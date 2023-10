[シーホース三河]





2023年10月21日(土)~11月18日(土)にかけて開催される「第13回豊田通商カップ 第5回愛知県 U15 バスケットボール選手権大会 2023」にシーホース三河U15が出場します。

この度、大会の抽選会が行われ、シーホース三河U15の初戦の対戦相手が「BEAR_Z Jr. BBC」に決定しました。



第13回豊田通商カップ 第5回愛知県 U15 バスケットボール選手権大会 2023





「Bユース」、「中学校」、「クラブ」が出場するU15世代の愛知県No.1を決める大会となります。昨年度、シーホース三河U15は「準優勝」となりました。今年度は3年ぶりの優勝を目指す大会となります。ご青援よろしくお願いいたします。

「シーホース三河U15」は前回大会の成績から、今大会はシードとなります。

「Jr.ウインターカップ2023-24 2023年度 第4回全国U15バスケットボール選手権大会 愛知県予選会」を兼ねた大会となります。



主催

一般財団法人 愛知県バスケットボール協会



主管

一般財団法人 愛知県バスケットボール協会 U15部会



後援

株式会社中日新聞社



協賛

豊田通商株式会社

株式会社デンソー

株式会社アイシン

三菱電機株式会社

トヨタ紡織株式会社



協力

豊田市バスケットボール協会

豊明市バスケットボール協会



日程

2023年10月21日(土),22日(日),28日(土),29日(日)

2023年11月3(金・祝)~5日(日),11日(土),12日(日),18日(土)



会場

高岡公園体育館・柳川瀬体育館・豊田地域文化広場体育館・豊明福祉体育館・豊川市総合体育館・御津地区体育館・木曽川体育館・尾西スポーツセンター・千種スポーツセンター・天白スポーツセンター・東スポーツセンター・稲永スポーツセンター・守山スポーツセンター・緑スポーツセンター・名東スポーツセンター・パロマ瑞穂アリーナ・日本ガイシスポーツプラザ第2競技場



出場チーム(男子)

83チーム



競技方法

トーナメント戦によるノックアウト方式



出場権獲得

優勝チームが「Jr.ウインターカップ2023-24 2023年度 第4回全国U15バスケットボール選手権大会」への出場権を得る。



シーホース三河U15 試合日程(初戦)





一次ラウンド

2023年10月22日(日)16:00 TIP OFF

対戦相手:「BEAR_Z Jr. BBC」

会場:天白スポーツセンター 第1競技場(名古屋市天白区)



初戦以降の日程





一次ラウンド

2023年11月4日(土)11:50 TIP OFF

会場:高岡公園体育館(豊田市)



2023年11月5日(日)15:10 TIP OFF

会場:稲永スポーツセンター 第2競技場(名古屋市港区)



決勝ラウンド

-準々決勝-

2023年11月11日(土)15:10 TIP OFF

会場:豊川市総合体育館(豊川市)



-準決勝-

2023年11月12日(日)15:10 TIP OFF

会場:柳川瀬体育館(豊田市)



-決勝-

2023年11月18日(土)18:00 TIP OFF

会場:名東スポーツセンター 第1競技場(名古屋市名東区)



昨年度の大会結果





https://go-seahorses.jp/news/detail/id=19292



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-14:40)