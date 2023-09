[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

東京のシンボル“東京タワー”を身近に感じながら新年を祝う「ニューイヤープラン」の予約開始



ザ・プリンス パークタワー東京(所在地:東京都港区芝公園4‐8‐1 総支配人:神田泰寿)と東京プリンスホテル(所在地:東京都港区芝公園 3-3-1 総支配人:石川学)は、「ニューイヤープラン2024」の予約を2023年9月29日(金)12:00NOONより開始いたします。









コロナ禍を経て旅行需要がますます高まる中、今年も国内で年末年始を迎えるご家族のために、三世代揃ってご満喫いただける、さまざまなイベントが体験できる宿泊プランをご用意いたしました。



ホテルのニューイヤープランだからこそ叶う、ホテリエの技や知識に触れるセミナーを今年初めて実施。総料理長 三浦健史によるご家庭でも簡単にチャレンジできるフランス料理の実演セミナーとエグゼクティブ シェフ ソムリエ 市村義章によるワインの基本や料理とのペアリングなどが楽しく学べるワインセミナーです。また、アーティスト いくらまりえが描く来年の干支“辰”のウォールアートに、今年の願いを自由に書き入れて完成させる参加型アートも登場いたします。











そのほか華々しく新年を迎えるカウントダウンイベント、落語や七宝焼き、盆栽づくりなどの日本の伝統体験、昔なつかしい遊びができる東京レトロタウン、2024年の運試しができる初夢ガチャなど、ホテルでゆっくりと年末年始をお過ごしいただける豊富なコンテンツをご提供いたします。













【ザ・プリンス パークタワー東京】

<カウントダウンイベント>

◆Count Down at Park 2024

2024年の幕開けを光と炎のパフォーマンスで華やかに演出。バルーンリリースとともに、心に刻まれる年明けを提供いたします。

【期日】 2023年12月31日(日)

【場所】 プリンス芝公園(雨天時 宴会場) 【出演】 雷光炎舞 かぐづち



<New Year Concerts>

【NEW】◆サラ・オレイン ニューイヤーファミリーコンサート

世界でマルチに活躍するサラ・オレインが披露するニューイヤーコンサート。新年の始まりにふさわしい、透き通った心に響く歌声とともに新年の幕開けを。

【期日】 2024年1月1日(元日) ※事前予約制(先着順)

【場所】 ボールルーム(B2) 【出演】 サラ・オレイン







【NEW】◆高木ブー ニューイヤーハワイアンコンサート

高木ブーが奏でるウクレレとともに楽しむハワイアンミュージックとハワイアンフラショーで、ハワイアン気分でお正月をお迎えください。

【期日】 2024年1月1日(元日) ※事前予約制(先着順)

【場所】 メロディーライン(1F) 【出演】 高木ブー ほか







【NEW】<スペシャルセミナー>

◆総料理長 三浦健史による絶景×フランス料理セミナー

◆エグゼクティブ シェフ ソムリエ 市村義章によるワインを楽しく知るセミナー

総料理長 三浦によるご家庭でも挑戦できるフランス料理の実演セミナーとエグゼクティブ シェフ ソムリエ 市村によるワインの基本や料理とのペアリングなどを楽しく学べるセミナーです。

【期日】フランス料理セミナー:2024年1月1日(元日)ワインを楽しく知るセミナー:2024年1月2日(火)

※事前予約制(先着順) ※いずれかのみ参加可能

【場所】 スカイバンケット(33F)



<日本の伝統・文化に触れる>

◆新春落語

噺家 三遊亭歌奴と三遊亭歌武蔵による新年の初笑いをお楽しみください。

【期日】 2024年1月1日(元日)、 2日(火)

【場所】 コンベンションホール(B2)











◆こたつパーク

日本の冬といえば“こたつ”。縁側のある和の空間でこたつでまったりしながら、テーブルゲームをご満喫ください。

【期日】 2024年1月1日(元日)、 2日(火)

【場所】 神明(別棟2F)



<体験型コンテンツ>

【NEW】◆みんなでつくる辰のウォールアート

アーティスト いくらまりえによる躍動感溢れる辰のウォールアートに、今年の願いを書き入れ完成させる参加型のアートです。

【日程】 2023年12月31日(日)~2024年1月2日(火)

【場所】 コンベンションホール前(B2)







<エンターテインメント>

◆MAGIC PALACE

大迫力のイリュージョンやテーブルマジックなど、プロのマジシャンが繰り広げるさまざまなマジックをお楽しみください。

【期日】 2024年1月1日(元日)、2日(火)

【場所】 中宴会場(B2)







【東京プリンスホテル】

<カウントダウンイベント>

◆COUNTDOWN LIVE 2024

大迫力の東京タワーが目の前のホテルの屋上で、バルーンリリースとともに華やかに2024年をお迎えください。

【期日】 2023年12月31日(日)

【場所】 東京プリンスホテル 屋上(雨天時 宴会場)

【出演】 Festival Brass







<昔を懐かしむ日本の遊び>

◆東京レトロタウン

2024年に開業60周年を迎える東京プリンスホテルで、けん玉やかるた、射的やテーブルゲームなど昔懐かしい遊びをお楽しみください。

【期日】 2024年1月1日(元日)、2日(火) 【場所】 プロビデンスホール(2F)







◆懐かしのパフォーマンスひろば

けん玉やコマなど懐かしの遊び道具を使ったパフォーマンスショー。

【期日】 2024年1月1日(元日)、2日(火) 【場所】 プロビデンスホール(2F)

【出演】 伊藤佑介、komatan







<日本の伝統体験>

◆書初め

新年の抱負を書にしたためて、新たな決意を胸に2024年の一歩を踏み出す日本ならではの正月行事をご体験ください。

【期日】 2024年1月1日(元日)、2日(火) 【場所】 サンフラワーホワイト(2F)



◆はじめての落語

林家たけ平の落語で、初めての方でも気軽に楽しめる初笑いを。

【期日】 2024年1月1日(元日) 【場所】 サンフラワーホール(2F)

【出演】 林家たけ平









◆ザ・プリンス パークタワー東京

2023年12月31日(日)から2泊3日 1室2名さまご利用時1名さま ¥184,000より

2023年12月31日(日)から3泊4日 1室2名さまご利用時1名さま ¥218,000より











◆東京プリンスホテル

・おせち料理・ご夕食・カウントダウンイベント付【鳳凰プラン】

2023年12月31日(日)から2泊3日 1室2名さまご利用時1名さま¥110,000より

・おせちブッフェ付【葵プラン】

2023年12月31日(日)から3泊4日 1室2名さまご利用時1名さま¥72,000より











<ご予約・お問合せ>

ザ・プリンス パークタワー東京 ニューイヤープラン専用予約係 TEL:03-5400-1158

東京プリンスホテル ニューイヤープラン専用予約係 TEL:03-3435-8686



※上記内容はリリース時点(9月13日)の情報であり、変更がある場合がございます。※料金には消費税・サービス料・宿泊税が含まれております。※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。※プランにより、ご利用いただけないイベントがございます。※写真はイメージです。



