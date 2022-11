[LED TOKYO株式会社]

ダイナミックな動きを迫力の大画面で



LED TOKYO株式会社(本社:東京都渋谷区千駄ヶ谷 代表取締役:鈴木直樹)が運営するLED TOKYOは、「第1回FIGパルクール世界選手権 Presented by Yahoo! JAPAN」にLEDビジョンを導入しました。

LED TOKYOは、超品質・超価格の製品を販売・レンタルするデジタルサイネージの総合ブランドです。





2022年10月14日(金)~16日(日)に有明アーバンスポーツパークで開催された「第1回FIGパルクール世界選手権 Presented by Yahoo! JAPAN」にLEDビジョンを導入しました。

記事本文はコチラ:https://led.led-tokyo.co.jp/works/fig_parkourworldchampionship/



【第1回FIGパルクール世界選手権 Presented by Yahoo! JAPAN】

第1回FIGパルクール世界選手権 Presented by Yahoo! JAPAN東京・有明で世界初の「第1回FIGパルクール世界選手権 Presented by Yahoo! JAPAN」が開催されました。今大会は2018年から5年間のFIGパルクールワールドカップを経て、世界で初めて開催されるパルクール世界選手権です。

10代のワールドカップ優勝者をはじめとする世界のトップアスリートが有明アーバンスポーツパークに集結しました。



・大会概要

会場:有明アーバンスポーツパーク(東京都江東区有明1丁目7番2)

会期:2022年10月14日(金)~16日(日)

競技種目:スピード(男子・女子)、フリースタイル(男子・女子)

コースデザイン:シャルル・ピエール(パルクール創始者/FIGパルクール委員長)

入場:無料

「Parkour World Championship」の公式サイトはコチラ:https://pkwch2022.jp/parkourwch/parkour.html



【使用した製品とサイズ】





使用した製品:屋外用LEDビジョン

ピッチサイズ:4.8mm

製品サイズ:W15,000×H5,000mm

画面解像度:3,120×1,040px



東京で初の国際大会「第1回FIGパルクール世界選手権 Presented by Yahoo! JAPAN」を大型のLEDビジョンで彩りました。

世界でも注目の高いパルクールの世界大会が日本で行われるということで、当日会場には多くの観客が訪れました。大会当日LEDビジョンには競技の様子や順位速報などを映し出しました。



【 LEDビジョンは「LED TOKYO」】

LED TOKYOでは自社ブランド製品の高品質なデジタルサイネージを、リーズナブルな価格にて提供しております。



ご購入はもちろん、レンタルのご相談も歓迎しております。

専門のスタッフによる安心のサポートのもと、お客様に最適な提案をさせていただきます。

是非お気軽にLED TOKYOまでご連絡ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-21:46)