[READYFOR株式会社]

-クラウドファンディングを通じて、誰一人取り残さない医療の提供を-





日本初・国内最大級のクラウドファンディングサービス「READYFOR」を運営するREADYFOR株式会社(本社:東京都千代田区、 代表:米良はるか)と社会福祉法人恩賜財団済生会(所在地:東京都港区、理事長:炭谷 茂)は業務提携を締結しました。



済生会は、全国40都道府県、全6万4000名の職員が医療・健康・福祉活動を展開する日本最大の社会福祉法人です。



本提携では、済生会各支部からクラウドファンディング活用に興味がある医療機関・福祉施設を募り、READYFORの医療チームがサポートを実施いたします。2023年1月に済生会の各支部向けに実施したクラウドファンディング活用ウェビナーには全国から約60名の医療・施設関係者が参加いたしました。



今回、初号案件として、福岡県済生会大牟田病院、済生会和歌山病院、福岡県済生会飯塚嘉穂病院、大阪府済生会千里病院が実行者となり、プロジェクト4件を順次公開いたします (本日3月1日は2件のプロジェクトを公開)。詳細は下記のプロジェクト概要をご確認ください。



今後も両社で緊密な連携を行い、済生会が掲げる「社会から誰一人取り残さない」というソーシャルインクルージョンの実現に向け、積極的にクラウドファンディング活用を推進してまいります。











提携背景





済生会は、国民に必要な医療を確保するとともに、医療の向上を進めるための中核の役割を担い、へき地における医療、民間が対応できない収益性の低い医療を積極的に行う公的病院です。これまで、「ソーシャルインクルージョン(=誰一人取り残さない社会)の実現」を合言葉に、DV被害者や、生活困窮者などの受け入れも積極的に行ってきました。



済生会などの公的病院は、公立病院と違って行政からの赤字補填等の支援は受けておらず、効率的な運営を目指しています。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、今後も厳しい経営状況が続くと予想されます。



「クラウドファンディング」を実施することは、活動資金を調達するだけでなく、済生会が行う活動を知っていただき、共感していただける皆様とつながることができると考え、今回の提携に至りました。



READYFOR社は医療関連プロジェクトを約370件公開し、累計36億円もの支援金を集めております。医療クラウドファンディングの豊富な知識と経験を保有するチームを立ち上げ、同カテゴリーのプロジェクト達成率は約90%を誇ります(※1)。



今後も両社で緊密な連携を行い、支援者・寄付者の方々と共に、すべての人が社会で共に生きていく社会の実現を目指してまいります。



(※1)READYFOR社調べ・2023年2月現在







プロジェクト概要







【3月1日公開プロジェクト】

1.済生会大牟田病院|困った人に手をさしのべて、新たな救急車で足になる









・ページURL:https://readyfor.jp/projects/omuta-saiseikai

・目標金額:1,300万円

・実行者:社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会大牟田病院

・形式:寄付金控除型 / All-in形式

※All-in形式は、目標金額の達成の有無にかかわらず支援金を受け取ることができます。

・公開期間:2023年3月1日(水)9時~2023年4月28日(金)23時

・資金使途:救急車の購入費用

・概要:大牟田市は高齢化の進行に伴い、救急出動件数に対する転院搬送件数割合は13%と全国の中でも高い割合を占め、転院搬送が救急消防の負荷となっています。救急消防の負担軽減や病診連携のためにも本院の老朽化した救急車の買い替えが急務となっています。しかし当院は2年前、集中豪雨の被害から浸水後の補修改修工事を行い、さらに新型コロナウイルスの感染予防対策のため経費が増大になり当面の資金調達が難しい状況です。そこで、救急車の購入を目的としたクラウドファンディングに挑戦し、医療介護現場で働く皆様と協力・支えあう活動、更には病診連携の架け橋となることを目指します。





2.済生会和歌山病院|患者様と、関わるすべての人を笑顔にしたい!電動ベッド導入へご寄付を







・ページURL:https://readyfor.jp/projects/1025saiwaka01

・目標金額:700万円

・実行者:社会福祉法人恩賜財団済生会和歌山病院

・形式:寄付金控除型 / All or Nothing形式

※All or Nothing形式は、期間内に集まった寄付総額が目標金額に到達した場合にのみ、実行者が寄付金を受け取れる仕組みです。

・公開期間:2023年3月1日(水)9時~2023年4月28日(金)23時

・資金使途:電動ベッドの導入費用

・概要:移転から約20年が経過し、手術室設備や医療機器、診療に必要な機器類などが耐用年数を超え、更新を余儀なくされていますが、壊れておらず緊急度が低いベッドに関しては、いまだ古い手動式ベッドを使い続けています。手術後や疾患等により自身でのベッドの昇降が困難である患者さんにとっては多大なストレスとなっており、さらに昇降作業には看護師の身体的・時間的負担も大きく環境の改善が必要な状況です。

そこで、電動ベッドを導入し、患者さんの入院日数を短くし、より回復した状態で退院していただくことを目指しクラウドファンディングに挑戦します。





【3月下旬以降公開プロジェクト(予定)】

3.家族との大切なひとときを|済生会飯塚嘉穂病院緩和ケア病棟庭園改修(予定)



・ページURL:https://readyfor.jp/projects/iizukakaho

・目標金額:1,000万円

・実行者: 社会福祉法人恩賜財団福岡県済生会飯塚嘉穂病院

・公開期間:2023年3月20日(月)公開予定

・資金使途:緩和ケアの庭園改修費用



※現在、準備中のため予告なく変更になる可能性があります。ご了承ください。





4.「待った」のきかない命を守る|大阪府済生会千里病院の挑戦(予定)



・ページURL:https://readyfor.jp/projects/110092

・目標金額:3,000万円

・実行者:社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会千里病院

・公開期間:2023年4月中公開予定

・資金使途:アンギオ室(第3カテ室)の増設費用



※現在、準備中のため予告なく変更になる可能性があります。ご了承ください。









READYFOR株式会社について







「誰もがやりたいことを実現できる世の中をつくる」をビジョンに日本初・国内最大級のクラウドファンディング事業、寄付・補助金マッチング事業を運営しています。2011年3月のクラウドファンディングサービス開始から2万件以上のプロジェクトを掲載し、120万人以上から300億円以上の資金を集め、国内最大級のクラウドファンディングサービスとして、中学生から80代の方まで幅広い方々の夢への一歩をサポートしています(2023年3月時点)。



・会社名:READYFOR株式会社

・代表者:米良はるか、樋浦直樹

・所在地:東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階

・設立:2014年7月

・資本金:1億円

・会社ページURL:https://corp.readyfor.jp/

・「クラウドファンディングサービス READYFOR」URL:https://readyfor.jp

・「READYFOR 継続寄付サービス」URL:https://readyfor.jp/fundraising/

・「レディーフォー 遺贈寄付サポートサービス」URL:https://izo.readyfor.jp/

・「基金・寄付・補助金 企画運営サービス」URL:https://fund.readyfor.jp/









社会福祉法人恩賜財団済生会について







済生会は、明治天皇が医療サービスを提供することによって生活困窮者を救済しようと、明治44(1911)年に創設された日本最大の社会福祉法人です。創設以来110年以上にわたり、医療・福祉を中心に、公益性の高い事業において実績を積み重ねてきました。生活困窮者、ひとり暮らしの高齢者、障害者、ひとり親の家庭、DV被害者、ホームレス、刑務所出所者などへの支援を積極的に行っています。

済生会がこのような事業を活発に実施していくためには、活動資金が必要です。

ご寄付について税制上の優遇措置が認められている済生会は、これからもその活動を確かなものにしていくために、クラウドファンディングによる皆さまのお力添えをお願いする次第です。



・法人名:社会福祉法人恩賜財団済生会

・代表者:理事長 炭谷 茂

・創設:明治44(1911)年5月

・法人ページURL: https://www.saiseikai.or.jp









企業プレスリリース詳細へ (2023/03/02-20:40)