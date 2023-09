[NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd]

完全新作タイトルを世界最速発表!! さらに、既存タイトルの新情報も発表予定 東京ゲームショウ2023にて、2023年9月21日(木)から4日間開催



『荒野行動』や『IdentityV 第五人格』などのゲームタイトルの開発・運営を手掛けるNetEase Gamesは、2023年9月21日(木)から24日(日)にかけて開催される東京ゲームショウ2023に初出展します。初日の9月21日(木)にはメディア向けの発表会を開催、完全新作タイトルを世界最速で発表します。さらに『時空の絵旅人』、『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』などをはじめとする各ゲームタイトルの新情報発表やゲームの世界観を体験できるコンテンツなどを展開します。







当社が提供しているゲームタイトルを中心に、ゲーム制作スタジオであるQuantic Dreamのパブリッシングレーベル『Spotlight by Quantic Dream』の紹介などを行います。ブースでは、試遊やノベルティの配布、ステージイベントなどさまざまなコンテンツをご用意しておりますので、ぜひご来場ください。



■出展サマリー

NetEase Gamesとして初めて東京ゲームショウに出展



完全新作ゲームタイトルを世界最速発表



各ゲームタイトルの新情報を続々発表



『時空の絵旅人』の試遊や『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』のブース出展などを展開







■NetEase Games Head of Overseas Publishing, Matt Liu(マット・リュー)コメント

東京ゲームショウ2023への参加は、イノベーションと常に進化し続けるゲームの世界への貢献を示すものです。東京ゲームショウは世界有数のゲームイベントの1つとして、創造力、テクノロジー、情熱が融合するプラットフォームを提供しています。私たちは当社の最新の取り組みを紹介し、豊かなゲーム文化の中に身を投じることに興奮しています。デジタル環境が進化し続ける中、NetEase Games は引き続き最前線に立ち、インタラクティブなエンターテイメントの限界を押し広げることに尽力していきます。



■NetEase Gamesの新たなコンソールゲーム。完全新作ゲームタイトルを東京ゲームショウで発表!

この度東京ゲームショウ2023内で世界最速の新作発表を行います。NetEase Games が贈るPC/コンソール向け完全新作ゲームタイトルを東京ゲームショウ初日、NetEase Gamesブースのステージイベント上で発表します。ステージでの発表を乞うご期待下さい。



■出展内容

時空の絵旅人

本作は、パラレルワールドのコンセプトを基にした独特な世界観を有する、当社初の女性向け恋愛アドベンチャーゲームです。東京ゲームショウでは、声優の方に出演頂くステージイベントを開催予定です。そして、日本でのリリース日時についても、東京ゲームショウ内で発表を予定しています。さらに、本作を先行して試遊することができるブースも設置予定です。

※公式X(旧Twitter)アカウント:https://twitter.com/Foralltime_JP

※公式サイト:https://www.foralltime.jp/





ハリー・ポッター:魔法の覚醒

NetEase Games と Warner Bros. Games が共同開発・共同パブリッシングを手がける本作は、魔法ワールドを舞台にしたカード型RPGゲームです。東京ゲームショウでは、ゲームの世界観を体験できるフォトスポットを展開予定。ご来場いただいた皆様を魔法の世界に誘います。

※公式サイト:https://www.harrypottermagicawakened.com/jp/





Spotlight by Quantic Dream

2022年よりNetEase Gamesに加わったフランスのゲーム開発・パブリッシャー『Quantic Dream(クアンティック・ドリーム)』は、新パブリッシングレーベル『Spotlight by Quantic Dream』を立ち上げ、『Dustborn(TM)』『Under The Waves』『Lysfanga:The Time shift Warrior(TM)』という3つのインディーズタイトルを発表します。この3タイトルはNetEase Gamesブースにて発表し、1日1回メインステージにて紹介予定です。





Dustborn(TM)

『Dustborn(TM)』は、希望、愛、友情、ロボット、そして言葉の力をテーマにした、サードパーソン、シングルプレイヤー、ストーリードリブン、ロードトリップアクションアドベンチャーです。

東京ゲームショウ2023では、ゲームのキーアートの前で記念撮影ができます。また、ブースで交流する来場者には、ゲームのバット、ポストカード、ポスターを配布します。





Under The Waves

『Under The Waves』は、悲しみを飲み込む力についての物語が展開されるアドベンチャーゲームです。1970年代のテクノフューチャーな北海の深海を舞台に、プロのダイバーであるスタンが、人生を変えるほどの喪失感を乗り越え、新たな未来を受け入れようと奮闘します。

東京ゲームショウ2023では、PS5ハンズオンによるデモを1日目限定で実施予定です。また、来場者の皆様には、本作のポスターを配布します。





Lysfanga : The Time shift Warrior(TM)

あなたの王国の運命は、あなたにかかっている。時間を巻き戻して過去の自分のクローンを作り、自分の軍隊で戦おう。軍団となり、モンスターの大群に打ち勝ち、アンタラを救出せよ!『Lysfanga : The Time shift Warrior(TM)』は、戦術的なひねりを加えたハック&スラッシュ・ゲームです。

東京ゲームショウ2023では、ゲームのキーアートの前で記念撮影ができます。また、来場者にはポスターを配布します。





IdentityV 第五人格

本作は、全世界で2億人以上のユーザー数を誇る非対称対戦型マルチプレイゲームです。

東京ゲームショウ2023では、9月24日(日)に第五人格エキシビションマッチを開催予定です。

※公式サイト:https://www.identityvgame.com/jp/





unVEIL the world アンベイル ザ ワールド

本作は、集英社ゲームズとNetEase Gamesが共同開発し、漫画家・イラストレーターの出水ぽすか氏がキャラクターデザインを担当する冒険活劇ストラテジックRPGです。昨年の主人公『ユタ』の発表に続き、今年はもうひとりの主人公を発表します。会場では、ゲームの2ndトレイラーとその作曲家である坂本英城氏のインタビュー映像を公開するほか、ゲーム設定集を配布するイベントも開催予定です。

第二弾となる今回の情報公開をお待ち下さい。

※公式サイト:https://shueisha-games.com/games/unveil/





荒野行動

NetEase Gamesが開発・運営するバトルロワイヤルゲーム。100人のプレイヤーが無人島に降り立ち、最後の1人(1チーム)になるまで戦うゲームです。東京ゲームショウでは、9月21日(木)から24日(日)にかけて、荒野行動専用ブースにて射撃場を用意。9月23日(土)14:00~16:30に当社ブース内のステージにてプロチーム対抗戦を行います。

※『荒野行動』公式サイト:http://www.knivesout.jp/

※『荒野行動』公式X(旧Twitter): https://twitter.com/game_knives_out

※『荒野行動』公式YouTube:https://www.youtube.com/c/KnivesOut





魔女のふろーらいふ

ゲーム版『魔女のふろーらいふ』は、アカツキゲームスによる「魔女×温泉×スローライフ」をテーマとした同名IPプロジェクトをもとにNetEase Gamesが開発・配信するスマートフォン向けのRPGです。東京ゲームショウでは、ゲームの最新映像を公開予定です。さらに、ブース内ではコスプレイヤーも参戦します。ぜひご期待ください。

※公式サイト:https://www.majyofurogame.com/





ネバーアフター~逆転メルヘン~

本作は全世界DL数1500万を超えた予想を裏切るおとぎ話RPGです。幼なじみの童話キャラクターたちが仲間となり、一緒にオズ大陸を自由に探索することができます。東京ゲームショウでは、新情報の発表や試遊を予定しております。

※公式サイト:http://www.neveraftergame.com/jp/





Where Winds Meet

中国・五代十国時代を舞台としたオープンワールド・アクションアドベンチャーRPGです。

東京ゲームショウでは、ブースでの試遊体験とオリジナルグッズの配布を行う予定です。





『Project Mugen(仮)』

『Project Mugen(仮)』は発表したばかりの大注目ゲームです。経験豊富なグローバルチームによって開発された本作は、都会の中で繰り広げられる冒険と超常現象的ミステリーをユニークに融合させた都市型オープンワールドRPGです。PC、モバイル、PlayStation 4/5向けにリリースされる、基本プレイ無料の作品です。

※公式サイトURL:https://www.projectmugen.com/





■出展概要

・イベント名 :東京ゲームショウ2023

・開催日時 :2023年9月21日(木)~9月24日(日)

・ビジネスデイ :9月21日(木)10:00~17:00、9月22日(金)10:00~17:00

・一般公開日 :9月23日(土)10:00~17:00、9月24日(日)10:00~17:00

※一般公開日は、状況により9:30に開場する場合があります。

※初回入場は16:00まで。再入場は16:30まで

・ブース番号 :03-S01

・会場 :幕張メッセ(千葉市美浜区)展示ホール1~11 / 国際会議場 / イベントホール

・公式サイト :https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2023/jp/



■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門であるNetEase Gamesは、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲームIPを提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB(マイクロソフトの子会社)など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。



NetEase Gamesは、世界中のゲームファンの皆様に革新的なゲーム体験をお届けする為に国際的なスタジオへのサポートを強化し、日本のグラスホッパー・マニファクチュア、名越スタジオ、GPTRACK50、株式会社ピンクル 、米国のJar of Sparks、 Jackalyptic Games、カナダのBad Brain、フランスのQuantic Dreamなどのトップ開発チームとコラボレーションしています。



