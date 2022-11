[株式会社ホットランド]

~ やみつきになる「辛味ソース」と 濃厚でコクのある「ブルーチーズソース」の2種類のソースを使用した絶品バーガー ~



株式会社ホットランドhttps://www.hotland.co.jp/(本社:東京都中央区、代表取締役社長:佐瀬守男)は、 “ Ju the burger<ジューザバーガー> 東銀座店 / 国分寺店 ” にて、2022年11月17日(木)より、期間限定商品 『バッファローチキンバーガー』 を発売します。







『バッファローチキンバーガー』 イメージ



Ju the burgerから “チキン” を使用したバーガーが東京2店舗で初登場します。今回は、アメリカの定番料理「バッファローチキン」をアレンジし、食欲そそるオリジナルバーガーに仕上げました。



メインの「バッファローチキン」は、店内仕込みの “パリッ” とした食感に仕上げたチキンを、唐辛子やにんにくが入ったシラチャーソースをベースに隠し味としてバターなどを加えた「オリジナル辛味ソース」と絡めました。キャベツ、トマト、ピクルスの他、セロリと紫玉ねぎは細かく刻み、各野菜のフレッシュな食感や旨味が味わえます。また、ロックフォールチーズとサワークリームを使用した濃厚でコクのある「ブルーチーズソース」を合わせることで、「バッファローチキン」とも相性抜群!トッピングのレモンは、お好みでお召し上がりの途中に、“ぎゅっ” と絞っていただき、爽やかな酸味で変化する味わいをお楽しみいただけます。



食べ応えのある『バッファローチキンバーガー』 を、人気のサイドメニューや自家製ドリンクとともに、ぜびご賞味ください!





【商品概要】



商品名:『バッファローチキンバーガー』

価格:890円(税抜) お持ち帰り 961円(税込)/ 店内飲食 979円(税込)

発売日:2022年11月17日(木)

販売店舗:Ju the burger 東銀座店 / Ju the burger 国分寺店



【店舗情報】



●Ju the burger 東銀座店

所在地 :104-0061 東京都中央区銀座4‐13‐11

電話番号:03‐6264‐7119

営業時間:11:00~21:00



●Ju the burger 国分寺店

所在地 :185-0031 東京都国分寺市富士本3丁目2番地-3

電話番号:042-505-9889

営業時間:11:00~21:00

駐車場台数:7台 駐輪場あり



※電話予約(テイクアウト限定)、テイクアウト可

※デリバリーサービス(Uber Eats、menu、出前館)も対応しております





Ju the burgerとは



群馬県・桐生に本店を構え、「安心・安全」をモットーに一つひとつ丁寧に作っています。中はもちもち、表面はパリッとした食感のバンズ。バンズとマッチするよう噛み応えのあるごろっとした牛肉100%(つなぎ不使用)のパティ。シャキシャキとした歯触りの部分だけを使用した新鮮レタス。これらすべてのこだわりをバランスよく組み合わせ、お客様にご提供いたします。









Ju the burger TOKYO 公式Instagram: https://www.instagram.com/jutheburger_tokyo/?hl=ja

Ju the burger(桐生市本町) 公式ホームページ: https://jutheburger.com/#top



