Edition×Product Twelve Collaboration Label VOL.2 12.03(Sat)release



<CITY TOOLS>をコンセプトに用の美を追求したプロダクトをエディション各店舗で展開。







今回のコレクションではコート、ベスト、パンツの計3型をブラックとカーキーで展開。





本格的なマウンテンアクティビティー向けに開発された透湿防水素材、軽量かつストレッチ性に優れたPERTEXシェルと、透湿防水メンブレンを組み合わせた2層のPERTEX(R)SHIELDを採用。





COAT <COLOR/ BLACK,OLIVE> <SIZE/1,2 > <PRICE ¥85,800 (tax in)>





PANTS <COLOR/ BLACK,OLIVE> <SIZE/1,2 > <PRICE ¥37,400 (tax in)>





VEST <COLOR/ BLACK,OLIVE> <SIZE/1,2 > <PRICE ¥42,900 (tax in)>







裏地にはリサイクルナイロンタスラン⽷を使用し、高密度かつしなやかな綿タッチが特徴のナイロンタスランリップストップ。表面にアクリルコーティングを施し、撥水性と防風性にも優れているオールウェザー対応のアイテムとなっています。



是非この機会にお買い求めください。



<販売開始日>



2022年12月3日(土)





<取り扱い店舗>



・エディション 表参道ヒルズ店

東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ2F/03-3403-8086



・エディション ルミネ新宿店

東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿1 B1F/03-3343-0121



・エディション 名古屋ラシック店

愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 2F/052-259-6372



・エディション グランフロント大阪店

大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪南館 2F/06-6359-3770



・エディション 神戸BAL店

兵庫県神戸市中央区三宮町3-6-1 神戸BAL ANNEX/078-325-171



・エディション _京都BAL店

京都市中京区河原町通三条下ル山崎町251 京都BAL 1F/ 075-255-2050



