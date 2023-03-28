世界で活躍するブレイクダンスチーム『FOUND NATION…
［ISARIBI株式会社］
ISARIBI株式会社（代表取締役：榊原敬太）のグループであり、同社レーベルMETEORA st.所属ダンスチーム「FOUND NATION」が新アーティスト写真を公開。そして2023年8月には結成21周年を祝うアニバーサリーイベントの開催を予定している。
ISARIBI株式会社（代表取締役：榊原敬太）のグループであり、同社レーベルMETEORA st.所属ダンスチーム「FOUND NATION」が新アーティスト写真を公開。そして2023年8月には結成21周年を祝うアニバーサリーイベントの開催を予定している。
「FOUND NATION」は2002年の結成以来、 世界大会Freestyle Session優勝、Red Bull BC One 優勝など、ダンスシーン内外において常に日本のブレイキンシーンを牽引し続ける。
FOUND NATION 公式サイト
https://www.the-fnc.com/
ダンスチーム「FOUND NATION」 プロフィール
2002年に結成されて以来、現在に至るまで様々なイベント・バトルで好成績を残しているブレイクダンスチーム。
メンバーは沖縄から青森まで各地におり、現在は主として関東に在住しているメンバーをメインとして活動している。
2008年にはブレイクダンスCREWの世界大会、「UK B-boy Championships」の日本大会を優勝し世界大会への切符を獲得。
以降2008年、2010年、2011年、2012年、2016年と合計5回の日本大会優勝という異例を成し遂げている。
また同年2008年、世界で最も権威のある「Freestyle Session」という大会で日本人初の2位を獲得。唯一無二といわれる
チームワークで世界のシーンを震撼し続けている。
そして2012年には、ムラサキスポーツとのスポンサー契約を締結。BBOY CREWとしては日本初のスポンサー契約を持ったCREWとなる。
現在、ムラサキスポーツとのスポンサー契約を結んでいる。
そして2016年には遂に「Freestyle session」のWorld Finalにて
日本人CREW初の優勝を達成。
更に同年、世界最強のSOLO BBOYを決める大会 「Red Bull BC One」にてメンバーのISSEIが若干19歳 にして日本人初の優勝者となり、名実共に世界一の BBOY CREWとなる。
2020年には株式会社FNMDとして法人も設立。
YouTube事業からCM/PV出演・アパレルラインの作成などブレイクダンスカルチャーの発展のために寄与している。
アンダーグラウンド、オーバーグラウンド共に評価が高い、いま注目のブレイクダンスチームである。
2008 UK B-boy Championships JAPAN / 1st place
2008 Freestyle Session 11th ANNI. (Los Angeles) / 2nd place
2008 UK B-boy Championships FINAL (LONDON) / Top 4
.
.
2015 Freestyle Session World Final / 2nd Place
2015 Red Bull BC One World Final / top8
2016 UK B-boy Championships FINAL (LONDON) / Top 4
2016 DANCE@LIVE FINAL / 1st Place
2016 Silverback Open Championships Solo / 2nd place
2016 Freestyle Session World Final Solo / 2nd place
2016 Freestyle Session World Final 3vs3 / 1st place
2016 Red Bull BC One World Final 1vs1 / 1st Place
2016 Respect Culture (R16) World Final Solo / 1st place
2016 New Taipei Bboy City Solo/ 1st place
2017 Radikal Forｚe Jam ( Singapore ) / 1st place
2017 Silverback open championships / 1st place
2017 Red Bull BC One World Final 1vs1 / top8
2018 FISE Japan breaking championship / 1st place
2018 DANCE ALIVE WORLD CUP 2018 / 2nd place
2018 BATTLE OF THE YEAR JAPAN / 1st place
2018 BATTLE OF THE YEAR WORLD FINAL / 2nd place
2019 BREAK THE FLOOR WORLD / 1st place (France)
2019 マイナビDANCE ALIVE WORLD FINAL / 1nd place
2021 マイナビDANCE ALIVE BREAKSIDE / 1nd place
2023 FUJIFILM INSTAX UNDISPUTED MASTERS TOKYO CREW / 2nd place
＜メディア出演＞
倖田來未ライブ バックダンサー (2GOO & SHUVAN)
B'z LIVE-GYM 2008“ACTION” ツアーダンサー (Dragon)
戦国BASARA FES. 2010 紅の陣と蒼の陣 足軽ダンサーズ(Dragon)
銀魂春祭り2010(仮)！お通ちゃんバックダンサー(Dragon)
中京テレビ スーパーチャンプル出演(Dragon, KOSSY,2GOO,Yama-P, SHUVAN & DOVERMAN)
東京モーターショー2011 フォルクスワーゲンダンサーズ
韓国ドラマ 「ドリームハイ」出演 (2GOO &WINGZERO)
ARIA／NOT OVER feat.HOKT ＆ BIG RON PV出演 (Dragon, DOVERMAN & SHUVAN)
ZEEBRA PV 「 Money In My Pocket Feat. NaNa 」出演 (SHUVAN)
KREVA音楽劇 「最高はひとつじゃない」出演 (Dragon)
MinxZone/そりゃそりゃそうじゃん～新世代のマーチ～PV出演(Dragon)
MIURA 「すごい水」CM出演 (2goo)
日本テレビ スター★ドラフト会議 出演
TBS はなまるマーケット 出演 (Dragon)
日本TV・ザ!世界仰天ニュース出演 (KOSSY)
TV東京・音楽情報番組音ぱつ出演 (KOSSY)
etc...
＜動画＞
FOUND NATION CREW_BATTLE OF THE YEAR 2017 JAPAN_2017.7.17
https://youtu.be/SJR4gLAaV7Y
株式会社FNMD
Music & Dance,Market Developement,Making Dollars！
「音楽と踊り、市場を開発し、金を稼ぐ！」
ブレイクダンス世界一の称号をもつチーム、「FOUND NATION」(ファウンドネーション)のメンバーがブレインとして運営する会社、それが「株式会社FNMD」です。
世界を渡り歩いてきた経験を元に、新たな価値と世界観を創造していきます。
【事業内容】
- ダンサー・タレント事業
- イベント事業
- アパレル事業
- ダンススタジオ事業
- レッスン・ワークショップ事業
- YouTube事業
- 映像制作事業
代表取締役：丸茂 翼
設立年月日：2020年7月8日
公式HP：https://www.fnmd-ltd.com/
会社情報
ISARIBI株式会社
設立：2020年4月
代表者：榊原敬太
ＷＥＢ：https://www.isaribi.net/
所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-2 LIFORK AKIHABARAII R5C
事業内容：エンターテインメントプロデュース / プロモーションおよびプランニング / エンターテインメントコンテンツ / イベント制作 / アーティスト・クリエイターマネージメント
ISARIBI株式会社は、代表取締役の榊原敬太を中心として、株式会社ホリプロインターナショナル、株式会社アノマリー、株式会社グローバルビジネスラボより資本出資を受け、資本連結している気鋭のクリエイティブ会社全10社(株式会社アブストリームクリエイション、アズビット株式会社、株式会社アニエラ、株式会社ARTiMADE、渋都市株式会社、株式会社Rebrast、Speeedy株式会社、株式会社addgroove、株式会社FNMD、株式会社霙柑)との機能協業体制を構築し、1３個の「才能」と「技術」によって、新しい次代のエンターテインメントを創造し、革新的な事業を展開することをミッションとしています。
企画制作機能、営業・広告代理機能を中心として、エンターテインメント事業に付随する「企画・演出事業」「ライブ制作事業」「フェス事業」「マネジメント事業」「IP創作事業」「映像制作事業」「ダンス事業」「インフルエンサー事業」「YouTubeを始めとするインターネット関連事業」「地方及び地域創生事業」等々、全てをワンストップで発信、受注できる体制を構築、及び同技術のBtoB事業を展開しています。
《実績》
■WOWOW開局30周年記念オリジナル長編アニメ「永遠の８３１」宣伝プロデュース
■城北信用金庫「COSA ON online（コーサ オン オンライン）」クリエイティブ
■TVアニメ『デジモンゴーストゲーム』エンディングテーマ／主題歌 クリエイティブ（楽曲/振付/MV）
■プロダンスリーグ「D.LEAGUE」参画チーム 株式会社コーセー「KOSÉ 8ROCKS」プロデュース、運営サポート
■TBS「第63回輝く！日本レコード大賞」特別賞 Ado スペシャルMV「ギラギラ/Ado」クリエティブ
■Google「I DISPLAY music.」イラストレーション
■富士急ハイランド NARUTO・VRアトラクション「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」プロデュース
など
『METEORA st.』はISARIBI株式会社の設立した、インフルエンス能力を持ったクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/28-09:15）
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