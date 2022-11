[株式会社KIRINZ]

全国で開催するライブ配信コンテスト『MODECON』の運営、その他Z世代をターゲットとしたデジタル事業を手がける株式会社KIRINZ(本社:東京都目黒区、代表取締役CEO:鵜池航太)は、ミスオルチャンシリーズで“1週間K-POPアイドル体験”ができるオンライン配信イベントの募集を開始しました。

公式エントリーサイト:https://kirinz.tokyo/firststory/mu2023/entry/





ミスオルチャンシリーズとは



昨今日本におけるトレンドとなっている「韓流ブーム」をテーマに、韓国の文化や情報を発信するインフルエンサーを目指す全国の女性を対象に、様々なジャンルのオンライン配信コンテストを開催しています。トレンド発信をするインフルエンサーの原石を発掘し、活躍の場を提供してきました。





『ミスオルチャン K-POP プロジェクト』とは



本シリーズにおける新しいコンテストの取り組みとして、『ミスオルチャン K-POP プロジェクト』を開催いたします。“1週間アイドル体験”と称し、プロのスタッフ陣や人気インフルエンサーのサポートの下、本コンテストオリジナル楽曲を制作し、振り付け、ダンスレッスンを経てミュージックビデオ出演を目指すコンテストプライズとなっています。

コンテストを通してMV出演までのサポートをするため、特別なスキルは不問となり、韓国に滞在するといったこともありません。









『ミスオルチャン K-POP プロジェクト』スタッフ陣



◇作詞/作曲:Duuy(デューイ)





様々な音楽配信サービスでランキング入りを続け、活動からわずか2年でTikTokの総フォロワー数は10万人を超え話題に。作詞、作曲、レコーディング、撮影、編集を全て1人でこなし、話題の若手のクリエイターとして注目を集める。



・TikTok厳選クリエイター

・TikTokフォロワー数10万人、総再生数1000万回、総いいね数200万獲得

・『Community FM to the world by TuneCore Japan』選出

・『Promenade』(iTunesハウストップソング日本5位)(AppleMusicハウストップソング日本20位)

・『For U』(iTunesハウストップソング日本1位)(AppleMusicハウストップソング日本3位)

・『Cave ft.KAUAN OKAMOTO』(iTunesハウストップソング日本12位)(AppleMusicハウストップソング日本44位)



◇振付師/ダンサー:Kashiwada Yuya(柏田侑哉)





K-POPカバーダンスでバズり、2倍速ダンスがさらにバズる、TikTokで人気急上昇中。オフラインでのダンスレッスンを日本全国で開催し、ワークショップは販売開始から即日売り切れとなる。K-POP好きであれば性別問わずハマってしま うアーティストとして、今後の日本ダンス業界を牽引するダンサー。



・TikTokフォロワー数68万人

・Instagramフォロワー数10万人超え

・“how you like that”の2倍速ダンスが1000万回再生

・東京、名古屋、東北、大阪、和歌山でレッスンを開催





コンテスト応援マスコットタイアップ



◇すこぶる動くウサギ(株式会社DK)





本コンテストは、韓国で人気爆発の「すこぶる動くウサギ」もコンテスト応援マスコットとして協賛しています。株式会社DKが生んだ「すこぶる動くウサギ」は、LINEやカカオトークのスタンプとして登場して以来、“ゆるっとした可愛さ”、“躍動感のある動き”が人気を奏し、グッズやアプリなど幅広いコンテンツ展開でファンを獲得しています。



・会社概要

名称:株式会社DK

代表取締役:古賀大資

所在地 :〒860-0833 熊本県熊本市南区平成2丁目5番11号DKビル2F

設立:平成19年10月16日

事業内容:LINEスタンプ制作/キャラクターやコンテンツ開発/広告代理事業/マーケティングプロモーション/メディア事業

URL:http://dk311.jp/

すこぶる動くウサギ公式サイト:http://dk311.jp/Extremely-Rabbit/





株式会社KIRINZ(キリンジ)とは



「女子大生のマーケティング会社」として創業。「女子大生の生の声」をマーケットに届けるために、オンライン配信ミスコン『MODECON』運営事業を中心に、イベントプロモーション、ライバープロモーション、女子大生マーケティングなどの新しいPRのカタチをソリューションとして提供しています。「Hungry For New Heat. ~まだ見ぬ熱狂を追い求める~」というビジョンを掲げ、「新しく生み出す熱狂で世界を広げ、全ての人を夢中と出会わせる活動」を事業として推進していきます。





会社概要



名称:株式会社KIRINZ

代表:代表取締役CEO 鵜池 航太

所在地:東京都目黒区中目黒1丁目8-8 目黒F2ビル 1階

設立:2016年4月27日

URL: https://kirinz.tokyo/

MODECON : https://modecon.jp/

JOSHIME!! : https://joshime.com/

KIRINZライバー:https://kirinz.tokyo/liver/



