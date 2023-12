[IMAGICA GROUP]

~すべてのサービスブランドを “IMAGICA GEEQ” とし、グローバルに事業を展開~



映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社 IMAGICA GROUP(本社:東京都港区、代表取締役社長:布施 信夫、以下「当社」)のグループ会社で、ゲーム関連事業を展開する株式会社IMAGICA GEEQ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:森田 正和)は、これまでお客様へ提供してまいりました3DCG・2DCG制作、QAサービス等の各サービスにおけるブランドを、2024年1月1日よりすべて“IMAGICA GEEQ” に統一することといたしましたのでお知らせいたします。







IMAGICA GEEQは、当社グループにおけるゲーム事業に関するサービスを提供する会社として、2023年4月より事業を開始いたしました。これまで各サービスは、独自のブランド名称とロゴにより、多くのお客様から評価をいただいてまいりましたが、ゲーム業界をはじめとする皆様に「期待を超える」顧客価値をこれまで以上にお届けするため、サービスブランドを “IMAGICA GEEQ” に統一し、ブランド価値を高めグローバルに事業を展開することといたしました。



ブランドを統一することでIMAGICA GEEQとしてさらなる一体感を持って、ゲーム業界をはじめとした皆様に、これまで以上に質の高いサービスをグローバルに提供し、「Global Gaming Service Company」を目指してまいります。



2024年1月からの組織体制





2024年1月1日付で、「営業本部」「制作事業本部」「サービス事業本部」「ソリューション事業本部」「経営管理本部」の5本部体制といたします。



「営業本部」

ゲーム事業のグローバルなE2Eサービス※1展開を推進し、国内ゲーム業界のお客様に対し、顧客価値を高める提案を行います。



「制作事業本部」

東京・大阪のスタジオにて、ゲーム事業に係わる3DCG・2DCGを中心としたアート制作を請け負います。



「サービス事業本部」

ゲーム事業に特化したCGクリエイターやエンジニアなどの人材の紹介・派遣サービスを提供する「エージェント部」、東京、大阪、新潟のスタジオにて、ゲームのデバッグのサービスを提供する「QAサポート部」の2部門にて、ゲーム制作現場に必要なリソースとサービスを提供いたします。

また、ゲーム関連事業のE2Eサービスをグローバルに展開するため設置した「ローカライズ部」では、多言語のローカライズサービスを提供いたします。



「ソリューション事業本部」

ゲーム業界に限らないすべての業界向けに、全国各地のカメラマンとのネットワークを活用した動画やスチール撮影、動画の分析サービスを提供いたします。また、主にソフトウエア開発企業向けに、ソフトウエアテストのサービスとソリューションを提供いたします。



各サービスへのご相談やご依頼については、従来通り、担当営業にご連絡いただくか、以下当社公式サイトお問い合わせフォームよりご希望の「お問い合わせ種別」を選択いただきご連絡をお願いいたします。

https://www.geeq.co.jp/contact/



▼ サービスブランドの統一に関するお問い合わせ先

株式会社IMAGICA GEEQ 経営企画部

Email:mgg@geeq.co.jp



IMAGICA GEEQは、これからも高品質で信頼のE2Eサービス*を提供することにより、お客さまの期待を超える価値を創造してまいります。



*IMAGICA GEEQにおけるゲームE2Eサービスは、ゲーム制作の「開発」から「流通マーケティング」までの一連のプロセス(End to End)を指します。



IMAGICA GEEQのミッション、バリュー









株式会社IMAGICA GEEQ







・会社名:株式会社 IMAGICA GEEQ / IMAGICA GEEQ Inc.

・代表者:代表取締役社長 森田正和

・所在地:〒102-0082 東京都千代田区一番町21 一番町東急ビル3F

・設立:1995年10月4日

・URL:https://www.geeq.co.jp/



株式会社IMAGICA GROUP







1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

・会社名:株式会社IMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.

(東証プライム市場、証券コード:6879 イマジカG)

・代表者:代表取締役社長 社長執行役員 布施 信夫

・所在地:〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・創立:1935年2月18日

・資本金:33億6百万円

・事業内容:映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括

・URL:https://www.imagicagroup.co.jp/

・X (旧Twitter):https://twitter.com/IMAGICAGROUP



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-16:17)