この度、サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、11月3日(金・祝)に公開となる映画第3弾のタイトルが、『映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』に決定し、さらにティザービジュアル&特報映像が初おひろめされたことをお知らせします。



新キャラクターも登場のティザービジュアル&特報映像が到着しました!



今度の舞台は、森の中の不思議な工場。すみっコたちが森の奥で見つけた古びた工場で、新たな物語は始まります。

ティザービジュアルでは、木漏れ日いっぱいの緑鮮やかな森の中を歩くすみっコたちの様子が描かれています。

森の奥にはツギハギな外観のおもちゃ工場が木々の隙間から姿を現し、さらに新キャラクターの「くま工場長」が、木陰からすみっコたちを覗き込んでいる姿も。

特報映像では、おもちゃ工場の中で足を滑らせたしろくまが誤ってスイッチを押してしまい、工場が稼働し始めると、扉の奥からくま工場長が現れます。

すみっコたちがくま工場長におもちゃの作り方を教わる様子や、ぺんぎん?が「〇×」の札を持ってぬいぐるみを”けんぴん”する様子がコミカルに描かれ、さらに、しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、そしてみにっコたちが、おもちゃ工場の制服を着ている姿も初おひろめ!

なんだかひみつがありそうな工場で、すみっコたちとくま工場長が繰り広げるふしぎなストーリーに、一段と期待が高まります!



ナレーションや監督、脚本のみなさんからのコメントや詳細はこちら!

【映画すみっコぐらし 公式サイト】 https://sumikkogurashi-movie.com



△映画オリジナルキャラクターくま工場長





『映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』 ムビチケ第1弾発売決定!





発売日:7月14日(金)

価格:一般1,500円 小人900円 ※税込



【特典1.:ラバーキーホルダー・くま工場長】

購入方法:劇場窓口 /ムビチケ通販サイト



△【特典1.】ラバーキーホルダーくま工場長



【特典2.:スマホ壁紙】

購入方法:ムビチケのウェブサイト(デジタル映画観賞券)



ムビチケ特典の詳細は公式HPにてご確認ください。

https://sumikkogurashi-movie.com/novelty



△【特典2.】スマホ壁紙



ーーーーーーーーーーーーーーーーー

【ストーリー】

とある日、すみっコたちは森のはずれで古くなった建物を見つける。そこはおもちゃを作る工場だった。「いっしょに作ってみよう!」手先が器用なしろくまはミシン、ぺんぎん?は虫めがねでけんぴんなど、それぞれとくいなことを活かしておもちゃ作りをスタート。でも、なんだかその工場にはふしぎなところがあって・・・?

ーーーーーーーーーーーーーーーーー



【映画情報】

タイトル:『映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』

公開表記:11月3日(金・祝)全国ロードショー

ナレーション:井ノ原快彦 本上まなみ

原作:サンエックス 監督:作田ハズム 脚本:角田貴志(ヨーロッパ企画) 美術監督:日野香諸里

アニメーション制作:ファンワークス 配給:アスミック・エース



映画第3弾『映画 すみっコぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ』をお楽しみに!







(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



