［株式会社フォーティーズ］

京都府の全国旅行支援「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」を適用可能。旅行代金20％割引！＋京都府地域クーポン付2,000円付き



株式会社フォーティーズ（本社：大阪市鶴見区、代表取締役 岡武史）は《きょうと魅力再発見旅プロジェクト》6月27日(火) トロッコ列車+ ききょうの里でお花鑑賞 武家屋敷跡での会席料理 バスで行く水戸黄門のロケ地で昼食 『明智光秀ゆかり地 京都亀岡を満喫』日帰りバスツアーのオンライン販売を開始しました。



ご旅行代金

全国旅行支援割引後実質支払額

《きょうと魅力再発見旅プロジェクト》6月27日(火) トロッコ列車+ ききょうの里でお花鑑賞 武家屋敷跡での会席料理 バスで行く水戸黄門のロケ地で昼食 『明智光秀ゆかり地 京都亀岡を満喫』

おひとり様 ￥8,000-

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/8581



上記商品以外のお得な情報をお届けする公式LINE追加はこちら

https://lin.ee/JAOTwl0









《きょうと魅力再発見旅プロジェクト》6月27日(火) トロッコ列車+ ききょうの里でお花鑑賞 武家屋敷跡での会席料理 バスで行く水戸黄門のロケ地で昼食 『明智光秀ゆかり地 京都亀岡を満喫』



京都府の全国旅行支援「きょうと魅力再発見旅プロジェクト」を適用可能。

旅行代金20％割引！＋京都府地域クーポン付2,000円付き

旅行行程





大阪駅 集合場所 JR大阪駅桜橋口 専門学校HAL大阪前（7:30発）==東大阪花園ラグビー場・地下鉄吉田駅（8:30発）==トロッコ嵯峨野（10:30着）（11:02発）##トロッコ嵯峨野（11:25着）==武家屋敷跡食事 へき亭（昼食11:50～13:10）==ききょうの里（13:40着）お花鑑賞（14:20発）==ファーマーズマーケットたわわ朝霧（14:50着）お土産・お買い物（15:30発）＝＝東大阪花園ラグビー場・地下鉄吉田駅（17:00頃到着）==大阪駅周辺（18:00頃到着）

添乗員「岡たけし」の今回の「ツアーおすすめポイントは４つ」です







１.トロッコ嵯峨野⇒トロッコ亀岡までご乗車いただきます。







観光名所・嵐山と、山を越えた亀岡市を結ぶ観光列車。保津川沿いを走行し、トロッコ嵯峨駅からトロッコ亀岡駅までの片道7・3キロメートルを約25分で結びます。



２.明智光秀公ゆかりの谷性寺門前「ききょうの里」でお花鑑賞。



３.数々の映画ロケ地となっている「武家屋敷跡食事 へき亭」にてご昼食。



旗本「津田藩」の代官屋敷で、築300年の建物。

周囲には「土塀」を巡らせるほか、入口の「長屋門」、そして座敷が当時のまま残っている。



丹の国 京都 亀岡 へき亭、三百年の時を刻む武家屋敷で四季の彩満載の家庭料理をお楽しみ下さい。



豊かな自然の中で四季のうつろいを感じながら、ゆったりとしたひとときをお過ごし下さい。





旬菜の盛り合わせ

へき亭鉢「へき亭名物の煮物」

ポークの陶板焼き

黒とりと畑しめじのお鍋

油物「鶏の五色あられ揚げ」

ごはん 香の物

４.京野菜などの農産物を販売しているファーマーズマーケットでお買い物。



売り場面積250坪の京都府最大の農産物直売所。 鮮度と味にこだわった選りすぐりの京野菜・果物・米、精肉・乳製品・玉子等を取りそろえました。



京都の豊かな風土に育まれた、旬の伝統野菜やブランド野菜が毎日店頭に並びます。産地直送なので抜群の鮮度。安全性をとことん追求して栽培された、産地こだわりの味をお楽しみいただけます。



ご旅行代金

全国旅行支援割引後実質支払額

《きょうと魅力再発見旅プロジェクト》6月27日(火) トロッコ列車+ ききょうの里でお花鑑賞 武家屋敷跡での会席料理 バスで行く水戸黄門のロケ地で昼食 『明智光秀ゆかり地 京都亀岡を満喫』

おひとり様 ￥8,000-

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/8581



注意事項

・強風、悪天候等により運航を中止する事がございます。

・添乗員・現地係員は同行しません。お客様自身で移動お願いします。



旅行条件





【集合場所】

集合場所 JR大阪駅桜橋口 専門学校HAL大阪前 7：15集合

集合場所 東大阪花園ラグビー場・地下鉄吉田駅 8：15集合



【ご旅行のご案内】

最少催行人員：30名

添乗員：同行いたします。



【旅行代金に含まれるもの】

貸切バス運賃、有料道路代、各プラン企画費、消費税等諸税など。



【利用バス会社】



オオキタ観光バス・千博キャリーネット他



【お支払いについて】

ご予約後1週間以内にご予約金を銀行振込にてお願いいたします。

旅行代金の20%相当となります。



■取消料■

申込受付後からご出発11日前…無料

ご出発日10日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20％

出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30％

出発日の前日の解除（※17時まで）…ご旅行代金の40％

出発日当日（出発時間まで）の解除…ご旅行代金の50％

無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100％【旅行代金に含まれるもの】



旅行企画・実施

株式会社フォーティーズ

大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F



会社名

株式会社フォーティーズ



ツアーブランド

FOUR TRIP



所在地

〒538-0044

大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F



電話番号

06-6167-7600



旅行業登録番号

大阪府知事登録旅行業 第2-3030号



営業日時

月～金曜10:00～18:00



ご旅行代金

全国旅行支援割引後実質支払額

《きょうと魅力再発見旅プロジェクト》6月27日(火) トロッコ列車+ ききょうの里でお花鑑賞 武家屋敷跡での会席料理 バスで行く水戸黄門のロケ地で昼食 『明智光秀ゆかり地 京都亀岡を満喫』

おひとり様 ￥8,000-

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/8581



上記商品以外のお得な情報をお届けする公式LINE追加はこちら

https://lin.ee/JAOTwl0



企業プレスリリース詳細へ （2023/05/20-18:16）