山、SUPER a MARKET新宿では

今までのアーカイブも揃えた豊富なラインナップで展開いたします。



見るだけで心踊る〈ASHISH〉のコレクション。ぜひこの機会にご覧ください。





Bag:¥83,600 (tax in) / 3colors

Vest:¥154,000 (tax in) / 2colors





ABOUT | ASHISH(アシシュ)

Ashish Guptaは1974年生まれ、インド出身。

ミドルセックス大学でファッションを学んだ後、ロンドンのセントマーチンにて修士課程取得し、

2001年より自身のブランドをスタート。

2002年には、NYで初めてショーを開催し、2004年よりロンドンファッションウィークにて発表。

同年、NEWGEN(TOPSHOPが務める若手デザイナー支援プロジェクト)でスポンサーシップ賞を受賞しました。

出身のインド生産の背景を生かした、スパンコールをふんだんに使用したウエアや雑貨に特化したコレクションで、大胆なカラーリングや装飾ディテールを取り入れたユニークなスタイルが得意。

多くのセレブリティに愛用されています。





[開催期間]

12月9日(金)販売開始



[取扱店舗]

SUPER A MARKET 青山

港区南青山3-18-9

TEL : 03-3423-8428

12:00 – 20:00



SUPER a MARKET 新宿

新宿区新宿4-1-6 NEWoMan 1F

TEL:03-3351-3860

Mon.-Sat. 11:00 – 20:30

Sun. Holiday 11:00 – 20:00



LAND OF TOMORROW 心斎橋

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3

心斎橋パルコ北館3階

TEL: 06-6252-9797

11:00 ~ 20:00





■SUPER A MARKET

