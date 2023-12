[株式会社アイエスエフネット]

株式会社アイエスエフネット(本社:東京都港区、代表取締役:渡邉幸義)は、スポーツ庁が行う「Sport in Lifeプロジェクト」に賛同し、加盟いたしました。







Sport in Life





スポーツ庁では、スポーツがひとり一人の生活の一部になる「Sport in Life」の実現と、2020年東京大会をレガシーとして、多くの方にスポーツを気軽に楽しめるような社会を目指しています。

また、Team Sport in Lifeを結成し、週1回スポーツを行う人を1000万人増やすべく活動しています。





Sport in Life:https://sportinlife.go.jp/







加盟に至った背景





アイエスエフネットでは、これまでも従業員の運動習慣定着のための支援を行っておりました。

Sport in Lifeでは、加盟団体間での情報発信・共有ができ、より一層従業員の健康増進につながる環境整備に取り組むことができると考え、加盟に至りました。







アイエスエフネットの取り組み





アイエスエフネットでは、社員の健康増進のために以下の取り組みを行っています。



・サークル活動

サークル活動推進や、活動費の補助を行っています。

また、サークル活動は本社に所属する社員だけではなく、支店に所属する社員もサークル活動を行っています。

フットサルやバスケ、キックボクシングなどさまざまなスポーツを通じて社員同士の交流にもつながっています。



・健康保険組合

健康保険組合のアプリケーションを利用し、気軽に健康増進につながるイベントに参加ができるようになっています。

また、健康保険組合が提携しているスポーツ施設利用料の補助や、定期的な健康増進イベントを開催しています。



・委員会の設置

安全衛生委員会を設置し、定期的に健康保険組合のイベント案内、オフィスや家でできる運動の紹介を行っています。







株式会社アイエスエフネットについて







社名:株式会社アイエスエフネット(ISF NET, Inc.)

代表者:代表取締役 渡邉 幸義(アイエスエフネットグループ 代表)

本社所在地:東京都港区赤坂7-1-16オーク赤坂ビル 3階

設立:2000年1月12日

資本金:100,000千円

従業員数:2,460名(2023年7月1日現在)、グループ全体2,578名





企業のITシステムに関する課題解決に向けて、幅広いソリューションで状況やニーズに応じたサービスを展開するITインフラ企業です。約2,000名のクラウド、サーバー、ネットワークセキュリティなどのITエンジニアが在籍し、日本全国15カ所の拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開(2023年12月1日時点)「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP:https://www.isfnet.co.jp/isfnet/





