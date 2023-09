[N-ONE]

セール期間:09/14





イベントは2023年9月14日の9時35分から21時35分まで開催されます。





最後にたったの15,900円!!(ハート)

通常価格:¥25,900

AMAZONプライム割引:36.8%オフ(36.8 off)

追加クーポン:3,544円

リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1WFTCPV



タブレット 10.4インチ wi-fiモデル Andorid 12 タブレット PC N-one NPad Plus MTK 8183 8コアCPU 2.0GHz 8GB+128GB+1TB拡張可能 10インチ 2K FHD IPSディスプレイ 2000x1200解像度 13MP/5MP + Bluetooth 5.0+GPS+2.4G/5G WiFi+OTG+6600mha+GMS 日本語取扱説明書付き



【Android 12 10.4" タブレット + GMS 認証取得】最新のGoogle Android 12スマートオペレーティングシステムを搭載し、高速で安全かつ簡単な操作のシステム体験を提供します。また、このシステムはGoogle GMSの認定を受けているため、安定したスムーズなGoogleサービスを体験できます。さらに、LINE/Netflix/YouTube/Facebook/Twitter/ZOOM/PUBGなど、人気のサードパーティアプリをインストールすることも可能です。



【MTK 8183 8コアCPU+8GB+128GB】MediaTek 8183は8コアCPU MT8183とMali-G72グラフィックプロセッサ+最大周波数2.0GHzのA73アーキテクチャの高性能コアを4個搭載した低消費電力の12nmプロセスで構築されています。Antutuランスコアは最大23万点で、6GB LPDDR4X大容量メモリでより快適に楽しむことができます。PUBGやSpeed Racerなどの大型ゲームも超高速でスムーズに動作します。さらに、128GBの高速ストレージ容量により、多くのアプリ、動画、写真などを保存することができます。容量の心配はありません。



リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1WFTCPV



【2K 10.4インチUltra HDスクリーン+Incell ウルトラスリム構成7.8mm+13MPカメラ】2000×1200フルHD解像度、輝度300nits(Typ)の2KフルHD IPSスクリーンにより、画面表示は色鮮やかで細部まで鮮明に表示されます。エヌワン NPad Plusは、アスペクト比16:10を実現し、あらゆる瞬間を鮮明に映し出します。タッチパネルは左右を狭くして画面占有率を高め、フルハイビジョンの映像を楽しむことができます。金属一体型のボディは、高度で洗練された感覚を提供します。タブレットは最薄部7mm、重量は約500gです。コンパクトで持ち運びが便利で、13MPリアカメラと5MPフロントカメラを搭載しており、鮮明な写真やビデオ通話が可能です。オンラインミーティングや授業、エンターテインメント、写真撮影など、さまざまなニーズに応えることができます。



【5G WIFIタブレット + Bluetooth 5.0 + 6000mAhバッテリー】NPad Plusには内蔵ノイズキャンセリングマイク、USB-C充電ポート、デュアルバンドWi-Fi、2.4GHZと5GHZバンドのサポート、Bluetooth 5.0が搭載されています。



イベントは2023年9月14日の11時05分から23時05分まで開催されます。





通常価格:17,900円

割引強度:7,000円OFF(約39% OFF)

最終成交価格:10,900円

リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BX1STLMF



N-one Npad S Android 12 タブレット 10.1インチ wi-fiモデル、 タブレット 8コア CPU 2.0Ghz、4GB+64GB+1TB TF拡張可能、1280*800解像度HD IPSディスプレイ、 GMS認証+2.4G/5G WiFi+6600mAh、Bluetooth 5.0+GPS+2MP/5MPカメラ 子供にも適当贈り物/子供用タブレットPC、オンライン授業 [SIM対応しない]日本語取扱説明書付き



リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BX1STLMF



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/16-23:40)