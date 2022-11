[株式会社KIRINZ]

全国で開催する新時代のロールモデルを発掘するライブ配信コンテスト『MODECON』の運営、その他Z世代をターゲットとしたデジタル事業を手がける株式会社KIRINZ(本社:東京都目黒区、代表取締役CEO:鵜池航太)主催の、オンライン着物コンテスト『着物女子発掘コンテスト~朱夏の華~ by MODECON』のグランプリに、“来愛”さんが選ばれました。







『着物女子発掘コンテスト~朱夏の華~ by MODECON』

公式HP:https://kirinz.tokyo/modecon/kimonosyuka/







『着物女子発掘コンテスト~朱夏の華~ by MODECON』について



本コンテストは、全国の15~34歳(高校生以上)の女性を対象とした、着物が好きな女性の為のオンラインコンテストです。スマートフォン1台でライブ配信・視聴や動画編集・投稿などが出来るコミュニティアプリ「ミクチャ」でのライブ配信や、コンテストの公式HPにてWEB投票を行い、票を集めた上位入賞者が華やかな着物に身を包み、授賞式に出席しました。特典として豪華な着物や街頭広告モデルの権利、着物姿での宣材写真撮影などの機会が提供されました。





URL:https://youtu.be/aYSQ577gumI







総合グランプリ“来愛”さんのコメント







<来愛さん>

趣味:車、バイク

将来の夢:沢山の方に憧れられる女性になること

Twitter:https://twitter.com/raiaeyes



コメント:

応援してくださった皆様、沢山沢山ありがとうございました。初めての配信活動で分からない事がたくさんありましたが、皆様が支えてくださったお陰で今の自分がいます。感謝してもしきれないくらいの気持ちでいっぱいです。また新たな目標や夢に向かって頑張りますので、宜しくお願いします!3ヶ月間本当にありがとうございました。







総合準グランプリ“まがりやままみ”さんのコメント







<まがりやままみさん>

趣味:ラーメンを作ること、旅行

将来の夢:メッセンジャーとして、全国に福島県の魅力を発信できるくらい有名になる

Twitter:https://twitter.com/yamatonbi722



コメント:

いつもわたしを応援してくださり、ありがとうございます。そして、着物朱夏で準グランプリをとらせていただき、本当にありがとうございます。こんなにもわたしのことをあたたかく見守って、支え続けてくださる方がいるんだと毎日配信をするたびに感謝の気持ちでいっぱいです。みなさんがいるから挑戦出来ているこの環境に感謝し続けながら、みなさんとともにこれからも頑張り続けたいと思っています。着物朱夏でたくさんのみなさんと出会えたこと、それが本当に今回得た大きな財産です。これから先どんどん有名になれるよう、わたし自身、精一杯精進し続けますので、いつかわたしがこの活動を辞めてしまう最後のときまで見届けていただけたら嬉しいです。応援して後悔させません。これからも、まがりやままみをよろしくお願いいたします!







『着物女子発掘コンテスト~朱夏の華~ by MODECON』 協賛企業



<二十歳振袖館Az>

「二十歳振袖館Azのあたりまえ『 Freedom Code 』で笑顔いっぱいに。」 をコンセプトとし、茨城県全域、千葉県柏市周辺の東葛飾地域、印西市を含む印旛地域、神奈川県横浜市全域、川崎市、東京都足立区に全14店舗を展開する振袖・男性袴・卒業袴レンタルブティックとフォトスタジオです。



ホームページ:https://az-hitachinaka.com/

公式Instagram:https://www.instagram.com/az_hatachi_official/



<株式会社マリエ >

振袖シーンでの「こんなものがあったらかわいい!」という想いを形にしました。開発には1年以上をかけ、試作すること数十回。デザインは「婚礼のスペシャリスト“長谷川清美“」がこだわりにこだわりぬいた究極のバランスを目指しました。花帯で着物をより美しく輝かせ、個性ある華やかさを演出します。



※実用新案取得済

花帯ホームページ :https://marieplus.jp/lp/hanaobi.html

マリエホームページ :https://marieplus.jp/

長谷川清美Instagram:https://www.instagram.com/mariekiyomi/





<ホテルモントレ銀座>

銀座の街角に佇むクラシカルなプチホテル。

華やいだ銀座通りから歴史を刻む銀座柳通りへと折れて間もなく、青々と風にたなびく柳枝の陰に見え隠れする朱布のテント、そこがホテルモントレ銀座です。喧噪の中の隠れ家のように表通りのにぎわいを忘れるひっそりと落ち着いたロビーがお客様をお迎えいたします。

ホテルモントレは、1986年の開業以来各地に個性豊かなホテルを展開して参りました。建物のコンセプトは世界各地の歴史や風土を元に数々のヒントを得てデザインし、有名な都市景観賞など数多くの賞をいただいております。

またインテリアもアメニティ性を重んじ、常にやすらぎの空間作りに心がけ、ロマンチシズムや夢のある雰囲気が、他のホテルにないモントレスタイルだと言われております。そして常に心地よいゆったりとしたひとときを楽しんでいただけるよう真心のこもったサービスを心がけ、お泊りいただいたお客様はもとより宴会などにご利用いただいた皆様からも好評を得るべく努力しております。私達はホテルを通じて生活の喜びとうるおいのあるサービスを提供し地域社会に貢献できる事をモットーに進んで参ります。





ホームページ:https://www.hotelmonterey.co.jp/ginza/

公式Instagram:https://www.instagram.com/hotelmonterey/

公式Facebook:https://www.facebook.com/hotelmontereygroup







株式会社KIRINZ(キリンジ)について





「女子大生のマーケティング会社」として創業。「女子大生の生の声」をマーケットに届けるために、オンライン配信ミスコン『MODECON』運営事業を中心に、イベントプロモーション、ライバープロモーション、女子大生マーケティングなどの新しいPRのカタチをソリューションとして提供しています。「Hungry For New Heat. ~まだ見ぬ熱狂を追い求める~」というビジョンを掲げ、「新しく生み出す熱狂で世界を広げ、全ての人を夢中と出会わせる活動」を事業として推進していきます。









会社概要





名称:株式会社KIRINZ

代表:代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地:東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立:2016年4月27日

URL: https://kirinz.tokyo/

MODECON:https://modecon.jp/

JOSHIME!!:https://joshime.com/

KIRINZライバー:https://kirinz.tokyo/liver/



