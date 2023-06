[Teclast]

MAXSUNは、近年のDIY世代の新世代のプレーヤーの間で、評判が高くなっています。今回B760シリーズのマザーボードの「Terminator B760M」を紹介します。



外観デザインから、Terminator B760MはTerminator Z790Mの設計を使用し、銀色の熱散逸装甲を使用します。 前世代のB660と比較して、面積に増加だけでなく、最初のM.2インターフェイスに熱散逸鎧も装備され、I/Oにも統合された鎧も装備されています。



さらに、フロントType-Cインターフェイスは20Gレートに直接アップグレードされ、市場にType-C/高速Type-Cインターフェイスを備えたシャーシがますます増えています。便利な高速データ送信エクスペリエンスを提供できます。



I/OインターフェイスのUSBは8つ、2つのUSB3.2、および6つのUSB2.0にアップグレードされました。ディスプレイインターフェイスは、それぞれ1つの主流のHDMIとDPを保持します。



電源モジュール、M.2数量などの他の方面も元のレベルを維持します。8+1+1電源の数、50A Dr.MOSのコア部分、2oz PCBをアップグレードして電源パフォーマンスを向上させ、PL1 241WおよびPL2 253Wのリリースもサポートします。M.2インターフェイスは、NVMeハードディスクをサポートする3つのPCIe4.0x4プロトコルのフルスピードインターフェイスを提供します。



さらに、このマザーボードは、プレイヤーが選択できるWiFiバージョンと非wifiボードも提供しています。



公式サイトでもっと詳しい情報を了解しましょう!



https://www.maxsun.com/







2002年に設立されたMAXSUNは、Guangzhou Shangke Information Technology Co.Ltdの子会社であり、2023年に「Intel(R) Partner Alliance Titanium Partner」と評価されました。20年近くにわたって品質と卓越性と同義でした。「すべて安定性のために」の原則は、チップセットの選択からPCB設計まで、あらゆる詳細に細心の注意を払って、優れた製品ソリューションを提供するという揺るぎないコミットメントを導きます。



At MAXSUN, "Focus on quality, focus on excellence" is not just a motto-it's our ethos. We constantly innovate, maintaining stringent quality control and staying abreast of market trends, to surpass user expectations. With MAXSUN, the future of technology is not just anticipated-it's realized.

●公式サイト:https://www.maxsun.com/



