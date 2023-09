[NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd]

星の王子さまが再び終末世界へと訪れる!



終末世界の大地の上で、ツンデレな一輪のバラが静かに咲き始めた。

彼女が大切にしている王子さまは今、どの星にいるのだろうか?





NetEase Gamesが開発・運営する終末オープンワールドサバイバルスマホゲーム『ライフアフター』と、480以上の国の言葉に翻訳されているベストセラー『星の王子さま』のコラボイベントが本日から開催いたします!星の王子さまテーマのコラボ衣装、星の帽子、コラボ自転車といった数々のサプライズが、あなたを待っています。



更に、コラボ開始当日には、ライフアフター公式ツイッターでコラボイベントが開催されます。2人で星の王子さまに願いを告げると、豪華なプレゼントを2人分獲得するチャンス!ぜひチェックしてみてくださいね!



「王子と薔薇」「山と海を求めて」などの期間限定コラボ衣装を身に纏って個性やスタイルをアピールしたり、星の帽子を被ってあなたの好みや在り方を表現したり、さらには新しい乗り物「星探しの旅」に乗って終末世界を自由に駆け回り、あなただけの星と薔薇を探すこともできます。



一緒に時空を駆け巡り、真理と意味を探求する力を共に探しましょう!



似たような花はこの世界で五千本とあるかもしれない。しかし必ず一輪の、特別で唯一無二のバラが存在している。ある時、空を探検する王子さまは彼女のことを思い出すが、山と海とに隔てられた二人の距離はこんなにも遠かったのだ。



9月1日~9月14日、『星の王子さま』のコラボ衣装「王子と薔薇」「山と海を求めて」が登場します。広大な星の海を渡り、あなたが終点に辿り着くその時、夕日が変わらず美しく、バラも依然としてあなたのために咲き続けますように。あなたはこれらの衣装を着て、王子さまとバラのロマンチックな物語を体験し、彼らの間にある愛情と分かち合いとを味わうことができます。また、これらの衣装を着て終末世界の様々な奇景を探索し、面白い人々や物事に会いに行くこともできます。どちらを選んでも、きっとあなただけの素晴らしい世界が見つかることでしょう。



晴れた空の下、麦の畑が黄金の波のように風に靡く時、あなたが思い浮かべるのは美味しそうな焼きたてパンか、それともひらひらと揺れる金色の髪か?

『星の王子さま』コラボの「狐の願いを語る星」が登場します。平行する終末世界の中、王子さまは慣れ親しんだ狐から一度も離れたことがなかったのかもしれません。彼らは互いを頼りにし、互いの温もりを分かち合い、互いを守っています。彼らが星の言葉で綴った永遠の願いは、まるであなたと王子さまの間にある、変わることのない絆のようです。



【新しいコラボ乗り物:星探しの旅】



広大な星の海から最も輝かしい星雲を切り取り、園で最も美しい一束のバラを摘もう。

『星の王子さま』コラボの「星探しの旅」が、間も無く『ライフアフター』に登場します。この洗練された自転車に乗って、終末世界の隅々まで駆け回り、あなたの星とバラを探しましょう。もしくは愛しい人をサイクリングに誘い、甘い二人だけの世界の温もりを味わうのも良いでしょう。



【公式ツイッターでイベント開催】

9月1日コラボ開始当日に、公式ツイッターで「ライアフの星に願いを告げよう」イベントが開催。イベントに参加すると、星の王子さまグッズ、コラボアイテム「コラボ自転車」、Amazonギフトカード2000円分を獲得できるチャンスがあります。ぜひお見逃しなく!





『ライフアフター』は、オープンワールドを舞台にしたサバイバルスマホゲームです。プレイヤーは文明が崩壊した終末世界で、迫り来るゾンビを撃退しながら、道具や武器を作り、食料を調達し、サバイバーたちと人類文明を再建していきます。ゲームでは、ゲームはさまざまなPVEおよびPVPのコンテンツを通じて、プレイヤーに最もリアルな終末生存体験を提供しています。





『星の王子さま』は、フランス人の小説家・飛行士であるアントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ手掛けた人気小説です。1943年にアメリカで出版された後、世界中の言葉に翻訳されて、80年にも渡って多くの人々に愛されてきました。







