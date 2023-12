[フェアリーテイル株式会社]

フェアリーテイル株式会社(東京都港区、代表取締役 熊谷勇希)は、『アイドルマスターSideM』より第四弾香水を発売いたします。

2023年12月8日(金)より、公式オンラインストア「DREAMING PRINCESS」とAmazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」にて販売を開始します。

中野ブロードウェイの直営店「FAIRYTAIL」では同日より商品サンプルの展示を開始します。

『SideM』アイドルユニット THE 虎牙道、 F-LAGSをイメージした香水が登場♪





第一弾の際、たくさんのご要望をいただき、第四弾が発売になります!

第四弾は、大河タケル、円城寺道流、牙崎漣、秋月涼、兜大吾、九十九一希をラインナップ。

価格は今回も「サイコー価格 3,150円(税込)」となります!

アイドルと一緒に輝ける香水をぜひお手にお取りください!



アイドルマスター SideM オードパルファム 大河タケル







プロボクサーからアイドルへ!

3人ユニット「THE虎牙道」のメンバーとして活動している大河タケルさんをイメージした香水です。

シトラスと弾けるようなすっきりとした香りは非常に真面目でストイック、口下手で口数が少ない大河タケルさんをイメージしています。



トップノート:シトラス、スパークリングウォーター

ミドルノート:オゾン、フローラル、ホワイトピーチ

ラストノート:ムスク



アイドルマスター SideM オードパルファム 円城寺道流







ラーメン屋店主からアイドルへ!

3人ユニット「THE虎牙道」のメンバーとして活動している円城寺道流さんをイメージした香水です。

おおらかでしっとりとした性格 フレッシュなグリーン、ジャスミンサンバックにチュベローズの透明感と潤いを感じる香りは円城寺道流さんの面倒見が良く優しい性格をイメージしています。



トップノート:マンダリン、ネロリ、グリーン

ミドルノート:ジャスミン、チュベローズ、オレンジブロッサム

ラストノート:ムスク、シダーウッド、アンバーウッド



アイドルマスター SideM オードパルファム 牙崎漣









拳法家からアイドルへ!

3人ユニット「THE虎牙道」のメンバーとして活動している牙崎漣さんをイメージした香水です。

尊大で非常に我侭な少年。 本能のままに考え自由な性格の牙崎漣さんをイメージしたフローラルシプレオークモスに柔らかいアクセントを与える香りです。



トップノート:ミラベル、レモン、オレンジ、ベルガモット

ミドルノート:フリージア、ジャスミン、ピーチ

ラストノート:オークモス、パチョリ、ホワイトムスク



アイドルマスター SideM オードパルファム 秋月涼







女性アイドルから男性アイドルへ!

3人ユニット「F-LAGS」のメンバーとして活動している秋月涼さんをイメージした香水です。

清々しいリネンの清潔感のあるトップノートから、ミドルノートは甘さのある花々の香りに変化します。

穏やかで物腰がやわらかい性格の秋月涼さんを感じる香りです。



トップノート:ペアー、コリアンダー

ミドルノート:カブレウーヴァ、ローズ、ピンクリリー

ラストノート:ムスク、アンバー、サンダルウッド



アイドルマスター SideM オードパルファム 兜大吾







六代目からアイドルへ!

3人ユニット「F-LAGS」のメンバーとして活動している兜大吾さんをイメージした香水です。

マンゴー、グレープフルーツの元気がもらえるような香りから徐々にロータスの爽やかで清々しい香りへ変化します。

兜大吾さんのおおらかで明るい性格を表現しています。



トップ:マンゴー、グレープフルーツ、トマト、キャロット

ミドル:ロータス、シナモン、アイリス

ラスト:ムスク、インセンス



アイドルマスター SideM オードパルファム 九十九一希







小説家からアイドルへ!

3人ユニット「F-LAGS」のメンバーとして活動している九十九一希さんをイメージした香水です。

ゆっくりとした落ち着きのあるひと時を再現したスパイシーフローラルの香りは九十九一希さんを感じる香りです。



トップノート:レモン、ライム、ベルガモット、ヨモギ

ミドルノート:ビターオレンジリーフ、ルバーブリーフ、シダー

ラストノート:ガイアックウッド、ローズウッド、ベチバー



■ 『アイドルマスター SideM』オードパルファム







【商品概要】





予約発売日:2023年12月8日(水)



商品名:アイドルマスター SideM オードパルファム 全6種

(大河タケル、円城寺道流、牙崎漣、秋月涼、兜大吾、九十九一希)



価格:各3,150円(税込)



容量:50ml





『アイドルマスター ポータル SideMブランドページ』:https://idolmaster-official.jp/sidem



公式オンラインストア:https://fairytail.jp/sidem/parfum/



フェアリーテイル株式会社 Twitter:https://twitter.com/fairytailparfum



