ソニー損害保険株式会社(東京都大田区、代表取締役社長:丹羽 淳雄、以下「ソニー損保」)は、2023年1月1日以降が保険始期日となる契約を対象に、前契約で事故がなかった場合に適用される「無事故割引」を2,000円から3,500円に拡大し、以前より提供している「インターネット割引」や「証券ペーパーレス割引」などさまざまなお得な割引とあわせることで、よりリーズナブルな保険料となるようにしました。



また、自動車保険について、「安心を、もっと安く。」をテーマに、俳優の役所広司さんと女優の内田有紀さんが出演する新テレビCMを、2023年1月3日から全国で放映開始しました。





割引拡大について



ソニー損保の自動車保険の安心の補償やサービスを、よりリーズナブルな保険料でご提供するため、2023年1月1日以降が保険始期日となるご契約を対象に、前契約の保険期間中(1年以上)にノーカウント事故以外の事故がない場合に適用される無事故割引額を、従来の2,000円から3,500円に拡大しました。



これにより、新規申込時の「インターネット割引(10,000円)」、「無事故割引(3,500円に拡大)」、「証券ペーパーレス割引(500円)」のほか、「新車割引」、「ASV割引(自動ブレーキ割引)」や「電気自動車割引」などを合わせることで、よりお得な保険料でご契約いただくことが可能です。





新CMについて



■ 役所さんと内田さんが出演する新CMの概要

役所さん出演の「役所さんと対談」CMと、内田さん出演の「教えたい内田さん」CMの2シリーズを放映しています。



「役所さんと対談」CMシリーズ

役所さんがさまざまなドライバーとの対談を通して、ドライバーのネット自動車保険に対する不安や誤解を解消していくストーリー。ソニー損保の自動車保険の手厚いサポートや補償について、ユーモアを交えながら語る役所さんにもご注目ください。



「役所さんと対談~深夜でも事故受付&かけつけ~」篇、「役所さんと対談~担当者が親身に対応~」篇、「役所さんと対談~トリプル無制限&弁護士特約~」篇などがあります。



「教えたい内田さん」CMシリーズ

自動車保険の検討をしている人を見かけると、ついソニー損保の自動車保険のことを教えたくなってしまう内田さんが登場。ソニー損保のお得な割引や充実のサービスを伝えるストーリーです。表情豊かでチャーミングな内田さんにもご注目ください。



「教えたい内田さん~ロードサービス~」篇、「教えたい内田さん~無事故・無違反~」篇、「教えたい内田さん~キャッシュバックプラン~」篇などがあります。





~CMのジングルについて~

CMのジングルは、引続きアーティストの遥海さんに歌唱いただいています。





■ 放映スケジュール/CMギャラリーのご案内



CMは、2023年1月3日から全国で放映を開始しています。

ソニー損保のCMギャラリーでもCMをご覧いただけます。

CMギャラリー https://www.sonysonpo.co.jp/cm/ccmg000.html





ソニー損保の自動車保険は、おかげさまでダイレクト自動車保険20年連続売上No.1(*1)となりました。これからも、お客様に安心・納得して選んでいただける自動車保険を目指してより一層の努力を重ねてまいります。



(*1) 自動車保険を主にダイレクト販売している損害保険会社の2021年度までの自動車保険料収入について、各社の発表資料よりソニー損保が調査したものです。





■CM出演者のプロフィール■



役所広司





長崎県出身。1983年、NHK大河ドラマ『徳川家康』で織田信長役を好演し、脚光を浴びる。95年に原田眞人監督『KAMIKAZE TAXI』で毎日映画コンクール男優主演賞を受賞。96年『Shall we ダンス?』(周防正行監督)、『眠る男』(小栗康平監督)、『シャブ極道』(細野辰興監督)の3作品で国内主演男優賞を独占。



東京国際映画祭主演男優賞を受賞した黒沢清監督の『CURE』(97)、カンヌ国際映画祭パルムドールを受賞した『うなぎ』(97/今村昌平監督)など、国際映画祭への出品作品も多い。

12年、紫綬褒章を受章。



同年にはNYジャパンソサエティよりCUTABOVE賞、ハワイ国際映画祭からはキャリア功労賞を受賞。17年にはドイツの日本映画祭「ニッポン・コネクション」でニッポン名誉賞、シンガポール国際映画祭でもシネマ・レジェンド賞を受賞するなど、国際的にも高い評価を受ける。



近年では『三度目の殺人』(17/是枝裕和監督)、『孤狼の血』(18/白石和彌監督)、『すばらしき世界』(21/西川美和監督)、『峠 最後のサムライ』(22/小泉堯史監督)などなどに出演。

『孤狼の血』においては、3度目の日本アカデミー賞・最優秀主演男優賞受賞、また2019年の第13回アジア・フィルム・アワードにおいては最優秀主演男優賞、特別賞Excellence in Asian Cinema Awardをダブル受賞。

『すばらしき世界』においては、シカゴ国際映画祭で19年ぶり2度目の最優秀演技賞、キネマ旬報ベスト・テンにて主演男優賞を受賞。



内田有紀





1992年、TVドラマ「その時、ハートは盗まれた」で女優デビュー。

1994年「時をかける少女」ドラマ初主演。

同年「TENCAを取ろう!~内田の野望~」で歌手デビューを果たす。



【主な出演作品】

≪TV≫

テレビ朝日『ドクターX~外科医・大門未知子~』

フジテレビ『最後から二番目の恋』

NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』『 西郷どん』

NHK連続テレビ小説『まんぷく』

WOWOW『連続ドラマW 華麗なる一族』

2023年春 WOWOW『連続ドラマW フィクサー』



≪映画≫

『クワイエットルームにようこそ』

『踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ!』

『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』

『アベンジャーズ/エンドゲーム』日本語吹き替え版

ホープ役





■ジングル歌唱のアーティストプロフィール■



遥海





喜怒哀楽の豊かな感情を日本語、英語で表現するシンガー。

2020年5月「Pride」でメジャーデビュー。

2021年 映画「科捜研の女 -劇場版-」&テレビ朝日系木曜ミステリー

「科捜研の女」Season21 のW主題歌に「声」が抜擢。

2023年 2月 TVアニメ「アルスの巨獣」EDテーマ「名もない花」をリリース。

3月より上演のミュージカル「RENT」に出演。



