[ISARIBI株式会社]

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ ※以下RABと略」(METEORA st.所属)のワンマンライブ 『THE REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2023 RAB TOUR “LIVE NEW ERA 9″』が4月1日(土)にTOKYO DOME CITY HALLにて開催された。



結成15周年記念「やしろあずき×REAL AKIBA BOYZのLINEスタンプの制作」「U-20 Audition project最終審査の詳細」「RAB ESPICE TOUR Trip×3」「LIVE "ROOTS"2」など、最新情報が公開。











アニソンでブレイクダンスを踊るエンターテインメント集団として、それぞれがブレイクダンスの日本代表や世界王者・実業家・漫画家等の多彩な経歴を持つアニソン×ダンスのパイオニア。

YouTubeのチャンネル登録者数は56万人以上、他TikTokやニコニコ動画などの動画投稿メディアに投稿された「踊ってみた」動画は数百万再生を連発。様々なプラットフォームやメデイアを通じ、オタク愛とダンスパフォーマンスを発信し続けている。





晴天の中、桜が散り始めた春空の下 『THE REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2023 RAB TOUR “LIVE NEW ERA 9″』では、ゲストに「東山奈央」を迎え、RABのライブではお馴染みとなった、二人目のジャイアン / らっぷびと / アリレム / AiRyA / huezを迎え、TOKYO DOME CITY HALLからダンスエンターテイメントを届ける9名のダンサー達。







現地会場、そしてオンライン視聴の「保護者」(※RABのファンの総称)達が見守る中、DRAGONがステージ上から言葉を伝える。



「THE REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2023 RAB TOUR “LIVE NEW ERA 9″始まったぞー!」



その言葉に、数年ぶりに声出しが可能となった、リアルライブへの想いが込められている。





会場には「VERSUS」「劣等上等」が生演奏で響き渡り、ステージ上のメンバーそして保護者たちの気持ちが上昇していく。さらに進化したアニソン×ダンスとバンドの融合は、今までの単独ライブをも凌ぐエンターテインメントを提供し、会場は強い一体感に包まれた。







REAL AKIBA BOYZの新メンバーとして、昨年10月に加入した、現役高校生ダンサーの「龍」がステージでソロのダンスを披露、それに続き「ゾマやかじゃない!」「とぅーし」「ネス」若きメンバー達がソロのパフォーマンスを魅せる。





そして、先ほど、まさかのセーラー服姿で登場した。ゲストの「東山奈央」がRABの動画でもおなじみの「おジャ魔女カーニバル!!」を披露する。







「紅蓮華」「シュガーソングとビターステップ」「はじめてのチュウ」など、次々に乱舞されるかのようなRABのダンスパフォーマンスは、テクニカルなスキルだけでなく、エモーショナルな表現も重視している、保護者達はそこに気持ちを動かされ感動する。







最後は桜がなびく後楽園を、さらに染め上げるように、「Guns N'roses」「ようこそジャパリパークへ」「NEW ERA」でワンマンライブを締めくくり、最後は出演者たちが一斉に



「今日は本当にありがとうございました」



とマイクを通さず、保護者達に叫び届け、ワンマンライブは幕を閉じた。





これからもRABは、アニソン×ダンス界を牽引し、新しい時代のエンターテイメントを創り続けることだろう。「THE REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2023 RAB TOUR “LIVE NEW ERA 9″」は、彼らの新たな一歩となる、忘れられないライブとして保護者達の記憶に刻まれた。













『THE REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2023 RAB TOUR “LIVE NEW ERA 9″』

TOKYO DOME CITY HALL



セットリスト



M1 新時代

M2 JUST DANCE!

M3 踊

-MC-

M4 VERSUS

M5 劣等上等

M6 アイウエ

-MC-

M7 ROOTS メドレー

-MC-

M8 チキチキバンバン

-MC-

M9 もってけ!セーラーふく

-MC-

M10 感電

M11 ゴールデンタイムラバー

M12 Overdose

M13 水星×今夜はブギー・バック

-MC-

M14 おジャ魔女カーニバル!!

-MC-

M15 RABのうた

M16 de messiah

-MC-

M17 おどるポンポコリン

M18 日進月歩

M19 紅蓮華

M20 二人目のジャイアン BANDパート

M21 シュガーソングとビターステップ

M22 はじめてのチュウ

M23 エンカウント

-MC-

M24 Guns N'roses

M25 ようこそジャパリパークへ

M26 NEW ERA





Produced by REAL AKIBA BOYZ

ALL Covered by ニ人目のジャイアン

Respect for All Artists & Animations & Internet









「REAL AKIBA BOYZ」最新情報











GiGOコラボ オンライン実施決定!

クレーンゲームに登場した景品が

在庫を復活させて、 なんとオンラインでもプレイができるようになります!!



※実施時期など詳細は後日のお知らせをお待ちください

※在庫なくなり次第終了



全国どこでもアプリから挑戦可能

https://gigo-cranegame.com/ja









REAL AKIBA BOYZ information Twitterアカウント設立



RAB Information Twitter

https://twitter.com/RABinformation









やしろあずき×REAL AKIBA BOYZ LINEスタンプ制作決定ッ!

・・・えっ???

詳細は後日発表!









「RABがプロデュースする新ユニット結成に伴い、20歳以下の若者を募集!」



REAL AKIBA BOYZがプロデュースする、20才以下の若者による新世代パフォーマンスエンターテイメントユニット結成を目的とするオーディション。

RABが15年の歴史の中で築いてきた”オタクパフォーマンス集団”としての

エンターテイメントを受け継ぎつつ、今のRABが主軸としている”ストリートダンス”だけに

囚われない新たな形でのオタク×エンターテインメントにチャレンジしていく。

歌、ラップ、ダンス、演技、マジック、伝統芸能・・・等



オーディション最終審査は5月4日(木)

肉フェス 2023 Theカーニバル TOKYO特設ステージにて!

詳細は後日発表!



U20 Audition Project 特設サイト

https://www.rab-u20-audition.com/



U-20 Audition Project 公式Twitter

https://twitter.com/U20_Audition



U-20 Audition Project 公式Instagram

https://www.instagram.com/u20_audition/



肉フェス 2023 Theカーニバル TOKYO Web Site

https://www.nikufes.jp/2023/









REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2023

RAB ESPICE TOUR「Trip×3」



日程/会場

7月16日(日) 大阪:江坂MUSE

7月23日(日) 名古屋:HOLIDAY NEXT NAGOYA

7月30日(日) 東京:Veats Shibuya



ニコニコch会員最速抽選先行!

4月1日(土)20:00~4月12日(水)23:59迄

https://l-tike.com/st1/aelfwh0my20x1nadnkb0/Tt/Ttg020login/top









REAL AKIBA BOYZ ONEMAN LIVE 2023

LIVE "ROOTS"2



日程/会場

7月8日(土) 東京キネマ倶楽部



ニコニコch会員最速抽選先行!

4月1日(土)20:00~4月12日(水)23:59迄

https://l-tike.com/st1/mh81d46efolln2a0k478/Tt/Ttg010agreement/index





REAL AKIBA BOYZ プロフィール







ネット上の関連動画総再生数3億再生超!

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」!

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

2022年にはシンガポールにて開催された全世界規模のYouTubeオフィシャルイベント「YouTube FanFest 2022」に出演。また世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live 2022」への出演や、松崎しげる主催音楽フェス「黒フェス」への出演など、歌わないダンスアーティスト/YouTuberとして活躍の幅を広げる。



・REAL AKIBA BOYZ Official Web

http://abstreem.co.jp/RAB/



・REAL AKIBA BOYZ Official Twitter

https://twitter.com/RAB_CREW



・REAL AKIBA BOYZ Official Facebook

https://www.facebook.com/RAB.AKIBA



・REAL AKIBA BOYZ Official YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A



・REAL AKIBA BOYZ Official ビリビリ動画

https://space.bilibili.com/434705993?from=search&seid=10354377284792782806



・REAL AKIBA BOYZ Official TikTok

https://www.tiktok.com/@realakibaboys





METEORA st. インフォメーション







『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



公式WEB:http://meteora-st.jp/

TWITTER:https://twitter.com/meteora_st



<METEORA st ALL MEMBERS>

REAL AKIBA BOYZ/駒沢アイソレーション/GinyuforcE/FLAVA JAPAN/datto/ハヤケン/NARI Digitz/涼宮あつき/DRAGON/けいたん/マロン/ムラトミ/ネス/とぅーし/ゾマやかじゃない!/龍/ギア/ゲッツ/塩野 拓矢(梅棒)/DJシーザー/RK/寺島圭亮(A.T.E)/ケイゴイノウエ/マロン/ゆうたONE/神宮司秀将/保坂有希/山下智博(株式会社ぬるぬる)/龍/D(ディー)/ラブマツ/ヒサノモトヒロ/いれいす/SHO/SALT COMMUNICATION/来栖うさこ/DJ道井悠/松下 莉子/紫穂/MISAKI/田口華有/はむねずこ/柏森たま。/鈴乃/あま津うに/ぽにょ皇子/白幡いちほ/泉ひかり/立川みくの/関口佳奈/アオノアオ/環/ユリコタイガー/りさまる



<WHATS?METEORA st>

『今までの「私」をぶち壊す。』をテーマに、世界で活躍できるありとあらゆるジャンルのオタクが所属し、ダンスを中心に、ミュージック&アート領域においてインフルエンス能力を持ったクリエイター達の事務所及びエージェント、育成機構を目的として事業を展開します。

『METEORA st.』はISARIBI株式会社の設立した、インフルエンス能力を持ったクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/02-17:16)