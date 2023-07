[株式会社ウカ]







この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は7月1日(土)より夏のスース―スッ キャンペーンを開催します。



梅雨が明けたらいよいよ2023年の夏本番。

ukaのヘッドセラピーシリーズの中からメントール入りのシャンプーとすっきりとした香りのシャンプーをご提案します。

暑い日のシャワーやお風呂、運動後はミントの香りやメントールで爽快に。



夏のスースースッ キャンペーンでは、対象商品をご購入のお客さまにuka Aromatic Bath Saltをお一つプレゼントさせていただきます。

夏は暑さだけではなく、冷房により体の冷えやだるさなど体の不調につながることも。

入浴することで体を芯から温めてくれて、乱れがちな自律神経など体の調子を整えてくれます。

ukaのバスソルトは死海の塩、サトウキビエキス、アロエベラ葉汁と精油のみのシンプルなレシピ。

肌にたっぷりとうるおいを与えて、キメを整え引き締めてくれます。

使い切りの一包パッケージなので、旅行のお供にも。





【対象商品】



uka Shampoo Wake up up up!

容量:Chubby Bottle 400mL / Skinny Bottle 100mL / Refill 300mL



uka Hair Treatment Wake up up up!

容量:Chubby Bottle 400mL / Skinny Tube 80mL / Refill 300mL



もっと立ち上がり、もっとハリコシUP!やわらかくスタイルがつぶれがちな髪にハリ・コシを与え、根元から立ち上がりやすくするシャンプーとヘアトリートメント。毛髪補修成分 γードコサラクトン(保湿)が、ドライヤーの熱などにより毛髪内部のたんぱく質と結合して、ハリ・コシを与えます。ジンジャー、ベチバー、グレープフルーツのもっと爽快なスッキリとした香り。







uka for MEN Shampoo Cherry Cola

容量:Skinny Bottle 100mL



15種類ものアミノ酸と植物由来の海綿活性剤が、きめ細かい泡で髪をやさしく洗い上げてくれるオールインワンシャンプ―。毛髪補修成分 γードコサラクトン(保湿)が髪内部のたんぱく質と結合して、持続的なハリ・コシを付与し、強く健やかな髪へ。レモンとシナモン、バニラの天然香料でチェリーコーラの香りを再現しました。ポピュラーなフレーバーに、メントールで爽快感をプラス。





uka for MEN GT SHAMPOO

容量:Chubby Bottle 400mL / Skinny Bottle 100mL / Refill 300mL



アミノ酸と良質な植物由来の界面活性剤が、きめ細かく軽い泡立ちでベトつきをしっかり落としてくれるオールインワンシャンプー。アミノ酸由来の優しい洗浄成分で余分な皮脂をすっきり洗い上げてくれます。センブリエキス(整肌)が毛髪への栄養を届けるサポートをし、頭皮をすこやかな状態へ。爽快なジントニックを思わせる、ライム、ジュニパーベリーの香り。





【キャンペーン概要】

対象商品をご購入のお客さまに対象商品1点につき、uka Aromatic Bath Salt BalanceまたはDreamをお一つプレゼント。

※バスソルトはランダムでのお渡しとなります

※公式オンラインストアukakauにて、「定期購入」でご購入のお客さまも対象です





uka Aromatic Bath Salt Balance

ペパーミント、クラリセージ、レモン、パイン、ローズマリーなどの深みのあるすっきりとしたブレンド





uka Aromatic Bath Salt Dream

フランキンセンス、プチグレン、マンダリンオレンジ、ラベンダー、マジョラムの心地よいさわやかなブレンド



【開催期間】

7月1日(土)~8月31日(木)



【対象店舗】

uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店 / uka GINZA SIX / ukacojp/store(表参道) / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka POP UP STORE Sendai PARCO / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100 / uka store AMU Plaza Hakata / 公式オンラインストアukakau





