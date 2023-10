[バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社]

~「MTV VMAJ 2023」には櫻坂46の出演が決定!~



パラマウント・グローバル社傘下のバイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:キャサリン・パーク)が運営する世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・チャンネル「MTV」は、2002年から開催している音楽アワード「MTV VMAJ 2023」の受賞作品と、追加出演者として櫻坂46、NCT NEW TEAM(仮)の出演が決定したことをお知らせします。







「MTV VMAJ」は、全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として、2002年以来開催している音楽アワードで、今年で22回目の開催を迎えます。音楽シーンの多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”として、毎年賞の行方が注目されています。対象期間内(2022年10月1日~2023年9月30日)に発表された作品から、各部門の最優秀作品と特別賞を発表しました。



2023年の音楽シーンを席巻した、Mrs. GREEN APPLEが最優秀アーティスト賞となる「Artist of the Year」を含む3冠を受賞。デビュー25周年を迎えたaiko、「アイドル」が大ヒットを記録したYOASOBIが2冠を受賞しました。



ミュージックビデオ受賞作品となる計20作品の中から11月10日(金)23:59まで一般投票を行い、最も票を獲得した作品に「Video of the Year」の栄誉が与えられます。果たして今年のミュージックビデオの頂点に輝くのはどの作品か、目が離せません。



追加アーティストとして、櫻坂46、NCT NEW TEAM(仮)が決定しました。櫻坂46は、11月22日開催の授賞式とライブを融合した「MTV VMAJ 2023」にライブアクトとして出演。NCT NEW TEAM(仮)は、11月22日にぴあアリーナMMにて開催されるプレイベント「MTV VMAJ 2023 Pre-Show」と11月23日開催の「MTV VMAJ 2023 -THE LIVE-」にオープニングアクトとして出演し、2日間に渡ってライブパフォーマンスを披露します。







また「MTV VMAJ 2023 Pre-Show」のレッドカーペットに出演するアーティストとして、Mrs. GREEN APPLE、乃木坂46、櫻坂46が追加発表となりました。



「MTV VMAJ 2023 Pre-Show」「MTV VMAJ 2023」「MTV VMAJ 2023 -THE LIVE-」のチケット受付を10月30日(月) まで実施しています。



受賞作品一覧





【MTV VMAJ 2023 WINNERS】

<Video of the Year>

11月22日「MTV VMAJ 2023」にて発表



<Best Solo Artist Video -Japan->

aiko - 「果てしない二人」

・ディレクター:山岸聖太



<Best Solo Artist Video -International->

OLIVIA RODRIGO - 「vampire」

・ディレクター:Petra Collins



<Best Group Video -Japan->

乃木坂46 - 「おひとりさま天国」

・ディレクター:伊藤衆人



<Best Group Video -International->

Stray Kids - 「CASE 143」

・ディレクター:725



<Best New Artist Video -Japan->

ano - 「ちゅ、多様性。」

・ディレクター:渡邉直



<Best New Artist Video -International->

JVKE - 「golden hour」

・ディレクター:Gus Black



<Best Collaboration Video -Japan->

millennium parade × 椎名林檎 - 「W●RK」

・ディレクター:児玉裕一



<Best Collaboration Video -International->

SAM SMITH, KIM PETRAS - 「Unholy」

・ディレクター:Floria Sigismondi



<Best Rock Video>

10-FEET - 「第ゼロ感」

・ディレクター:大澤健太郎



<Best Alternative Video>

Mrs. GREEN APPLE - 「Magic」

・ディレクター:新宮良平



<Best Pop Video>

NiziU - 「Paradise」

・ディレクター:Youngjo Kim, Seungwoo Yoo (NAIVE Production)



<Best R&B Video>

山下智久 - 「Sweet Vision」

・ディレクター:辻本祐希



<Best Hip Hop Video>

BAD HOP - 「Champion Road」

・ディレクター:Spikey John



<Best Dance Video>

櫻坂46 - 「Start over!」

・ディレクター:加藤ヒデジン



<Best Storytelling Video>

マカロニえんぴつ - 「悲しみはバスに乗って」

・ディレクター:森義仁



<Best Animation Video>

YOASOBI - 「アイドル」

・ディレクター:中山直哉



<Best Art Direction Video>

アイナ・ジ・エンド - 「Red:birthmark」

・ディレクター:酒井伸太郎



<Best Visual Effects>

Mrs. GREEN APPLE - 「ケセラセラ」

・ディレクター:戸塚富士丸



<Best Cinematography>

日向坂46 - 「Am I ready?」

・ディレクター:白石剛浩



<Best Choreography>

新しい学校のリーダーズ - 「オトナブルー」

・ディレクター:吉川エリ



■SPECIAL AWARD WINNERS

<Artist of the Year>

Mrs. GREEN APPLE



<Song of the Year>

YOASOBI - 「アイドル」



<Album of the Year>

aiko - 「今の二人をお互いが見てる」



<Group of the Year>

BE:FIRST



<Global Icon Award>

チャウヌ



<Best Asia Celebrity>

Bright



<Best Asia Group>

THE BOYZ



<Best Buzz Award>

NewJeans



<Upcoming Dance & Vocal Group>

DXTEEN

LIL LEAGUE



<Daisy Bell Award>

まらしぃ×じん×堀江晶太 (kemu) - 「新人類」



関連番組





MTV VMAJ 2023 -WINNERS-

「MTV VMAJ 2023」の開催を記念して、各部門の受賞作品を特集してオンエア。今年の音楽シーンを彩ったアーティストたちのミュージックビデオを一挙放送。

初回放送: 11月5日(日)19:00-21:00

番組ページ:https://www2.mtvjapan.com/music/programs/202311-074



「MTV VMAJ 2023/MTV VMAJ 2023 -THE LIVE-」概要





タイトル・日時

MTV VMAJ 2023

2023年11月22日(水) 開場:16:30 / 開演:18:00



出演者

・LIVE ACT

aiko、アイナ・ジ・エンド、ano、BE:FIRST、Bright、チャウヌ、日向坂46、マカロニえんぴつ、Mrs. GREEN APPLE、NiziU、乃木坂46、櫻坂46、THE BOYZ、山下智久 他 ※ABC順

・GUEST CELEBRITY

Gulf

・MC

山里亮太(南海キャンディーズ)、藤井サチ



タイトル・日時

MTV VMAJ 2023 -THE LIVE-

2023年11月23日(木・祝) 開場:12:30 / 開演:14:00

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。



出演者

・LIVE ACT

Bright、チャウヌ、山下智久 ※ABC順

・GUEST CELEBRITY

Gulf

・OPENING ACT

NCT NEW TEAM(仮)



会場(両日共通)

Kアリーナ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2−14 Music Terrace)



チケット情報(両日共通)

全席指定:15,000円(税込)

アップグレードチケットVIP席:15,000円(税込)



【VIP席特典】アリーナ前方席、オリジナルグッズ、VIP専用入場口

※アップグレードチケット注意事項

・アップグレードチケットの発売日等の詳細は、別途ご案内をさせていただきます。

・アップグレードチケットのご購入は「全席指定」のご購入が別途必要です。

ご購入でないお客様のアップグレードチケットは、無効となりますのでお気を付けください。

誤ってご購入されましても一切の返金はいたしかねます。



枚数制限(両日共通)

お一人様1公演につき2枚まで



オフィシャル最終先行スケジュール(両日共通)

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/vmaj2023/

※申込〆切:10月30日(月) 23:59まで



公式HP

https://www.vmaj.jp/



主催

MTV VMAJ 2023実行委員会



問合せ

0570-017-230(ぴあライブインフォメーション 平日12:00~15:00)



協賛

JBL、The VOCALOID Collection Powered by dwango

※「VOCALOID(ボーカロイド)」ならびに「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。



パートナーシティ

横浜市



メディアパートナー

Paramount+(パラマウントプラス)



「MTV VMAJ 2023 Pre-Show」概要





タイトル・日時

MTV VMAJ 2023 Pre-Show

2023年11月22日(水)

開場:13:30 / 開演:14:30 ※予定



出演者

・レッドカーペット出演者

ano、アイナ・ジ・エンド、BE:FIRST、Bright、Gulf、日向坂46、Mrs. GREEN APPLE、マカロニえんぴつ、NiziU、乃木坂46、櫻坂46、THE BOYZ、山下智久 他 ※ABC順

・LIVE ACT

DXTEEN、LIL LEAGUE 他 ※ABC順

・OPENING ACT

NCT NEW TEAM(仮)



会場

ぴあアリーナMM(神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2)



オフィシャル二次先行スケジュール

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/vmaj2023/

※申込〆切:10月30日(月) 23:59まで



公式HP

https://www.vmaj.jp/



主催

MTV VMAJ 2023実行委員会



問合せ

0570-017-230(ぴあライブインフォメーション 平日12:00~15:00)



協賛

JBL、The VOCALOID Collection Powered by dwango

※「VOCALOID(ボーカロイド)」ならびに「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。



パートナーシティ

横浜市



メディアパートナー

Paramount+(パラマウントプラス)



MTV VMAJとは

「MTV VMAJ」は、全米最大規模の音楽授賞式「MTV Video Music Awards」の日本版として、2002年以来開催している音楽アワードです。多岐にわたる部門において最も優れた作品を発表する“ミュージックビデオの祭典”として、毎年賞の行方が注目されています。2022年は、SEKAI NO OWARI「Habit」が「最優秀ビデオ賞」を獲得しました。







■MTVについて http://www.mtvjapan.com/

世界180カ国以上で展開する、世界最大級のユース向け音楽&エンターテインメント・ブランド。世界の視聴者数は7億5千万世帯を超え、日本では約650万世帯(2021年7月末現在)。ビッグアーティストの独占映像やライブ映像、国内外のアワードやイベントなど、世界中で展開するネットワークを生かした音楽やアーティスト関連の多彩なコンテンツを、日本オリジナル編成で24時間放送中。全国のケーブルテレビ、スカパー!、ブロードバンド放送などを通じて一般のご家庭、シティホテルや飲食店等でご覧いただけます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-15:40)