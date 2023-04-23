「Cue! You! In! ～D4DJ vs 電音部～」開…
［株式会社HIKE］
電音部より、シンオオクボエリア「深大久保DJ&ダンスアカデミー」が初パフォーマンス！
株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表取締役：三上 政高／梁 俊模）は、2023年4月22日(土)にZepp DiverCity（TOKYO）にて開催いたしました、「Cue! You! In! ～D4DJ vs 電音部～」（主催：HIKE）についてご報告いたします。
報道関係の皆様におかれましては、
ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。
2023年4月22日(土)、「Cue! You! In! ～D4DJ vs 電音部～」がZepp DiverCity（TOKYO）にて開催されました。同公演は、株式会社ブシロードが展開するメディアミックスコンテンツ『D4DJ』と株式会社バンダイナムコエンターテインメントが手掛ける音楽原作キャラクタープロジェクト『電音部』の対バンライブとなっています。
『D4DJ』と『電音部』の待望の初対バンライブは、電音部ハラジュクエリア「神宮前参道學園」犬吠埼紫杏役の長谷川玲奈さんによるソロ曲「Tokyo Bug Night (feat. Moe Shop)」で熱狂の火蓋が切って落とされました。オーディエンスを一気に彼女の世界に引き込むと、続く「Chick Chick love(ハート) (Prod. Nor) 」を経て、テンポが徐々に駆け上がっていきます。中盤で「Eat Sleep Dance (feat. Moe Shop)」、「Prayer (Prod. picco) 」を披露し、終盤は神宮前参道學園のキラーチューン「Hyper Bass (feat. Yunomi)」、ラストにソロ曲「good night baby (feat. Moe Shop)」で締めて、トップバッターを務め上げました。
このあとに登場したのはD4DJ「Peaky P-key」犬寄しのぶ役の高木美佑さん。いきなり代表曲「電乱★カウントダウン」、続いても爽快感ある楽曲「Let us sing “Peaky!!”」で観客を引っ張ります。5曲目には彼女の後に出番を控えるHappy Around!の「Around and Around」を披露。さらに「Let’s do it!」や「無敵☆moment」を経て、最後は4月19日にリリースされたばかりの新曲「響乱☆カウントダウン」で会場の熱気をさらに高めました。
長谷川さんと高木のパフォーマンス中には、イラストレーターの「きあと」さんによるライブペイントも実施されました。観客席の熱が高まっていくのと比例するように、軽快にイラストを描き上げるきあとさん。完成したイラストが披露されると、ステージ上に多くの拍手が送られました。
次にバトンを受け取ってステージに上がったHappy Around!（愛本りんく役／西尾夕香さん、明石真秀役／各務華梨さん、大鳴門むに役／三村遙佳さん、渡月 麗役／入江麻衣子さん）は、彼女たちの1stシングル「Happy Music♪ 」をセレクト。元気いっぱいなパフォーマンスでフロアを"ハピアラ”色に染め上げていきます。「ぎぶみーAwesome!!!!」と「Help me ERINNNNNN!!」のマッシュアップではコール＆レスポンスで観客との一体感をさらに醸成。終盤には「Lokk at me(ハート)」、「君にハピあれ♪」とつなぎ、代表曲「Dig Delight! 」でハッピーに約30分のステージを駆け抜けました。
D4DJ勢の後に姿を現したのは電音部アザブエリア「港白金女学院」白金煌役の小宮有紗さん。1月のアザブエリア単独ライブで初公開された「MY STAR (feat.KURANTORION&toyo hiroshi) 」を披露してオーディエンスをロックしました。続いて披露したのはファンの間でも人気が高いソロ曲「Platinum White (Prod. Hiroshi Okubo) 」。港白金女学院らしい高尚感とハウスの心地よさに溢れる2曲で早くも会場のペースを引き寄せました。その後も定番曲や人気曲でフロアを揺らし続け、「Love me harder (Tatsunoshin Remix) 」、「Catch a Fire (Prod. ケンモチヒデフミ)」、ラストは「IAM (feat. Shogo, Tsubasa) 」で結びました。
この後、会場が暗転し、シンオオクボエリア「深大久保DJ&ダンスアカデミー」のイントロダクション映像が流れると、ライブ終盤にも関わらず、場内のボルテージがさらに上昇しました。そして「深大久保DJ&ダンスアカデミー」の3人（Lico役／中村花音、Ray役／畔柳愛里、Yuna役／杉本希花）が、衣装をまとってファンの前に初登場。発表後、多くの謎に包まれた深大久保DJ&ダンスアカデミーがそのベールを脱ぐと、挨拶代わりにダンスパフォーマンス。その余韻も冷めやらぬ中、続いてオリジナル曲「NDA」が初披露されると、観客はさらに大盛りあがり。「深大久保DJ&ダンスアカデミー」のパワフルな初パフォーマンスによってフロアの熱気が最高潮のまま「Cue! You! In! ～D4DJ vs 電音部～」は幕を閉じました。
イベント概要
◆公演名
Cue! You! In! ～D4DJ vs 電音部～
◆会場
Zepp DiverCity（TOKYO）
◆日時
2023年4月22日(土)
開場17:00／開演18:00
◆出演※敬称略
Happy Around！（愛本りんく役／西尾夕香、明石真秀役／各務華梨、大鳴門むに役／三村遙佳、渡月 麗役／入江麻衣子）from D4DJ
高木美佑（Peaky P-key犬寄しのぶ役）from D4DJ
長谷川玲奈（ハラジュクエリア、犬吠埼紫杏役）from 電音部
小宮有紗（アザブエリア、白金煌役）from 電音部
深大久保DJ&ダンスアカデミー（シンオオクボエリア、Lico役／中村花音、Ray役／畔柳愛里、Yuna役／杉本希花）from 電音部
◆公演詳細
https://cue-you-in.com/
◆セットリスト※敬称略
長谷川玲奈（ハラジュクエリア、犬吠埼紫杏役）from 電音部
Tokyo Bug Night (feat. Moe Shop)
Chick Chick love(ハート) (Prod. Nor)
Maihime
Here's the light Photon Maiden
Eat Sleep Dance (feat. Moe Shop)
Prayer (Prod. picco)
シロプスα (feat. 安藤啓希)
DJ NANMO WAKARAN
Do You Even DJ? (feat. Neko Hacker)
爆裂タウマゼイン (Prod. チバニャン)
Hyper Bass (feat. Yunomi)
good night baby (feat. Moe Shop)
高木美佑（Peaky P-key、犬寄しのぶ役）from D4DJ
電乱★カウントダウン
Let us sing “Peaky!!”
Photon Melodies（TAKU INOUE Remix）
Mani Mani (Prod. TAKU INOUE)
Around and Around
pop enemy
pop enemy (feat. Shinpei Nasuno)
Let’s do it!
CYBER CYBER
Catch a Fire (Prod. ケンモチヒデフミ)
無敵☆moment
響乱☆カウントダウン
Happy Around！（愛本りんく役／西尾夕香、明石真秀役／各務華梨、大鳴門むに役／三村遙佳、渡月 麗役／入江麻衣子）from D4DJ
Happy Music♪
ぐるぐるDJ TURN!!
ぷっちみくパーチナィ！
ぎぶみーAwesome!!!!
Help me ERINNNNNN!!
学園天国
ココロオドル
ラフ・ダイヤ・マジック
Look at me(ハート)
君にハピあれ♪
Dig Delight!
小宮有紗（アザブエリア、白金煌役）from 電音部
MY STAR (feat.KURANTORION&toyo hiroshi)
Platinum White (Prod. Hiroshi Okubo)
Haiiro no kokoro DÉ DÉ MOUSE Remix
Floor Killer
CHAMPION GIRL
Misty Love (Prod. ハレトキドキ)
EZ DO DANCE
Do the Dive
JUNGLE WAHHOI (Prod. YUC'e)
いただきバベル [Massive New Krew Remix]
Love me harder (Tatsunoshin Remix)
Catch a Fire (Prod. ケンモチヒデフミ)
IAM (feat. Shogo, Tsubasa)
深大久保DJ&ダンスアカデミー（シンオオクボエリア、Lico役／中村花音、Ray役／畔柳愛里、Yuna役／杉本希花）from 電音部
1 Girls In
2 NDA
D4DJ
「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！
「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。
オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。
歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……
さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！
D4DJ公式サイト：https://d4dj-pj.com/
D4DJ公式Twitter：https://twitter.com/D4DJ_pj
D4DJ公式Instagraｍ：https://www.instagram.com/d4dj_official/
D4DJ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw
電音部
「電音部」は、バンダイナムコエンターテインメントが手掛ける、本格的なダンスミュージックを中心とした音楽原作キャラクタープロジェクトであり、気鋭のクリエイターによる楽曲、イラストに加え、バンナムナムコグループの最新の技術を組み合わせたメディアミックス展開を推進するIPです。
そして、2023年「電音部」は世界初のDAO型IPへ進化します。
NEXT VISIONとして掲げる全く新しいIPの在り方“エリアチェーン”は、電音部プロジェクトからは独立したプロデュース及び運用を行うことで、世界を共に拡張していく制度です。
製作委員会やライセンスアウトとは異なり、様々なパートナー企業が独自のエリアを創出・展開します。
公式サイト：https://denonbu.jp
公式Twitter：https://twitter.com/denonbu
PV：https://youtu.be/5AKsx5LXbCA
株式会社HIKEについて
アニメ・マンガ・ゲーム・舞台など、IPを主軸としたあらゆるコンテンツを手掛けるエンターテインメントカンパニーとして、スピーディに次々と新しいことにチャレンジし、国内のみならずグローバルにIPの価値を提供していきます。
株式会社HIKE
所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階
公式サイト：https://hike.inc/
代表者：代表取締役 三上 政高
：代表取締役 梁 俊模
▼ご紹介いただく際は、クレジットとして次をご記入ください。
(C)HIKE Inc.
(C)bushiroad All Rights Reserved.
電音部™＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
PHOTO：Masashi Iwase
企業プレスリリース詳細へ （2023/04/23-09:46）
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